मुंबई, ठाणे आणि पालघरला हवामान विभागाचा यलो अलर्ट; तापमानात वाढल्याने उष्णतेची लाट तीव्र
मुंबईत कडक उन्हाचा तडाखा जाणवत असून दुपारच्या वेळेत तापमान सुमारे 35 अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवलं गेलं आहे.
Published : May 9, 2026 at 4:54 PM IST
मुंबई : मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात उष्णतेचा कहर कायम असून भारतीय हवामान विभागानं (IMD) या भागांसाठी ‘यलो अलर्ट’ जारी केला आहे. पुढील काही दिवस उष्ण आणि दमट हवामान कायम राहणार असून नागरिकांनी दुपारच्या वेळेत विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये उष्णतेची लाट : आज शनिवारी (9 मे) मुंबईत सकाळपासूनच कडक उन्हाचा तडाखा जाणवत असून तापमान सुमारे 32 अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवलं गेलं आहे. दुपारच्या वेळेत कमाल तापमान 35 अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याची शक्यता असून आर्द्रता सुमारे 60 ते 65 टक्क्यांच्या आसपास राहिल्यानं उकाडा अधिक तीव्र जाणवत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा अधिक गरम वातावरणाचा अनुभव नागरिकांना येत आहे. मुंबई प्रादेशिक हवामान केंद्राच्या अंदाजानुसार मुंबई आणि उपनगरांमध्ये उष्णतेची तीव्रता वाढत असून पुढील काही दिवस कमाल तापमान 36 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. ठाणे आणि पालघर परिसरातही तापमानात वाढ होत असून दमट हवामान कायम राहणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महानगर क्षेत्रात तापमानात सातत्यानं वाढ होत आहे. शुक्रवारीही कमाल तापमान 35 अंश सेल्सिअसच्या आसपास नोंदवलं गेलं होतं. हवेत वाढलेली आर्द्रता आणि गरम वारं यामुळे ‘हॉट अँड ह्युमिड कंडिशन्स’ अधिक तीव्र होत आहेत. शनिवार (9 मे) आणि रविवार (10 मे) या दोन दिवसांत हवामान प्रामुख्यानं स्वच्छ ते अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता असून पावसाची कोणतीही शक्यता कमी आहे. मात्र उकाडा कायम राहणार असल्यानं नागरिकांना अस्वस्थता जाणवू शकतं.
उष्माघातापासून बचावासाठी विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन : भारतीय हवामान खात्यानं दिलेल्या अंदाजानुसार रविवारीही कमाल तापमान 34 ते 35 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान सुमारे 27 ते 29 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील 48 तास मुंबईकरांसाठी उष्णतेचेच असणार आहेत. हवामान विभागाने नागरिकांना दुपारच्या वेळेत शक्यतो बाहेर जाणं टाळावं, भरपूर पाणी प्यावं, हलके आणि सैल कपडे वापरावेत तसंच उष्माघातापासून बचाव करण्यासाठी विशेष काळजी घ्यावी, असं आवाहन केलं आहे. वाढत्या उकाड्यामुळे शहरात वीज वापरातही वाढ होत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
