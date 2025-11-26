26/11 हल्ल्याला 17 वर्षे पूर्ण; दहशतवादी हल्ले थोपवण्यास मुंबईतील सुरक्षा व्यवस्था सक्षम आहे का?
मुंबई दहशतवादी हल्ल्याला 17 वर्षं पूर्ण होत आहेत. आता सुरक्षा बळकटीसाठी फोर्स वन, सागर कवच, सागरी सुरक्षा, जलद प्रतिसाद पथक यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
Published : November 26, 2025 at 7:01 AM IST|
Updated : November 26, 2025 at 10:36 AM IST
मुंबई : 26 नोव्हेंबरची ती काळरात्र...लष्कर-ए-तोयबाच्या प्रशिक्षित दहा दहशतवाद्यांनी मुंबईतील अनेक ठिकाणी हल्ला केला. सलग चार दिवस सुरू असलेल्या गोळीबारात 160 हून अधिक निष्पाप मारले गेले. या हल्ल्यामुळं गृह विभागावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. आज या घटनेला 17 वर्षे पूर्ण होत आहेत. असे हल्ले पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं नेमक्या काय उपाययोजना केल्या आहेत, दहशतवादी हल्ले थोपवण्यास मुंबईतील सुरक्षा व्यवस्था सक्षम आहे का? याविषयीचा सविस्तर आढावा.
26/11 नंतर मुंबईत काय घडलं? : दहशतवादी हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या (एनएसजी) धर्तीवर 2 एप्रिल 2009 रोजी राज्यात 'फोर्स वन' पथकाची स्थापना करण्यात आली. त्याला पुढे 'शहरी दहशतवाद विरोधी केंद्रा'ची जोड देण्यात आली. या पथकातील जवानांना अत्याधुनिक दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जाते, त्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस दलातील कवायत प्रशिक्षकांना 'ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स' आणि अंमलदारांना 'कमांडो ड्रील इन्स्ट्रक्टर'चे प्रशिक्षण दिले जाते. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे ग्रामीण, नाशिक, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, नागपूर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि अहमदनगर या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये जलद प्रतिसाद पथकाची स्थापना करण्यात आलीय. त्यातील जवानांना अत्याधुनिक शस्त्रे हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. सध्या या पथकात 1 हजार 256 प्रशिक्षित जवान कार्यरत आहेत, अशी माहिती गृह विभागाने दिली.
सागरी सुरक्षेचं काय? : 26/11 हल्ल्यानंतर सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी नोव्हेंबर 2014 पासून 'सागर कवच' मोहीम हाती घेण्यात आली. किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी काम करणाऱ्या विविध दलांमध्ये उत्तम समन्वय साधणे हा त्यामागील उद्देश होता. त्याअंतर्गत भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल, मरिन पोलीस, स्थानिक पोलीस, सीआरपीएफ, सीआयएसफ, महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड आणि कस्टम विभागामार्फत वर्षातून दोन वेळा एकत्रितरीत्या सागर कवच ऑपरेशन राबवले जाते. त्याव्यतिरिक्त जगातील दहशतवाद विरोधी पथकांच्या प्रचलित कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून त्यांच्याकडं तयार करण्यात आलेल्या केंद्रांच्या धर्तीवर दहशतवाद विरोधी पथकात 'डेटा अॅनालिसिस युनिट'ची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती गृह विभागाकडून देण्यात आलीय.
