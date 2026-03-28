संदीप गडोली याच्या बनावट एन्कउंटर प्रकरणात 5 पोलिसांसह सर्व आरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका

2016 मध्ये अंधेरीतील एअरपोर्ट मेट्रो हॉटेलमध्ये संदीप गडोलीचा एन्काउंटर झाला होता. यानंतर मुंबई पोलिसांनी 5 पोलिसांसह गडोलीची गर्लफ्रेंड, गँगस्टर वीरेंद्र गुज्जर यांना अटक केली होती.

मुंबई सत्र न्यायालय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 28, 2026 at 2:22 PM IST

मुंबई : कुख्यात गँगस्टर संदीप गडोली उर्फ संदीप जाट याच्या बनावट एन्काउंटर प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. पुराव्याअभावी या प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या आरोपींमध्ये हरियाणा पोलीस दलातील 5 पोलिसांचाही समावेश होता. न्यायालयानं याप्रकरणी राखून ठेवलेला निकाल शुक्रवारी (27 मार्च) जाहीर केला.

काय होतं प्रकरण? : 7 फेब्रुवारी 2016 रोजी अंधेरीतील एअरपोर्ट मेट्रो हॉटेलमध्ये संदीप गडोली याचा एन्काउंटर करण्यात आला होता. या घटनेनंतर मुंबई पोलिसांनी हरियाणातील 5 पोलिसांसह गडोलीची गर्लफ्रेंड दिव्या पहुजा आणि प्रतिस्पर्धी गँगस्टर वीरेंद्र गुज्जर यांना अटक केली होती. सर्व आरोपींवर हत्या, गुन्हेगारी कट रचणं, पुरावे नष्ट करणं आणि खोटी माहिती सादर करण्याचे गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. पोलिसांच्या आरोपपत्रानुसार, दोन गँगमधील जुन्या वैमनस्यातून वीरेंद्र गुज्जर यानं गडोलीची हत्या घडवून आणली. दिव्या पहुजाच्या मदतीनं गडोलीला मुंबईत बोलावून त्याचा एन्काउंटर करण्यात आल्याचा आरोप होता.

दिव्या पहुजाचीही हत्या : या प्रकरणाला आणखी एक धक्कादायक वळण तेव्हा मिळालं, जेव्हा 2024 मध्ये जामिनावर बाहेर असताना दिव्या पहुजा हिची हरियाणातील एका हॉटेलमध्ये हत्या करण्यात आली.

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल : या एन्काउंटरविरोधात कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं 2016 मध्ये महत्त्वाचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात हरियाणा पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात गुडगाव क्राईम ब्रँचचे एसीपी राजेश गुजर, पोलीस उपनिरीक्षक परमजित सिंग, विक्रम सिंग यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांनी 11 सदस्यांचं विशेष पथकही नियुक्त केलं होतं. घटनास्थळावरील पुरावे फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले होते.

संदीप गडोलीच्या भावानं दाखल केली होती याचिका : या प्रकरणी गडोलीचा भाऊ कुलदीप गडोली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेत अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यांच्या मते, गुडगाव पोलिसांनी मुंबईत येऊन गडोलीचा एन्काउंटर केला, मात्र त्याला शरण येण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. एन्काउंटरपूर्वी हॉटेलमधील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करण्यात आले होते. तसंच, गडोलीच्या डोक्यात प्रथम गोळी झाडण्यात आली आणि त्यानंतर शरीरावर अनेक गोळ्या झाडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

याशिवाय, या कारवाईची माहिती स्थानिक पोलिसांना दिली गेली नव्हती. व्यावसायिक वादातून पोलिसांच्या मदतीनं ही हत्या घडवून आणण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. संदीप हा गँगस्टर असल्याचा दावा पोलीस करत असले तरी काही प्रकरणात न्यायालयानं त्याला निर्दोष सोडलं होतं. काही मोजक्या प्रकरणात त्याच्याविरोधात खटला सुरू होता. त्यामुळे हा एन्काउंटर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची विशेष पथकाद्वारे चौकशी करून गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. पण आता दीर्घ सुनावणीनंतर आणि पुराव्यांचं परीक्षण केल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयानं सर्व आरोपींना निर्दोष घोषित केलं. पुरावे ठोस नसल्यामुळे न्यायालयानं आरोपींना दिलासा दिला.

हेही वाचा

