मिठी नदी घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेल्या एका कंत्राटदाराला सत्र न्यायालयाकडून जामीन मंजूर
Published : March 5, 2026 at 9:04 PM IST
मुंबई : मिठी नदीतील गाळ उपसा घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या एका कंत्राटदाराला मुंबई सत्र न्यायालयानं गुरूवारी जामीन मंजूर केलाय. याप्रकरणातील इतर आरोपींनी महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत रचलेल्या कटात या कंत्राटदाराचा सहभाग नसल्याचं प्रथमदर्शनी पुराव्यांतून स्पष्ट होतंय, असं अधोरेखित करत कोर्टानं शेरसिंग राठोड (52) या कंत्राटदाराला जामीन मंजूर केलाय. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं राठोड यांना याप्रकरणी अटक केली होती.
ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचा आरोपीला फायदा : शेरसिंह राठोड यांनी सह-आरोपी आणि 'व्हिर्गो स्पेशालिटीज' कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केतन कदम तसंच मुंबई महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून हा कट रचल्याचा आरोप होता. ज्यात बनावट सामंजस्य करार तयार करत खोटी बिलं सादर करून 29.62 कोटी रुपये लाटले गेले. मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी 'स्टिल्ट पुशिंग पाँटून मशीन' आणि 'मल्टीपर्पज एम्फिबिअस पाँटून मशीन' वापरण्याबाबत हा कट रचण्यात आला होता. या व्यवहारामुळं महापालिकेचं 65 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा आरोप मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं केलाय. मात्र या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याचा दावा करत जामिनासाठी राठोड यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता.
कोर्टाचा निकाल काय? : या अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. जी. शुक्ला यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात झाली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून आपल्या सविस्तर आदेशात कोर्टानं नमूद केलंय की, राठोड यांच्या कंपनीनं (मेनदीप एंटरप्रायझेस) आपलं काम पूर्ण केले होतं. तसंच महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतरच सर्व बिले अदा केली होती. त्यामुळं सादर केलेली लॉग शीट्स आणि इतर कागदपत्रं बनावट आहेत की नाही?, हा खटल्याचा विषय आहे. राठोड या कटाचा भाग कधीही नव्हतं. याशिवाय जमीन मालकांकडून सामंजस्य करार मिळवताना त्यांचा कोणताही अप्रामाणिक हेतू नव्हता, हे लक्षात घेता त्यांचा जामीन नाकारण्यासाठी प्रथमदर्शनी कोणतंही सबळ कारण दिसत नाही, असं न्यायालयानं त्यांचा जामीन मंजूर करताना अधोरखित केलंय.
काय आहे मिठी नदी घोटाळा? : मुंबई महानगरपालिकेनं मिठी नदीतील गाळ काढण्याकरता काढलेल्या कंत्राटात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. गाळ काढणारी यंत्रे, जेसीबी, ट्रक व इतर साहित्य भाड्यानं घेण्याच्या आर्थिक प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. कोची येथील मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडून यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यात आली. यासाठी मुख्य आरोपी नयन कदम आणि सह-आरोपी जय जोशी यांनी महापालिकेकडून जास्त दर आकारल्याचा आरोप करण्यात आलाय. मॅटप्रॉपचे अधिकारी आणि बीएमसीच्या स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (एसडब्ल्यूडी) विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं हा घोटाळा झाल्याचा तपासयंत्रणांना संशय आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे डिनो मोरिया हे शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांच्या जवळच्या मित्रांपैकी एक असल्यानंही बऱ्याचदा चर्चेत राहिले आहेत.
