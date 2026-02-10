ETV Bharat / state

टोरेस घोटाळ्यातील युक्रेनियन अभिनेता देशातून पळून जाण्याची शक्यता; जामीन देण्यास न्यायालयाचा नकार

अरमेन अटाईनचा घोटाळ्यात थेट सहभाग असल्याचे पोलिसांकडं पुरावे, आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती आणि गुन्ह्याचं गंभीर्य पाहता आरोपी भारतातून पळून जाण्याची शक्यता असल्यामुळं न्यायालयानं जामीन फेटाळून लावला.

TORES SCAM
टोरेस घोटाळ्यातील युक्रेनियन अभिनेत्याला जामीन देण्यास न्यायालयाचा नकार (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 7:28 AM IST

मुंबई : बहुचर्चित टोरेस घोटाळा प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या युक्रेनियन अभिनेता अरमेन अटाईन याचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं सोमवारी फेटाळून लावलाय. आर्थिक घोटाळ्याची व्याप्ती आणि गुन्ह्याचं गंभीर्य पाहता आरोपी भारतातून पळून जाण्याची शक्यता लक्षात घेत मुंबई सत्र न्यायालयानं आरोपीचा जामीन अर्ज नामंजूर केला.

आरोपीचा दावा काय होता? : टोरेस ज्वेलरी ब्रँड चालवणाऱ्या प्लॅटिनम हर्न प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित कंपनीनं मुंबईसह आसपासच्या परिसरातील लाखो नागरिकांची कोट्यवधींची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी तब्बल 10,848 गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडं धाव घेत तक्रार दाखल केली. यात अटक झालेल्या आरोपी आणि युक्रेनियन अभिनेता अरमेन अटाईन याला मालाडच्या मालवणी परिसरातून पोलिसांनी अटक केली होती. मात्र, आपण निर्दोष असून प्लॅटिनम हर्न प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचा आपण संचालक, प्रवर्तक नाही किंवा प्रतिनिधी नाही. आपल्याला या प्रकरणात नाहक गोवण्यात आलं आहे. तपास यंत्रणांना आपण सुरूवातीपासून सहकार्य करत असल्याचा दावा अरमेन यानं जामीन अर्जात केला होता. अरमेनच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांच्यासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली होती. तेव्हा सरकारी पक्षानं त्याच्या जामीन अर्जाला जोरदार विरोध करत या कटात त्याचा सहभाग थेट असल्याचे पुरावे असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. न्यायालयानं या युक्तिवादाची दखल घेत त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावलाय.

काय आहे टोरेस घोटाळा? : मुंबईत केलेल्या गुंतवणुकीवर घसघशीत परतावा देणाऱ्या टोरेस कंपनीच्या बिझनेस मॉडेलची सातत्यानं चर्चा होत होती. टोरेस ही एक विदेशी कंपनी होती. ही कंपनी सोने, हिरे आणि चांदीच्या दागिन्यांची विक्री करते, असं भासवण्यात आलं. मात्र, मुळातच हे दागिने बनावट होते. 2024 मध्ये या कंपनीनं मुंबईतील दादरसारख्या मध्यवर्ती भागात आपलं पहिलं कार्यालय सुरू केलं. यानंतर मुंबईत आणि आसपासच्या परिसरात टोरेस कंपनीच्या कार्यालयांची चेन तयार झाली. या कंपनीत गुंतवलेल्या रक्कमेवर 6 ते 11 टक्क्यांपर्यंत व्याज दिलं जायचं. केवळ सात दिवसांत गुंतवणुकीवर झटपट परतावा मिळेल, या अमिषानं अनेकांनी यात पैसे गुंतवले. सुरुवातीच्या काळात टोरेस कंपनीनं उच्चभ्रू इमारतीत घरे, गाड्या आणि दागिने असा आकर्षक परतावा लोकांना दिला होता. त्यामुळं गुंतवणुकदारांचा टोरेसवर विश्वास बसला. यानंतर अनेकांनी डोळे झाकून लाखो रुपये टोरेस कंपनीत गुंतवले. मात्र, एके दिवशी अचानक परतावा मिळणं बंद झालं आणि मुंबई, नवी मुंबई, भाईंदर यांसह ठिकठिकाणी असलेल्या टोरेस कंपनीच्या कार्यालयाबाहेर गुंतवणूकदारांची मोठी गर्दी जमा झाली. अखेर आपली फसवणूक झाल्याचं लक्षात येताच त्यांनी पोलिसात तक्रार दाखल करायला सुरूवात केली. मात्र, हे सारं प्रकरण उघडकीस येण्यापूर्वीच मुख्य आरोपी इगोर आणि त्याच्या टोळीतील इतर आठ परदेशी साथीदार भारतातून फरार झाले होते.

दादर पोलीस ठाण्यात सुमारे 13.5 कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल : कंपनीचं मुख्य कार्यालय असलेल्या दादरच्या शिवाजी पार्क पोलीस स्टेशनमध्ये याप्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सर्वेश सुर्वे, व्हिक्टोरिया कोवालेन्का, तौफिक रियाझ उर्फ जॉन कार्टर, तानिया कॅसातोवा, व्हॅलेंटिना कुमार अशी आरोपींची नावं आहेत. यात बीएनएस कलम 318(4), 316 (5), 61 सह एम.पी.आय.डी. ॲक्ट कलम 3, 4 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. ज्यात टोरेस कंपनीन 13 कोटी 48 लाख 15 हजार 092 रुपयांची फसवणूक केल्याचं पोलिसांनी एफआयआरमध्ये नमूद केलं आहे.

संपादकांची शिफारस

