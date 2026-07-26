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खिशात 50 ग्रॅम पावडर टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पोलिसाला विद्यार्थी का घाबरला नाही? त्यानं दिलं थक्क करणार उत्तर

"खिशात 50 ग्रॅम पावडर टाकून कारवाई करेन", अशी धमकी देणाऱ्या मुंबई पोलीस कर्मचाऱ्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यावर हर्षवर्धन कदमनं आपली भूमिका स्पष्ट केली.

Harshvardhan Kadam
हर्षवर्धन कदम (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 5:15 PM IST

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मुंबई : जंतरमंतरवरील दिल्ली आंदोलनांतर जेनरेशन झी (Generation Z) वयोगटाचे विद्यार्थी करत असलेल्या आंदोलनाची संपूर्ण देशभरात चर्चा होत आहे. कधी विनोदी, कधी गमतीनं तर कधी पोलिसांनादेखील भंडावून सोडणारे प्रश्न आंदोलकांनी विचारल्यानं अनेकजण आश्चर्यचकित झालेत. मुंबईतही आंदोलन सुरू असताना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर एका विद्यार्थ्यानं रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडिओमुळे खळबळ उडाली होती. तेव्हा त्या व्हिडिओमध्ये पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर हा 'जेनरेशन झी' विद्यार्थी घाबरला नव्हता. कशामुळे भीती वाटले नाही, त्याचं ईटीव्ही भारतशी बोलताना उत्तर दिलं आहे.

"आपल्यावर कोणताही अन्याय होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. गप्प बसून चालणार नाही", असं हर्षवर्धन कदमनं (Harshvardhan Kadam) 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. सोशल मीडियावर हर्षवर्धन आणि एका पोलिसामधील संवादाचा 50 ग्रॅमचा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला होता. त्यानंतर तो चर्चेत आला आहे.

हर्षवर्धन कदमने काय सांगितलं? (ETV Bharat Reporter)

तुझ्या खिशात 50 ग्रॅम पावडर टाकेन : मुंबईमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीच्या समर्थनार्थ मोठे मोर्चे काढण्यात आले. यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मोठ्या संख्येने तरुण एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं. याच आंदोलनादरम्यान पोलिसांसोबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये एका पोलिसाकडून, "पुन्हा आलास तर तुझ्या खिशात 50 ग्रॅम पावडर टाकेन," अशी धमकी दिल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओबाबत 'ईटीव्ही भारत'ने हर्षवर्धन कदमशी संवाद साधला.

काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं : हर्षवर्धन म्हणाला, "22 जुलै रोजी मी कॉकरोच जनता पार्टीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी दादर येथे गेलो होतो. तेथून शिवाजी पार्ककडं रॅली निघाली होती. त्यावेळी पोलिसांनी काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं. तो व्हिडिओ माझ्याकडं होता. त्या घटनेचा व्हिडिओ मी शूट करत होतो. हे एका पोलिसाच्या लक्षात आलं. त्यांनी मला व्हिडिओ काढू नकोस, असं सांगितलं. त्यानंतर मी तेथून निघून गेलो."

पोलिसांनी मला धमकवलं : हर्षवर्धन पुढे म्हणाला, "रॅली पुन्हा सुरू झाल्यानंतर मी दुसऱ्या गटासोबत आंदोलनात सहभागी झालो. मात्र, पोलिसांनी मला पुन्हा ओळखल्यानंतर ताब्यात घेतलं. ताब्यात घेताच मी मोबाईलवर रेकॉर्डिंग सुरू केलं. पोलिसांनी माझा फोन घेण्याचा प्रयत्न केला, पण मी तो दिला नाही. आम्हाला दादर पोलीस ठाण्याकडं नेत असताना पोलिसांनी मला धमकवालं. तोच भाग माझ्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड झाला. त्यानंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला."

आईला वाटली काळजी : या घटनेनंतर आपल्या आईला मोठ्या प्रमाणावर फोन येऊ लागल्याचं हर्षवर्धने सांगितलं. "मी उल्हासनगरमध्ये राहतो. मला वडील नाहीत. माझी आई, मी आणि माझा लहान भाऊ, असे आम्ही तिघे राहतो. या घटनेनंतर आईला आमची खूप काळजी वाटली. तू असं का केलंस? असा प्रश्न तिनं मला विचारला. तिला काळजी वाटणं स्वाभाविक होतं," असं तो म्हणाला.

अमित ठाकरे यांची भेट : हर्षवर्धन म्हणाला, "मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे यांनी मला भेटण्यासाठी बोलावलं होतं. त्यांनी मला धीर दिला आणि 'काळजी करू नकोस, आमची टीम तुझ्यासोबत आहे,' असा विश्वास दिला." पुढे त्यानं सांगितलं, "माझी बारावी पूर्ण झाली असून सध्या मी सीएस (CS)चा अभ्यास करतो. मला पायलट व्हायचं होतं, मात्र उंची लहान असल्यामुळं माझी निवड होऊ शकली नाही. कुठंही अन्याय होत असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठवा. गप्प बसू नका. व्हिडिओमध्ये मी घाबरलेलो दिसलो असतो, तर आंदोलन करणाऱ्या इतरांवर त्याचा परिणाम झाला असता. त्यामुळं मी शांत राहण्याचा प्रयत्न केला," असं हर्षवर्धनं सांगितलं.



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TAGGED:

हर्षवर्धन कदम
मुंबई पोलीस
HARSHVARDHAN KADAM
50 GRAM POWDER VIRAL VIDEO
HARSHVARDHAN KADAM INTERVIEW

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