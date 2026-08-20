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प्रथमच दहशतवाद प्रकरणात आरोपींच्या अनुपस्थितीत चालविला जाणार खटला; उज्जवल निकम यांनी काय दिली माहिती?

मुंबईवरील 26/11 हल्ल्याच्या सूत्रधारांना भारताच्या न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कक्षेत आणण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचललं जात आहे. याविषयी विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम यांनी माहिती दिली.

Mumbai terrorist attack
विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 7:55 PM IST

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जळगाव - 26/11 च्या मुंबईत दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य सूत्रधार हाफिज सईद, झकी-उर-रहमान लखवी आणि साजिद मीर यांच्यासह सहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात भारतात ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023’ अंतर्गत खटला चालविला जाणार आहे. प्रथमच एखाद्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद प्रकरणात आरोपींच्या अनुपस्थितीत देशात खटला चालविला जाणार असल्याची माहिती या प्रकरणातील विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी माहिती दिली.


नवीन बीएनएसएस कायद्याच्या तरतुदीनुसार 6 पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचा जाहीरनामा काढल्यानंतर 90 दिवसात त्यांच्याविरुद्ध पुरावे आम्ही सादर करू करणार आहोत. न्यायालयाकडून या पळपुट्या आरोपींच्या बचावासाठी पूर्ण संधी राहणार आहे. यावर झालेल्या अपिलातील पुरावे नोंदून न्यायालय यावर त्यांच्याविरुद्ध निकाल देऊ शकते. तीन वर्षापर्यंत हे आरोपी हजर झाले नाही तर न्यायालयाचा निकाल अंतिम समजण्यात येईल, असे विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम यांनी स्पष्ट केलं.

पाकिस्तानकडून दहशतवाद्यांना संरक्षण- अजमल कसाब आणि त्याच्या नऊ मृत साथीधारांनी मुंबईवर केला होता. त्या हल्ल्याचा हेतू हा भारताशी अघोषित युद्ध करण्याचा होता. हा आरोप आम्ही न्यायालयात केला होता. आरोप सिद्ध झाला आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयानंही मान्य केलं आहे. सहा पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविरोधात डेव्हिल हेडलीची साक्ष घेऊन भक्कम पुरावा न्यायालयाला दिला आहे. मात्र, पाकिस्ताननं या सहाही दहशतवाद्यांना 'आपलं बाळं' म्हणून संरक्षण दिलं आहे, असे उज्जवल निकम यांनी सांगितलं.

न्यायालयानं जाहीरनामा काढला तर 90 दिवसांनतर आम्ही न्यायालयात पुरावा सादर करू. ते सहा दहशतवादी हजर राहणार नाहीत. त्या दहशतवादी आरोपींना बचावाची संधी राहणार आहे. 3 वर्षानंतर आरोपी आले नाहीत तर न्यायालयाचा निकाल अंतिम मानला जाईल- विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम

पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दडपण आणता येईल- न्यायालयाच्या निकालानंतर भारत सरकारच्या माध्यमातून पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दडपण आणता येईल. भारताच्या स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेनं याबाबत निर्णय दिल्यानंतर भारताला मोठा फायदा होईल असं माझं मत आहे. दहशतवाद्यांच्याविरोधातील घोषणापत्र पाकिस्तानमध्ये जाहीर करण्याविषयी इंटरपोलला आम्ही केंद्र सरकारला सुचवलं आहे. त्याचा अहवाल पुढील काही दिवसात येणं अपेक्षित आहे. त्यानुसार आम्ही पुढचे पाऊल उचलू, असे विशेष सरकारी वकील निकम यांनी सांगितलं.

एनआयएनं आरोपपत्रात काय म्हटलं?- एनआयएच्या (NIA) दस्तऐवजानुसार, 26/11 च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये 'लष्कर-ए-तोयबा' आणि 'हुजी' (HUJI) या बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यामध्ये हाफिज मोहम्मद सईद (उर्फ तय्याजी), झकी-उर-रहमान लखवी, साजिद माजिद (उर्फ वासी), इलियास काश्मिरी आणि अब्दुर रहमान हाशिम सईद (उर्फ मेजर अब्दुर रहमान/पाशा) यांचा सहभाग असल्याचं समोर आलं आहे. त्यांना आयएसआय (ISI) अधिकारी मेजर इक्बाल (उर्फ मेजर अली) आणि मेजर समीर अली (उर्फ मेजर समीर) यांचे सक्रिय सहकार्य आणि मदत मिळाली होती. हे सर्वजण पाकिस्तानचे रहिवासी आहेत.

गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप- विशेष म्हणजे, डेव्हिड कोलमॅन हेडली (26/11 हल्ल्यांमधील आणखी एक मुख्य सूत्रधार) आणि राणा यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या दस्तऐवजात एनआयएनं नमूद केलं होतं की, नवी दिल्ली आणि भारतातील इतर ठिकाणी दहशतवादी हल्ले घडवून आणण्यासाठी या दोन्ही आरोपींनी पाकिस्तानस्थित 'लष्कर-ए-तैयबा' आणि 'हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी' (हुजी) या दहशतवादी संघटनांच्या सदस्यांशी संगनमत करून गुन्हेगारी कट रचला होता.

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TAGGED:

उज्जवल निकम मुंबई दहशतवादी हल्ला
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