मच्छीमार बोटींसाठी सांकेतिक रंग : 2017 पासून सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीनं 58 बोटींचा वापर किनारी गस्तीसाठी केला जात आहे. राज्याच्या किनारपट्टीलगत 44 सागरी पोलीस ठाणी आणि 91 सागरी चेकपोस्ट तयार करण्यात आले आहेत. मासेमारी बोटींची देखरेख करण्यासाठी फिशिंग वार्डन्स, एआयएस प्रणाली बसवण्यात आली आहे. मासेमारीकरिता जाणाऱ्या मच्छीमारांना बायोमेट्रिक कार्ड देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय मच्छीमारी बोटींसाठी जिल्हानिहाय सांकेतिक रंग निश्चित करण्यात आले आहेत. सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये पोलिसांना मदत करण्याकरिता सागरी किनाऱ्यावरील गावांमध्ये नागरिकांची 506 'सागरी सुरक्षा दले' निर्माण करण्यात आली. या दलामध्ये 5 हजार 971 सदस्य आहेत. या सदस्यांच्या मदतीने सागरी हद्दीत घडणार्या संशयास्पद हालचाली, घुसखोरी यांची त्वरित माहिती मिळते. त्याशिवाय राज्यातील 91 लँडिंग पॉईंटवर 279 सुरक्षा वॉर्डन आणि 23 पर्यवेक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
4 किमीच्या आत पोलीस ठाणे : लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांचे प्रमाण कमी असल्यामुळं सुरक्षा व्यवस्थेत त्रुटी दिसून येत आहेत. परिणामी भविष्यातील धोके ओळखून डिसेंबर 2023मध्ये लोकसंख्येनुसार पोलीस दलाची फेररचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 1960 नंतर प्रथमच अशा प्रकारे पोलीस दलाची फेररचना होणार आहे. 2023 च्या नव्या प्रमाणकानुसार शहरी भागात दोन पोलीस ठाण्यातील अंतर 4 किमी, तर ग्रामीण भागात 10 किमीच्या आत असेल. 'सीसीटीएनएस-2' अर्थात क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क अॅड सिस्टीम हा मोबाईल अॅप आता पोलिसांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यात क्राईम क्लासिफिकेशनची सोय असेल. या प्रणालीचे ई-कोर्टसोबत थेट इंटिग्रेशन प्रस्तावित आहे. पूर्वी रिपोर्ट यायला वेळ लागायचा, आता तत्काळ रिपोर्ट जनरेट होईल. केस डायरी जी पूर्वी मॅन्युअल करावी लागायची, ती आता ऑटोमेटिक होईल, अशी माहिती गृह विभागाने दिली.
सागरी सुरक्षेसाठी 24 तास वॉर रूम : याविषयी माहिती देताना संरक्षण दलांचे जनसंपर्क अधिकारी मेहुल कर्णिक म्हणाले, "सागरी सुरक्षेसाठी भारतीय नौदल, सागरी पोलीस, कोस्टगार्ड, मुंबई पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमाने 24 तासाचा वॉर रूम सुरू आहे. या वॉर रूममधून सागरी क्षेत्रात होणाऱ्या सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवलं जातं. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या मच्छीमारांना कायम "तुम्ही आमचा तिसरा डोळा आहात" असं सांगत विशेष महत्त्व दिलं जातं. त्यांचा व्हॉट्सअप ग्रुप बनवण्यात आला आहे. मच्छीमार आणि वॉर रूममधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आपुलकीचं नातं राहिल्यानं सागरातील बारीक सारीक गोष्टींवर असंख्य डोळ्यांचे लक्ष राहत आहे", अशी माहिती त्यांनी दिली.
2014 पासून दहशतवादी हल्ले वाढले : याविषयी प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस खा. वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, "2014 पासून दहशतवादी घटनांमध्ये 260 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मोदी सरकारच्या काळात सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि नियंत्रण रेषेवर होणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनात दुपटीनं वाढ झाली आहे. मोदी सरकारपेक्षा काँग्रेस सरकारच्या काळात चारपट अधिक कट्टरवाद्यांचा मृत्यू झाला. भाजपाच्या काळात एवढे अतिरेकी हल्ले झाले, पण एका तरी पाकिस्तानी दहशतवाद्याला पकडून त्याला शिक्षा दिली का? भाजपाच्या झाकल्या मुठीत काय आहे? 26/11 हल्ल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले. भाजपावाले आता जी काही फोर्स वन वगैरे नावं घेत आहेत, त्याची स्थापना आघाडी सरकारच्या काळात झालेली आहे. यांनी नवं काय केलं ते सांगावं."
आम्ही पाकड्यांना घरात घुसून मारलं, तुम्ही काय केलं? : याविषयी प्रतिक्रिया देताना भाजपाचे प्रवक्ते माधव भांडारी म्हणाले की, "26/11 हल्ल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने अमेरिकेच्या दबावात प्रत्युत्तर दिलं नाही, अशी जाहीर कबुली काँग्रेसच्या तत्कालीन गृहमंत्र्यांनीच दिली आहे. त्यामुळं त्यांनी भाजपा सरकारवर बोलणं हास्यास्पद आहे. 2014 नंतर जितके हल्ले झाले, त्याला कडवट प्रत्युत्तर भारत सरकारने दिले. पाकड्यांना घरात घुसून मारले. जेव्हा जेव्हा मोदी सरकारने दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडले, तेव्हा तेव्हा काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी त्यांची तळी उचलली. भाजपा सरकारनं देशाची सुरक्षा बळकट करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब सुरू केला, संरक्षणावरील खर्च वाढवला. ऑपरेशन सिंदूरवेळी त्याचा परिचय शत्रूराष्ट्राने घेतला. मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या बाबतीत म्हणाल, तर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुरक्षेचं अभेद्य कवच उभारल्याने इथले सर्वसामान्य नागरिक सुरक्षित आहेत", असंही त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा -