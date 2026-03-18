दहा वर्षांपूर्वी दाखल गुन्ह्यातून महापौर रितू तावडे यांना दिलासा नाहीच, दोषमुक्तीची याचिका कोर्टानं फेटाळली

साल 2016 मध्ये वाकोल्यातील उर्दू शाळेत घुसून शिक्षकांना मारहाण केल्याबद्दल रितू तावडे यांच्यासह अन्य काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता.

रितू तावडेंना दिलासा देण्यास न्यायालयाचा नकार
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 18, 2026 at 8:53 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 8:58 PM IST

मुंबई : महापौर रितू तावडे यांना साल 2016 मधील एका प्रकरणात दिलासा देण्यास मुंबई सत्र न्यायालयानं नकार दिलाय. वाकोला परिसरातील एका उर्दू शाळेत घातलेल्या राड्याच्या प्रकरणातून रितू तावडेंना दोषमुक्त करण्यास न्यायालयानं स्पष्ट नकार देत त्यांची याचिका फेटाळून लावलीय. त्यामुळं आधी महागडं घड्याळ, त्यानंतर गाडीवरचा लाल दिवा याच्यानंतर याप्रकरणामुळं मुंबईच्या नवनिर्वाचित महापौरांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

काय आहे प्रकरण? : साल 2016 मध्ये वाकोला येथील पालिकेच्या एका उर्दू शाळेतील मुख्याध्यापिकेला मारहाण केल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा रितू तावडे यांच्यासह इतरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 29 जुलै 2016 रोजी ही घटना घडली होती. या शाळेतील एका महिला शिक्षेची इथून वांद्रे-कुर्ला संकुलातील एका दुसऱ्या विभागात करण्यात आली होती. मात्र, संबंधित शिक्षिका ही कर्करोगानं ग्रस्त होती, तिच्यावर उपचार सुरू असताना केलेल्या या बदलीचा जाब विचारत त्याला विरोध करण्यासाठी रितू तावडे अन्य सहा कार्यकर्त्यांसह शाळेत घुसल्या होत्या. तेव्हा तिथल्या मुख्याध्यापक आणि अन्य शिक्षकांसोबत त्यांची वादावादी झाली. प्रकरण पुढं वाढत जाऊन धक्काबुक्कीवर आलं. तेव्हा रितू तावडे यांनी तिथल्या दोन शिक्षकांच्या कानखाली मारत मारहाण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे.

मुख्याध्यापकांच्या तक्रारीवरून दाखल झाला गुन्हा : याप्रकरणी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी दिलेल्या रितसर तक्रारीवरून रितू तावडे आणि अन्य आरोपींविरोधात रितसर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ज्यात आयपीसी कलम 353 (सरकारी कामात अडथळा), 332(दुखापत करणे) आणि 504 (सामाजिक शांतता भंग करणे) या कलमांचा समावेश करण्यात आलाय.


रितू तावडेंची याचिका कोर्टानं फेटाळली : याप्रकरणी केवळ राजकीय सूडबुद्धीनं गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप करत रितू तावडेंनी सत्र न्यायालयात आपला दोषमुक्तीचा अर्ज दाखल केला होता. मात्र पोलिसांनी दाखल केलेलं आरोपपत्र, पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब लक्षात घेत आरोपींविरोधात खटला चालवण्यास पुरेसा आधार असल्यानं याप्रकरणात दोषमुक्ती करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई सत्र न्यायालयानं रितू तावडेंचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळं या प्रकरणी लवकरच खटला सुरू होण्याची चिन्ह आहेत. तर या निकालाला तातडीनं उच्च न्यायालयात आव्हान देत दिलासा मिळवण्याचा कायदेशीर पर्याय आता महापौर रितू तावडे यांच्यापुढं आहे.

हेही वाचा :

  1. लाल दिव्याची मागणी मी केली नव्हती; ही प्रशासनाची चूक, महापौर रितू तावडे यांचा खुलासा
  2. ...'ती' बोगस प्रमाणपत्रं परत घेणार, महापौर रितू तावडे यांनी दिली माहिती
  3. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे अ‍ॅक्शन मोडवर! अनधिकृत बांगलादेशी नागरिकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा दिला इशारा
