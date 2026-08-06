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भाजपा नगरसेवक आकाश पुरोहित यांची थेट कारागृहात रवानगी, वारंवार कोर्टातील गैरहजेरी भोवली!

भाजपा नगरसेवक आकाश राज पुरोहित यांची मुंबई सत्र न्यायालयानं थेट कारागृहात रवानगी केली आहे. त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

Mumbai session court
संग्रहित-मुंबई सत्र न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 7:54 AM IST

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मुंबई : 2020 मधील बेस्ट वीज बिल आंदोलन प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या भाजपा नगरसेवक आकाश राज पुरोहित यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं चांगलाच दणका दिलाय. निर्देश देऊनही वारंवार सुनावणीला गैरहजर राहिल्याबद्दल मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टानं त्यांच्याविरोधात जारी झालेला वॉरंट रद्द करण्यास नकार देत त्यांची रवानगी थेट कारागृहात केलीय.



काय आहे प्रकरण - कोव्हिड काळात अनेकांना आपल्या नोकरी आणि व्यवसायापासून मुकावं लागलं होतं. पोटाची खळगी कशी भरायची, या विवंचनेत असतानाच बेस्ट प्रशासनानं अनेकांना भरमसाठ वीज बिल पाठवली होती. त्याविरोधात विरोधकाच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपानं बेस्ट विरोधात तीव्र आंदोलन केलं होतं. इतकंच नव्हे तर बेस्टच्या तत्कालीन महाव्यवस्थापकांना घेरण्याचा प्रयत्नदेखील केला गेला होता. या प्रकरणी कुलाबा पोलीस ठाण्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह माजी आमदार अतुल शहा, भाजपा नगरसेवक आकाश राज पुरोहित, नगरसेविका शीतल गंभीर आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

वारंवार गैरहजर राहणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही -बुधवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश महेश जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टानं भाजपा नगरसेवक आकाश पुरोहित यांना 19 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. त्यांचा जामीन अर्जही फेटाळून लावलाय. तसेच भाजपाच्या नगरसेविका शीतल गंभीर यांच्याविरोधात जारी केलेले अजामीनपात्र वॉरंटही स्थगित करण्यास न्यायाधीश महेश जाधव यांनी नकार दिलाय. या आरोपींनी यापूर्वीही 24 एप्रिल 2026 च्या सुनावणीत अशाच प्रकारची टाळाटाळ केली होती. जरी आधीचा वॉरंट 2000 रुपयांच्या दंडावर रद्द करण्यात आला असला, तरीही पुन्हा तेच घडले. दंड भरला की काम होते, असा जर त्यांचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. आरोपींची ही सवय बनत चालली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचना स्पष्ट आहेत की, खटले आणि विशेष करून राजकीय खटले हे उगाच प्रलंबित राहता कामा नयेत. त्यामुळे कुठेतरी आम्हालाही कठोर भूमिका घ्यावीच लागेल.


आरोपींकडून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न - सकाळच्या सत्रात कोर्टाचा हा आवेश पाहून दुपारी 12 वाजण्याच्या सुमारास याप्रकरणात सर्व सहा आरोपी निमूटपणे न्यायालयापुढे हजर झाले. त्यानंतर त्यांच्या वकिलांनी वॉरंट रद्द करण्याची कोर्टाकडे विनंती केली. वाहतूक कोंडीमुळे उशीर झाल्याचं त्यांनी कारण कोर्टाला दिलं. यावेळी सरकारी वकील रमेश सिरोया यांनी पोलिसांची बाजू मांडताना स्पष्ट केलं की, इतर आरोपी नियमित हजर राहतात. मात्र, आकाश पुरोहित यांच्याविरोधात यापूर्वीही 13 मे रोजी गैरहजेरीमुळे अजामीनपात्र वॉरंट जारी झाले होते. त्यावेळी दोन हजार रुपये दंड भरल्यानंतर वॉरंट रद्द करण्यात आलं होतं, असं असतानाही ते आज गैरहजर राहिलेत. याची गंभीर दखल घेत कोर्टानं त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत त्यांना थेट 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

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TAGGED:

JUDICIAL CUSTODY NEWS
AAKASH RAJ PUROHIT
मुंबई सत्र न्यायालय
आकाश राज पुरोहित
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