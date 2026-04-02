मुलुंड मेट्रो अपघात प्रकरणी अटक केलेल्या तिघांना जामीन मंजूर
मेट्रो 4 मार्गिकेच्या कामादरम्यान झालेल्या अपघात प्रकरणी अटक झालेल्या तिघांना मुंबई सत्र न्यायालयानं जामीन मंजूर केलाय.
Published : April 2, 2026 at 10:09 PM IST
मुंबई - एलबीएस मार्गावर ‘वडाळा-ठाणे-कासारवडवली या मेट्रो 4’ मार्गिकेच्या कामादरम्यान झालेल्या अपघात प्रकरणी अटक झालेल्या तिघांना मुंबई सत्र न्यायालयानं जामीन मंजूर केलाय. यात प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरीश चौहान, प्रोजेक्ट मॅनेजर कुलदीप सपकाळ आणि सूपरवायझर अवधूत इनामदार यांचा समावेश आहे. 14 फेब्रुवारी रोजी मेट्रोच्या खांबांवरील सिमेंटचा मोठा भाग (पॅरापेट) खाली कोसळून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला होता, तर तीन जण गंभीर जखमी झाले होते.
घटनेला वेल्डिंग करणाऱयाची चूक कारणीभूत - मुंबई सत्र न्यायालयानं याप्रकरणी अटक केलेल्या तीन आरोपींना दिलासा देताना, जामीन मंजूर केलाय. वेल्डिंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची कृती या घटनेचं मूळ कारण असून प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या तांत्रिक चुकांमध्ये अर्जदारांचा सहभाग नव्हता असं निरीक्षण नोंदवलंय. याप्रकरणी कंपनीच्या कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तर प्रोजेक्ट डायरेक्टर हरीश चौहान, प्रोजेक्ट मॅनेजर कुलदीप सपकाळ, डेप्युटी मॅनेजर सौरभ सिंह, सूपरवायझर प्रशांत भोईर आणि अवधूत इनामदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
कसा झाला युक्तिवाद? - मुलुंड एलबीएस मार्ग येथे मेट्रोच्या कामात झालेल्या अपघात प्रकरणी संबंधित प्रकल्पाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी मुलुंड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून कंत्राटदार आणि सल्लागार कंपनीच्या पाच अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी नियमित जामीन मिळावा यासाठी आरोपींनी वकील सुवर्णा आव्हाड-वस्त आणि प्रल्हाद परांजपे यांच्या वतीनं जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या अर्जावर अतिरिक्त न्यायाधीश एम. बी. ओझा यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. अर्जदारांच्या वतीनं न्यायालयात बाजू मांडताना स्पष्ट करण्यात आलं की, ही घटना कोणत्याही प्रकारच्या स्ट्रक्चरल दोषामुळे किंवा जाणीवपूर्वक केलेल्या कृतीमुळे घडलेली नाही. उलट, कामाच्या ठिकाणी देण्यात आलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांचं उल्लंघन केल्यानं हा प्रकार घडलाय. अटक झालेले अर्जदार हे केवळ पर्यवेक्षकीय आणि प्रशासकीय भूमिकेत होते. त्यांचा प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या तांत्रिक अंमलबजावणीत थेट सहभाग नव्हता. राज्य सरकारच्या वतीनं या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला होता. मात्र, याचिकाकर्त्यांची बाजू ग्राह्य धरत न्यायालयानं तीन आरोपींची प्रत्येकी 25 हजारांच्या जातमुचलक्यावर सुटका केली.
गेल्याच आठवड्यात न्यायालयानं तिघांना अटकपूर्व जामीन दिला - या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी मिलन रोड बिल्डटेक कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार अल्पेश पटेल आणि तांत्रिक सल्लागार गणेश घोलप यांनी प्रकल्प सल्लागार टी. साई सुरेश कुमार यांच्यासह अटकपूर्व जामिनासाठी नुकतीच मुंबई सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. प्रत्यक्ष जागेवरील कामात आपली कोणतीही थेट भूमिका नसून आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा दावा कोर्टात केला. जो मान्य करत कोर्टानं या तिघांचेही अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करत त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला. या याचिकेत कंपनीच्या या वरिष्ठ अधिकाऱयांनी दावा केला होता की, बांधकाम स्थळ पर्यवेक्षकानं वेल्डरला, अद्याप काँक्रीटीकरण न झालेल्या सिमेंटच्या कठड्यांना हात न लावण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. मात्र, वेल्डरनं या सूचनांकडे दुर्लक्ष केलं, त्यामुळे पॅरापेट कोसळले. घटनेनंतर वेल्डर घटनास्थळावरून पळून गेला, असा दावा या तिघांनी अटकपूर्व जामीन अर्जात केला होता. तसेच घटनेनंतर प्रकल्प संचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी पीडितांना मदत करण्यासाठी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले होते. आजवरच्या पोलीस तपासातही त्यांनी पूर्ण सहकार्य केलंय, असंही कोर्टाला सांगण्यात आलं.
हेही वाचा -
