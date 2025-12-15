ETV Bharat / state

डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणातील फरार आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर, तर अनंत गर्जे चौकशीकरता एसआयटीच्या ताब्यात

या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे गेल्यानं आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची मागणी तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे केली.

Mumbai sessions court
मुंबई सत्र न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 15, 2025 at 8:08 PM IST

मुंबई : मंत्री पंकजा मुंडे यांचे स्वीय सहाय्यक अनंत गर्जे याला पत्नीच्या आत्महत्या प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीतून पुन्हा पोलीस कोठडीत पाठवण्यात आलंय. तर त्यांची बहीण व भाऊ या दोन्ही फरार आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन मंजूर करत मोठा दिलासा दिलाय. डॉ. गौरी पालवे यांनी त्यांच्या राहत्या घरात आत्महत्या केल्यानंतर त्यांचे पती अनंत गर्जे याला अटक करण्यात आली होती. तर एफआयआरमधील अन्य आरोपी हे गुन्हा दाखल होताच फरार झाले होते.


अनंत गर्जे पुढील तपासाकरता एसआयटीच्या ताब्यात : या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडे गेल्यानं आरोपीला ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याची मागणी तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यानुसार न्यायालयासमोर रितसर अर्ज करण्यात आला होता. जो मान्य करत न्यायालयानं आरोपी अनंत गर्जे याला न्यायालयीन कोठडीतून तीन दिवसांच्या रिमांडकरता पुन्हा पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यानुसार एसआयटीनं अनंत गर्जे कारागृहातून पुढील चौकशीकरता ताब्यात घेतलंय.


दोन्ही फरार आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर : डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी अनंज गर्जे याच्यासह त्याची बहीण शीतल गर्जे-आंधळे व भाऊ अजय गर्जे यांनाही मुंबई पोलिसांनी आरोपी बनवलंय. मात्र गुन्हा दाखल झाल्यापासून हे दोघेही फरार होते. दरम्यान, त्यांच्यावतीनं वकील मंगेश देशमुख यांनी दोघांसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन दाखल केला होता. या अर्जांवर गेल्या आठवड्यात सुनावणी पूर्ण करत न्यायालयानं राखून ठेवलेला आपला निकाल सोमवारी (15 डिसेंबर) जाहीर केला. ज्यात दोन्ही आरोपींच्यावतीनं वकील मंगेश देशमुख यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत या दोघांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केलाय.

जे आरोप होतायेत, त्यात काहीही तथ्य नाही : "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना गर्जे यांचे वकील मंगेश देशमुख यांनी सांगितलं की, "डॉ. गौरी यांच्या मृत्यूमागील सत्य काय आहे, ते लवकरच पुराव्यांनिशी सिद्द होईल. याप्रकरणी अनंत गर्जे यांच्यावर जे आरोप होतायेत, त्यात काहीही तथ्य नाही." दरम्यान, डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ज्यात गौरी गर्जे यांचा पती अनंत गर्जे, नणंद शीतल गर्जे-आंधळे आणि दीर अजय गर्जे यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम 108, 85, 352 आणि 351(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

