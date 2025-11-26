26/11 च्या हुतात्म्यांना पुणेकरांची अनोखी श्रद्धांजली; सारसबागेत बँडद्वारे मानवंदना, चित्रकला स्पर्धेचंही आयोजन
मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाला त्याला आज 17 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या निमित्तानं पुणे इथं एका विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
Published : November 26, 2025 at 2:17 PM IST
पुणे : शहर पोलीस आणि शुक्रवार पेठेतील सेवा मित्र मंडळ ट्रस्ट यांनी मुंबईतील 26/11 दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या वीर जवानांच्या स्मरणार्थ पुण्यात विशेष श्रद्धांजली कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सारसबाग येथे पुणे पोलीस दलाच्या बँड पथकानं भावपूर्ण स्वरांमध्ये हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली. यावेळी मोठ्या संख्येनं पुणेकर नागरिक उपस्थित होते आणि सर्वांनी एकत्रितपणे हुतात्म्यांना श्रद्धासुमन अर्पण करून त्यांच्या बलिदानाला विनम्र अभिवादन केलं. यावेळी पोलीस अधिकारी, मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. सारसबागेतील मानवंदनेनंतर जिल्हास्तरीय चित्रकला स्पर्धेचं देखील आयोजन करण्यात आलं होतं.
पुणे पोलिसांनी वाहिली श्रद्धांजली : महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात दाखवलेल्या अतुलनीय धाडस आणि शौर्याला मानवंदना देण्यासाठी पुणे शहर पोलीस दलाच्या पुढाकारानं दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सारसबाग येथे विशेष श्रद्धांजली कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. आज सकाळी पुणे पोलीस दलाच्या बँड पथकाने भावपूर्ण स्वरांमध्ये हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली. यावेळी उपस्थित नागरिकांनीही हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना जागृत व्हावी आणि हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहता यावी, यासाठी सेवा मित्र मंडळ ट्रस्ट तसंच पुणे पोलीस यांच्या संयुक्त विद्यमाने चित्रकला स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. ही स्पर्धा पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी तसंच खुल्या गटासाठी होती. विद्यार्थ्यांनी 26/11 चे हुतात्मा, देशभक्ती, दहशतवादाविरुद्ध लढा, पोलीस शौर्य अशा विविध विषयांवर उत्कृष्ट चित्रं रेखाटली आणि आपल्या कलाकृतींमधून हुतात्म्यांना मनापासून श्रद्धांजली वाहिली.
दहशतवादी बोटीनं आले होते मुंबईत : 2008 साली 26 नोव्हेंबरच्या रात्री पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे आलेल्या 10 दहशतवाद्यांनी दक्षिण मुंबईत धुमाकूळ घातला होता. पाकिस्तानच्या कराचीतील दहशतवाद्यांनी समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या एका बोटीचं अपहरण केलं, त्या बोटीतील कर्मचाऱ्यांना ठार मारलं आणि बोटीच्या कॅप्टनला बोट भारतात घेऊन जाण्यास भाग पाडलं. मुंबईच्या किनाऱ्यापासून सुमारे 7 किलोमीटर अंतरावर त्यांनी कॅप्टनचीही हत्या केली आणि नंतर स्पीडबोटीनं कुलाबा मच्छिमारांच्या वसाहतीत प्रवेश केला. तिथून दहशतवादी दोघा-दोघांच्या गटात विभागले गेले आणि मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन धुमाकळू घातला.
ताज हॉटेल, ओबेरॉय हॉटेल, सीएसएमटी रेल्वे स्टेशन, लिओपोल्ड कॅफे, कामा हॉस्पिटल आणि ज्यू सेंटर नरिमन हाऊस इथं दहशतवाद्यांनी केलेल्या अंदाधुंद गोळीबार आणि स्फोटांनी 60 तास शहर दहशतीखाली होतं. या हल्ल्यांमध्ये 166 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 600 हून अधिक लोक जखमी झाले होते.
हेही वाचा