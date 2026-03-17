अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांना क्लीनचीट, शिखर बँक घोटाळ्याची फाईल बंद, कोर्टानं क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला

शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, रोहित पवारांना विशेष न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेनं सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयानं मंजूर केला.

Published : March 17, 2026 at 10:13 AM IST

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) मधील कथित 25 हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. न्यायालयानं नमूद केलं की, या प्रकरणात अर्जदारांचा कोणतीही फसवणूक किंवा अपहार करण्याचा हेतू आढळून येत नाही. त्यामुळे राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार, त्यांच्या पत्नी आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह इतर 75 जणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 27 फेब्रुवारी रोजी 'सी-समरी' अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. विशेष सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी हा अहवाल स्वीकारला असून त्या आदेशाची प्रत सोमवारी उशिरा उपलब्ध झाली.

'सी समरी अहवाल स्वीकारताना कोर्टाचं निरिक्षण काय?' : न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय की, या प्रकरणात आरोपींनी कोणत्याही प्रकारे अपहार, फसवणूक किंवा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचे पुरावे तपासयंत्रणेला आढळलेले नाहीत. सार्वजनिक सेवकांकडे सोपवलेली मालमत्ता स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरल्याचा किंवा फसवणुकीचा कोणताही ठोस पुरावा नाही. तसेच बनावट कागदपत्रं तयार केल्याचंही दिसून येत नाही. बँकेच्या संचालकांनी बेकायदेशीर कृती करण्यासाठी पूर्वनियोजन किंवा संगनमत केल्याचेही कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचंही न्यायालयानं आदेशात नमूद केलंय. केवळ प्रक्रियात्मक त्रुटी किंवा नियमांचं पालन न होणं याला थेट गुन्हा म्हणता येणार नाही. या प्रकरणात सुमारे 850 कोटी रुपये वसूल झाले असून उर्वरित रकमेची वसुली प्रक्रिया सुरू असल्याचं न्यायालयानं आदेशात नमूद केलंय. तसेच या क्लोजर रिपोर्टला आव्हान देणाऱ्या 20 हून अधिक प्रोटेस्ट याचिकाही यावेळी न्यायालयानं फेटाळून लावल्यात. या प्रकरणाच्या तपासातून संचालक किंवा अधिकाऱ्यांना कोणताही अनुचित आर्थिक फायदा झाल्याचे दिसून आलेलं नाही, तसेच कर्जे तारणावर देण्यात आल्याचंही नोंदवण्यात आलंय, असा निष्कर्षही न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवलाय.


साल 2020 मध्येही मिळाली होती क्लीन चीट : शिखर बँकेचे अधिकारी, संचालक तसेच तत्कालीन लोकप्रतिनिधी यांनी राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जमंजुरी व कर्जवसुलीत संगनमतानं दस्तऐवजांचे बनावटीकरण करून अपहार आणि पदाचा गैरवापर केल्याचं तपासात निष्पन्न झालेलं नाही. तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केलेल्या आरोपांचे पुरावे सापडले नाहीत. त्यामुळे शिखर बँकेनं सहकारी संस्थांना मंजूर केलेली कर्ज याविषयीच्या तपासात कोणत्याही दखलपात्र गुन्ह्याचे कृत्य आढळलेलं नाही. तक्रारदारानं नाबार्डच्या अहवालातील मुद्द्यांच्या आधारे हे आरोप केले आहेत. असा निष्कर्ष देत नोंदवत इओब्ल्यूनं साल 2020 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयात 'सी-समरी' अहवाल दाखल करून हे प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे त्यावेळी सत्तेत असलेल्या अजित पवार यांच्यासह या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व पक्षीय नेत्यांना दिलासा मिळाला होता. पुढे सत्ताबदल झाल्यानंतर ईओडब्ल्यूनं याप्रकरणी नव्यानं तपास करायचा आहे, असा अर्ज कोर्टात सादर केला होता.

अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील यांच्या विरोध याचिका फेटाळल्या : दरम्यान, या क्लोजर रिपोर्टला विरोध करत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, सहकार क्षेत्रातील नेत्या शालिनीताई पाटील, तसेच माणिकराव जाधव आणि अहमदनगर येथील साखर कारखान्याचे सदस्य किसन कावड यांनी विरोध याचिका दाखल केल्या होत्या. याशिवाय अंमलबजावणी संचालनालय (ED) नेही हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता.

न्यायालयानं ईडीचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळून लावला. तसेच सर्व विरोध याचिकांपैकी केवळ मूळ तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांचीच याचिका ग्राह्य धरली, तर इतर सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या. दरम्यान, आर्थिक गुन्हे शाखेने भारतीय दंड संहिता कलम 173 अंतर्गत फेरतपास सुरू केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती आणि त्यासाठी संबंधित कागदपत्रे परत देण्याची विनंतीही केली होती. मात्र पुढे या सर्व विरोध याचिका फेटाळून लावत कोर्टानं केवळ सुरेंद्र मोहन अरोरा यांचीच विरोध याचिका मूळ तक्रारदार या नात्यानं कोर्टानं ग्राह्य धरली होती.

नेमकं प्रकरण काय? : साल 1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मध्ये संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे दिली. ही कर्जे वेळेत परतफेड न झाल्यामुळे बँकेला प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आणि ती डबघाईत गेली. संचालक मंडळामध्ये अजित पवार, सुनेत्रा पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण (काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी) तसेच शिवसेनेचे आनंदराव अडसुळ यांचा समावेश होता.

या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेमार्फत करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये या प्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले. या निर्देशांविरोधात वसंतराव शिंदे, अमरिश पंडी, निलेश सरनाईक, सिद्धरामप्पा अलुरे, आनंदराव अडसूळ आणि रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.

यानुसार, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने 25,000 कोटी रुपयांच्या कर्जवाटप घोटाळ्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाणे येथे आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये गुन्हा नोंदविला. या प्रकरणात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांचा समावेश असल्यामुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार हडकंप झाला. प्रकरणाचा योग्य तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती.

