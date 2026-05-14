खासदार ओमराजे यांच्या पित्याच्या हत्या प्रकरणाचा निकाल लांबणीवर; 16 जूनला होणार जाहीर

3 जून 2006 रोजी हत्या झालेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडाचा निकाल लांबणीवर गेला आहे. या प्रकरणाचा निकाल 16 जून रोजी जाहीर होणार आहे.

हत्या प्रकरणातील आरोपी, माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : May 14, 2026 at 12:59 PM IST

मुंबई : बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षेत असलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणातील निकाल पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला आहे. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयानं बुधवारी अपेक्षित असलेला निकाल आज जाहीर केला नाही. न्यायालयानं या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी 16 जून ही तारीख निश्चित केली आहे.

राज्यातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरलेल्या पवनराजे निंबाळकर हत्याकांडातील खटल्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. धाराशिवचे खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांचे वडील दिवंगत पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांची 3 जून 2006 रोजी कळंबोली येथे गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनं राज्यातील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. पवनराजे निंबाळकर यांच्या वाढत्या राजकीय प्रभावामुळे त्यांची हत्या करण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला.


सीबीआयनं माजी मंत्र्यांवर हत्येचा ठेवला आरोप- या प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री पद्मसिंह बाजीराव पाटील यांच्यासह एकूण नऊ जणांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. अंतिम सुनावणीवेळी पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सात आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार, पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येसाठी तब्बल 25 लाख रुपयांची सुपारी देण्यात आली होती. या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडे होता. त्यानंतर तपास सीआयडीकडे आणि पुढे सीबीआयकडे हत्या प्रकरणाचा तपास वर्ग करण्यात आला.

तब्बल 15 वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया - या खटल्यात समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह एकूण 128 साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. तसेच पारसमल जैन बादला हा या प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार ठरला आहे. त्याचा जबाब खटल्यात महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, या खटल्याची नियमित सुनावणी 4 जुलै 2011 पासून सुरू होती. तब्बल 15 वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिल्यानंतर आता या प्रकरणाचा निकाल जूनमध्ये लागणार आहे. आरोपी पद्मसिंह पाटील यांच्या वतीनं सुमारे साडेबाराशे पानांचे लेखी म्हणणं न्यायालयात सादर करण्यात आलं होतं. राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आता या निकालाकडे लागलं असून विशेषतः धाराशिव जिल्ह्यात निकालाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

