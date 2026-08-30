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मुंबईत भरधाव वेगातील कारनं चिमुकल्याला चिरडलं; कंपनीची संचालक असलेल्या महिला चालकाला अटक

मुंबईतील वांद्रे भागात रविवारी भरधाव वेगातील कारनं चिरडल्यानं आठ वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपी महिलेला अटक केलं आहे.

Accident
प्रतिकात्मक-अपघात (Source- ETV Bharat news)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 10:47 PM IST

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Updated : August 30, 2026 at 11:01 PM IST

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मुंबई- वांद्रे भागात एका महिला चालकानं ८ वर्षांच्या मुलाला गाडीखाली चिरडले. या अपघातात 8 वर्षांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. मेघना रावल असे महिला चालकाचं नाव आहे. ही महिला खासगी कंपनीची संचालिका आणि संस्थापक आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार 45 वर्षीय महिला कार चालवताना मोबाईलवर बोलण्यात मग्न होती. अंश रवींद्र गुप्ता हा चिमुकला रस्ता ओलांडत असताना रविवारी दुपारी वांद्रे येथील जॉन बॅप्टिस्ट रोडवर जिजामाता उद्यानासमोर अपघात घडला.

निष्काळजीपणानं वाहन चालविल्याचा आरोप- "मेघा रावल असे नाव असलेल्या महिलेनं आपली कार अतिशय वेगानं आणि निष्काळजीपणे चालवली. फोनवर बोलण्यात मग्न असताना तिनं मुलाला जोरदार धडक दिली. त्यांच्या अंगावरून कार नेली," असे एका पोलीस अधिकाऱ्यानं सांगितलं. ती महिला वांद्रे येथील रहिवासी असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या अपघातात मुलाला गंभीर दुखापत झाल्यानं त्याला उपचारासाठी तातडीनं खासगी रुग्णालयात नेण्यात आलं. परंतु तिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले, अशी माहिती पोलीस अधिकाऱ्यानं दिली.

सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल- पोलिसांनी रावलविरुद्ध 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) च्या कलम 105 (सदोष मनुष्यवध ), 281 (सार्वजनिक रस्त्यावर निष्काळजीपणे वाहन चालवणे) आणि 125 (इतरांचे जीवन किंवा वैयक्तिक सुरक्षितता धोक्यात आणणारी कृती) तसेच 'मोटार वाहन कायदा'च्या कलम 184 (धोकादायक वाहन चालवणे) अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

मला फक्त न्याय हवा आहे- मृत मुलाचे वडील अरविंद गुप्ता म्हणाले, "अंश हे माझ्या मुलाचं नाव आहे. तो माझा एकुलता एक मुलगा होता. मला न्याय हवा आहे. त्याला माझ्यापासून हिरावून घेण्यात आलं आहे. मी आता काय करू? मला फक्त न्याय हवा आहे, फक्त एवढीच माझी इच्छा आहे. माझी मुलगीही तिथे रडत आहे. मला काहीच माहित नव्हते. माझ्या मुलाचा अपघात झाल्याचा मेसेज आला. त्यानंतर मी इथे आलो. सर्वांनी मला सांगितलं की अपघात झाला आहे."

आसाममध्ये भीषण रस्ते अपघात- आसाममधील खेत्रीमधील नलगडेरा येथे राष्ट्रीय महामार्ग-27 वर एका प्रवासी वाहनाची मालवाहू ट्रकशी धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघाता किमान पाच जण ठार झाले आहेत. वाहनात काही जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. पोलीस आणि स्थानिक नागरिक बचावकार्य करत आहेत.

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Last Updated : August 30, 2026 at 11:01 PM IST

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