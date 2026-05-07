मुंबईकरांसाठी महत्तवाची बातमी! आज 'या' भागात पाणीपुरवठा राहणार बंद
मुंबईतील काही भागात आज (7 मे) पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मुख्य जलवाहिनीमध्ये गळती होत असल्याने दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
Published : May 7, 2026 at 8:43 AM IST
मुंबई - मुंबईकरांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबईतील काही भागात आज (7 मे) पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मुख्य जलवाहिनीमध्ये गळती होत असल्याने दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळं काही भागात पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला आहे.
दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर - पालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ.ई.मोजेस मार्गावरील फेमस स्टुडिओ समोर असलेल्या 1650 मिलिमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीला तडा जाऊन मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गळती होत आहे. जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम जलकार्य विभागातर्फे हाती घेण्यात आले आहे. युद्धपातळीवर हे काम सुरू आहे. दुरुस्तीचे काम मोठ्या स्वरूपाचे असल्याने डी आणि जी दक्षिण प्रभागातील काही भागांमध्ये पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आला आहे.
मुंबई शहरातील 'या' परिसरात होणार नाही पाणीपुरवठा
- डी विभाग : लॅमिंग्टन रोड, एम. एस. अली रोड, जे. बोमन बेहराम मार्ग, आर. एस. निमकर मार्ग, शुक्लाजी स्ट्रीट, ग्रँट रोड (पूर्व), बलराम स्ट्रीट, डॉ. डी. बी. मार्ग, पाथे बापूराव मार्ग तसेच संपूर्ण मुंबई सेंट्रल परिसर. (दिनांक 7 मे 2026 रोजी पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
- ठाकूरद्वार, एम. के. रोड, आर. आर. रोड, जे. एस. एस. रोड, खाडिलकर रोड (पाणीपुरवठा कमी दाबाने करण्यात येईल)
- गिरगाव रोड, ह्यूजेस रोड, बाबुलनाथ रोड, चौपाटी रोड (पाणीपुरवठा कमी दाबाने करण्यात येईल)
- एम. पी. मिल्स कंपाऊंड, बी. बी. नकाशे मार्ग, ताडदेव (पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
- आंबेडकर नगर कॉलनी, केशवराव खाड्ये रोड (दक्षिण) (पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
- ई विभाग : के. के. मार्ग, बी. जे. मार्ग, साने गुरुजी मार्ग, कस्तुरबा रुग्णालय (पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
- मौलाना आझाद रोड, डेल स्ट्रीट, डॉ. आनंदराव नायर रोड, मेघराय सेठी मार्ग, मराठा मंदिर रोड, मोहम्मद शहीद मार्ग, कामाठीपुरा १ ते १४ वी गल्ली, चंद्रमणी बुद्ध विहार रोड, आग्रीपाडा परिसर, डॉ. आनंदराव नायर रुग्णालय.(पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
- जी दक्षिण विभाग* : जे. आर. बोरीचा मार्ग, साने गुरुजी मार्ग, धोबीघाट (पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील)
संबंधित विभागातील नागरिकांनी या कालावधीत पाणी काटकसरीने वापरुन सहकार्य करावे, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
हेही वाचा - ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकरांवर पाणी कपातीचं संकट, 'या' तारखेपासून पाणी कमी येणार