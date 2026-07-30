महानगरपालिका अभियंत्याला मारहाण प्रकरणी आमदार अनिल परब यांच्यासह इतर शिवसैनिकांची निर्दोष सुटका
मुंबई महानगरपालिकेच्या एका अभियंत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी अनिल परबांसह 10 जणांची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
Published : July 30, 2026 at 6:34 PM IST
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांना गुरुवारी (30 जुलै) मुंबई सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2023 मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या एका अभियंत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी अनिल परबांसह 10 जणांची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे? : जून 2023 मध्ये वांद्रे येथील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्ष कार्यालय महानगरपालिकेनं अनधिकृत ठरवत पाडलं होतं. याविरोधात अनिल परब आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या एच-पूर्व विभाग कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढला होता. अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ एच-पूर्व प्रभागाच्या अधिकारी स्वप्ना क्षीरसागर यांना भेटण्यासाठी महानगरपालिकेच्या कार्यालयात पोहोचलं होतं. दरम्यान, पक्ष कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे फोटो असतानाही आमचं पक्ष कार्यालय उद्ध्वस्त करणारे ते महानगरपालिका अधिकारी कोण होते?, असं अनिल परब आणि त्यांच्यासोबतच्या कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांना विचारलं. तेव्हा काही कर्मचारी पुढं आले असता कार्यकर्त्यांनी महानगरपालिकेचे सहाय्यक अभियंता अजय पाटील (42) यांच्यावर हल्ला करत त्यांना धमकी दिली, अशी तक्रार महानगरपालिकेच्यावतीनं केल्यानंतर पोलिसांनी यासंदर्भात अनिल परबांसह इतरांवर गुन्हा दाखल केला होता. सरकारी कामात अडथळला आणत महानगरपालिका अभियंत्याला मारहाण आणि धमकी दिल्याचं वाकोला पोलीस ठाण्यात दाखल एफआयआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
मुंबई सत्र न्यायालयाकडून सर्वांची निर्दोष सुटका : महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वाकोला पोलिसांनी रितसर गुन्हा दाखल केला होता. यात अनिल परब यांच्यासह संतोष कदम, सदा परब, उदय दळवी आणि हाजी अलीम खान यांच्यासह अन्य सहा जणांविरूद्ध महानगरपालिका अभियंत्याला मारहाण आणि धमकी दिल्याप्रकरणी खटला चालवण्यात आला. याप्रकरणी माजी नगरसेवक सदानंद कदम यांना अटक होताच आपली अटक टाळण्यासाठी अनिल परब यांच्यासह अन्य सहा आरोपींनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. जो 30 जून 2023 रोजी स्वीकारण्यात आला होता. यात अनिल परब यांच्यावतीनं न्यायालयात दावा करण्यात आला की, घटना घडली तेव्हा आपण तिथं हजर होतो. मात्र, याचा अर्थ आपण त्यात सामील होतो किंवा आपणही महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना मारहाण केली, असा त्याचा अर्थ होत नाही. याची नोंद घेत पोलीस याप्रकरणी लावलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे सादर करू न शकल्याचं अधोरेखित करत मुंबई सत्र न्यायालयानं सर्व आरोपींच्या पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली.
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