'ओ रोमिओ' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा; स्थगिती देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयाचा नकार

'ओ रोमिओ' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला आक्षेप घेणाऱ्या हुसेन उस्ताराची मुलगी सनोबर शेखला मुंबई सत्र न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Published : February 8, 2026 at 1:52 PM IST

मुंबई : शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांची मुख्य भूमिका असलेल्या 'ओ रोमिओ'च्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग अखेर मोकळा झालाय. याचिकाकर्ते निर्मात्यांविरोधात आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यात अपयशी ठरले.

याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वीच निर्मात्यांकडे पैशाची मागणी केली होती. कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती पैशांच्या मोबदल्यात तडजोड करण्यास तयार असेल तर संबधित कामावर स्थगिती आणण्याचा त्याच्याकडे हक्क उरत नाही. तसेच चित्रपट निर्मितीची माहिती असूनही प्रदर्शनाच्या अगदी तोंडावर न्यायालयात येऊन दाद मागणं अयोग्य असल्याचं निरीक्षण नोंदवत मुंबई सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश एच.सी. शेंडे यांनी शनिवारी 'ओ रोमिओ' चित्रपटाच्यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे व्हॅलेन्टाईन्सच्या मुहूर्तावर येत्या 13 फेब्रुवारी रोजी हा चित्रपट आता जगभरात प्रदर्शित होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

काय आहे याचिका - एकेकाळी दाऊद इब्राहिम याचा कट्टर वैरी अशी ओळख असलेला हुसेन उस्ताराची मुलगी सनोबर शेखनं 'ओ रोमिओ' या चित्रपटाचे निर्माते साजिद नाडियादवाला आणि विशाल भारद्वाज यांच्याविरुद्ध मुंबई सत्र न्यायालयात दावा दाखल केला होता. 13 फेब्रुवारी हा सिनेमा जगभरात प्रदर्शित होतोय. हा चित्रपट हुसैन झैदी यांच्या ‘माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई’ या पुस्तकावर आधारित असल्यानं त्यांनाही यात प्रतिवादी करण्यात आलं होतं. तसेच, चित्रपटाचे पूर्व-प्रदर्शन करण्याची आणि न्यायालयात अहवाल सादर करण्यासाठी न्यायालयीन आयुक्तांची किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची मागणी सनोबरनं न्यायालयाकडे केली होती. सनोबर शेख यांनी या दाव्यातून, ‘ओ रोमियो’च्या रिलीजवर बंदी घालावी, अशी मागणी केली. हा चित्रपट त्यांच्या वडिलांची अनधिकृत बायोपिक असून ती तयार करण्यापूर्वी कुटुंबाची कोणतीही पूर्व परवानगी घेतलेली नाही, असे याचिकेत म्हटलं. सनोबर यांच्या दाव्यानुसार, हा सिनेमा निव्वळ व्यावसायिक फायद्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. त्यात हुसेन उस्तार यांच्या आयुष्याचं चुकीचं आणि मानहानिकारकरित्या रंगवण्यात आलंय. ‘ओ रोमियो’चा टीझर रिलीज झाल्यानंतर सनोबर शेख यांनी चित्रपटाच्या निर्मात्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली. त्यामधून 2 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणीही केली होती. मात्र, त्याला कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्यानं त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली.



वडिलांची प्रतिमा मलिन केल्याचा आरोप - आपले वडील हे मुंबईत पत्रकार म्हणून काम करत होते. त्याचबरोबर त्यांनी पोलीस आणि गुप्तचर विभागांना अनेक प्रकरणांत मुंबईतील गुन्हे रोखण्यासाठी मदत केली होती. त्यामुळे त्यांच्या जीवाला सतत धोकाही होता. याकारणासाठी त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्तांनी बुलेट-प्रूफ जॅकेटकरता 4 ऑगस्ट 1994 रोजी परवागीही दिली होती. त्यांच्या या कामामुळेच ते अंडरवरल्ड डॉन दाऊदच्याही हिट लिस्टवर होते. त्यामुळेच, दाऊदच्या साथीदारांनी छोटा शकीलच्या सांगण्यावरून त्यांची हत्या केली होती. त्यामुळे आपल्या वडीलांनी मुंबई पोलिसांसाठी खबऱ्या म्हणूनच काम करत डी कंपनीची माहिती पुरवत होते. मात्र, या चित्रपटाच्या ट्रेलरवरून उस्तरा एक गुंड होता, असं चुकीचं चित्र पसरवलं जातंय. त्याचाआपल्या कुटुंबावर विपरीत परिणाम होऊन सदस्यांची प्रतिमा मलिन होतेय, असा दावा सनोबर शेख यांनी याचिकेतून केला होता.

