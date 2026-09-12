मुंबईत 'सिरीयल कॅट किलर' गजाआड; गोवंडीत 20 हून अधिक मांजरांना मारणारा विकृत पोलिसांच्या ताब्यात
मुंबईतील गोवंडी परिसरात 20 हून अधिक भटक्या मांजरांची क्रूरपणे हत्या करणाऱ्या 'शिवा' नावाच्या संशयित सिरीयल कॅट किलरला आरसीएफ पोलिसांनी अखेर अटक केली आहे.
Published : September 12, 2026 at 5:09 PM IST
मुंबई : गोवंडीच्या पांजरापोळ येथील शनी मंदिराजवळ भटक्या मांजरीची आणि तिच्या निरागस पिल्लाची निर्घृण हत्या केल्याच्या घटनेनं प्राणीप्रेमींमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. मात्र, या प्रकरणात आरसीएफ पोलिसांनी मांजरांची हत्या करणाऱ्या माथेफिरू आरोपीला अखेर बेड्या ठोकल्या आहेत. त्याचं नाव शिवा असून तो एक गर्दुला असल्याचं निष्पन्न झालं आहे.
कशी झाली अटक?
रात्री गस्त घालत असताना त्याच परिसरात ही व्यक्ती संशयास्पद हालचाली करताना आढळली. पोलिसांचा खाक्या दाखवताच आरोपीनं आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली. मात्र, हा गुन्हा नेमका कोणत्या कारणातून केला? त्यामागे काय मानसिक विकृती आहे? आणखी कोणी त्याच्यासोबत होते का? याचा अधिक सखोल तपास करण्यासाठी आणि सीसीटीव्हीसह (CCTV) इतर तांत्रिक व साक्षी पुरावे हस्तगत करण्यासाठी पोलिसांनी शनिवारी त्याला न्यायालयात हजर करून पोलीस कोठडी मिळवली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील गोवंडी परिसरात मांजरांची निर्घृण हत्या करणाऱ्या 'शिवा' नावाच्या संशयित 'सिरीयल कॅट किलर'ला आरसीएफ पोलिसांनी अटक केली आहे. पांजरापोळ-कामावाडी परिसरात गेल्या काही दिवसांत सुमारे 20 भटक्या मांजरींचे छिन्नविछिन्न आणि जखमी अवस्थेतील मृतदेह आढळले होते. या मांजरींना अत्यंत क्रूरपणे आणि विकृत पद्धतीनं मारण्यात आले होते. या परिसरातील प्राणीप्रेमी रुबिना पठाण यांच्या तक्रारीनंतर आरसीएफ पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात रितसर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तपास करत आणि सीसीटीव्ही फुटेजचा माग काढत आरोपी शिवा याला अटक केली असून, त्याने चौकशीदरम्यान आपल्या गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. या अज्ञात मारेकऱ्याचा शोध घेण्यासाठी आणि त्याला पकडून देण्यासाठी 'पेटा इंडिया' या संस्थेनं 50000 रुपयांचं रोख बक्षीस जाहीर केलं होतं. या आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023च्या कलम 325 (प्राण्यांना मारणं किंवा अपंग करणं) आणि प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा, 1960 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कलमांतर्गत दोषी आढळल्यास 5 वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.
गेल्या काही दिवसांत स्थानिकांना कामावाडी व पांजरापोळ परिसरात एकामागून एक मृत मांजरी आढळत होत्या. सुरुवातीला चार मांजरी मृतावस्थेत सापडल्या, तर त्यानंतरच्या घटनेत एका पिल्लासह दोन मांजरे गंभीर जखमी आणि विद्रूप अवस्थेत आढळून आली. एका मांजराच्या डोक्यावर जड वस्तूनं प्रहार केल्याच्या खुणा स्पष्ट दिसत होत्या, तर इतरांच्या शरीरावरही गंभीर जखमा होत्या. या अमानुष प्रकारानंतर स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत होता.
प्राण्यांवर अत्याचार दखलपात्र गुन्हा
भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) संबंधित कलमांनुसार आणि प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कोणत्याही मुक्या प्राण्याला मारणं, विषप्रयोग करणं किंवा अपंग करणं हा गंभीर व दखलपात्र गुन्हा आहे. या गुन्ह्यासाठी कठोर शिक्षेची व दंडाची तरतूद आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना प्राणी हक्क कार्यकर्ते अमित पाठक यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. प्राण्यांवर अशा प्रकारे अत्याचार करणारे घटक भविष्यात इतर सजीवांसाठीही धोकादायक ठरू शकतात; त्यामुळे समाजात अशा प्रकारची हिंसक प्रवृत्ती रोखण्यासाठी आणि मुक्या प्राण्यांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांनी पुढे येऊन पोलिसांना सहकार्य करणं गरजेचं आहे.
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