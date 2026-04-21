"आम्ही मराठी बोलायला तयार आहोत", मुंबईतील टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांनी मांडली भूमिका
मुंबईत परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी 1 पासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. यावर टॅक्सी चालकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : April 21, 2026 at 7:57 PM IST
मुंबई : राज्यातील 1 मे पासून सर्व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा सक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयाचं समाज माध्यमांत काही प्रमाणावर स्वागत तर काही प्रमाणावर विरोध होत आहे. मात्र, मुंबईच्या टॅक्सी चालकांना याविषयी काय वाटतं? याचबरोबर नागरिकांना याविषयी काय वाटतं? आणि टॅक्सी चालक युनियनला याविषयी काय वाटतं? हे जाणून घेण्यासाठी मुंबईतील काही लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न "ईटीव्ही भारत"च्या प्रतिनिधींनी केला आहे. यावेळी बोलताना विविध स्तरावरील लोकांनी आपापली प्रतिक्रिया दिली आहे. यात खास करून टॅक्सी चालकांनी आम्ही मराठी शिकायला हवं आणि मराठी बोलायला आम्ही तयार आहोत, अशी भूमिका मांडली आहे.
मराठी सक्तीमुळं कोणीच मुंबई सोडणार नाही : "1995 पासून आम्ही मुंबईत आहोत. आम्ही टॅक्सी चालवत आहोत. टॅक्सी आमच्यासाठी आमचा पोटा-पाण्याचा व्यवसाय आहे. इतकी वर्षे मुंबईत राहून आम्ही मराठी शिकलो आहोत. मराठी सक्तीमुळं कोणीच मुंबई सोडणार नाही, हा विश्वास आम्हा टॅक्सी चालकांना आहे", असं टॅक्सी चालक विजय कुमार यांनी सांगितलं.
स्वतः उत्तर भारतीय असून मला मराठी बोलता येतं : "मी गेल्या वीस वर्षांपासून मुंबईत राहतो आहे. मी स्वतः उत्तर भारतीय असून मला मराठी बोलता येतं. मुंबईमध्ये मराठी शिकायला काही कठीण नाही. महाराष्ट्रात राहतो म्हणजे मराठी यायला हवी. अनेकदा मुंबईत येणारे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील लोकांना हिंदी येत नाही, अशावेळी मुंबईत मराठी अतिशय महत्त्वाची आहे. तसंच मुंबईतील कोणताच टॅक्सीवाला मराठीच्या मुद्द्यावरून मुंबई सोडून जात नाही आहे," असं ही टॅक्सी चालक प्रमोद वर्मा यांनी सांगितलं.
पंधरा दिवस नाही तर वर्षभराचा कालावधी टॅक्सीवाल्यांना द्यायला हवा : "मराठी शिकणं अतिशय सोप्पं आहे. मी देखील चालता-बोलता मराठी शिकलो. मराठी भाषा कोणीही मुंबईत येऊन शिकू शकतो. मात्र, सध्या सरकारनं दिलेला वेळ हा फार कमी आहे. पंधरा दिवसात मराठी शिकण कठीण आहे. अशावेळी सरकारनं पंधरा दिवसाच्या ऐवजी वर्षभराचा कालावधी हा टॅक्सीवाल्यांना शिकण्यासाठी द्यायला हवा होता," असं टॅक्सी चालक दिनेश पाल म्हटलं आहे.
संबंधित निर्णय अतिशय चुकीचा असून खाजगी कंपन्यांना अधिक मोबदला मिळावा, यासाठी घेतला गेला आहे. आम्ही या निर्णयाचा विरोध करतो. ज्या निर्णयामुळं राज्यातील लाखो ऑटोरिक्षा टॅक्सी चालकांची कुटुंबं उद्धवस्त होतील. सरकारनं हा लढा रद्द करावा. 28 एप्रिलपर्यंत आम्ही याविषयी मंत्र्यांना निवेदन देणार आहोत. तर चार मे पासून आम्ही आंदोलनासाठी उतरणार आहोत. - शशांक राव, ऑटोरिक्षा,अध्यक्ष चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती
"मुंबईमध्ये प्रवास करताना कित्येकदा आपण पाहतो की, समोरच्या टॅक्सी चालकाला मराठी येत नसतं. यामुळं सरकारनं घेतलेला हा निर्णय स्तुत्य आहे. मी याचं स्वागत करतो आणि सरकारचं अभिनंदन करतो."- अविनाश खरात, प्रवासी
मुंबईसह संपूर्ण राज्यामध्ये मराठीची सक्ती व्हायलाच पाहिजे. मारून किंवा हिंसा करून मराठी शिकवणं चुकीचं आहे. मात्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयानंतर नक्कीच मराठी टॅक्सी चालक शिकतील. याचा फायदा हा प्रवास करणाऱ्या मराठी माणसाला होणार आहे. याचबरोबर जे परप्रांतीय टॅक्सी चालक मराठी शिकायला तयार असतील त्यांचा विशेष अभिनंदन आणि सत्कार हा सरकारनं करायला हवा. - श्रुती खैरे, प्रवासी
प्रशासनाच्या या निर्णयाचं स्वागत: एकंदरीतच काय तर सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाचं नागरिक स्वागत करत असल्याचा पाहायला मिळत आहे. टॅक्सी चालकांसह इतर सर्व प्रवासीही प्रशासनाच्या या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत. मराठी महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे आणि ती सर्वांना यायलाच हवी अशी भूमिका स्थानिकांची आहे. टॅक्सी चालकांनीही आम्ही टॅक्सी चालक मराठी शिकायला तयार आहोत, अशी भूमिका मांडली आहे. तर काही टॅक्सी चालकांनी मराठी शिकण्यासाठी काही कालावधी वाढवून मागितला आहे. यामुळं मराठी सक्ती ही मुंबईतील टॅक्सी चालक हे सकारात्मक दृष्ट्या स्वीकारत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
