नौदल कर्मचाऱ्याच्या घरात चौघांचे आढळले मृतदेह; मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट
मुंबईतील नेव्ही नगरमध्ये नौदल कर्मचारी, पत्नी आणि दोन मुलांचा मृत्यू झाला. मृत्यूचं कारण स्पष्ट करण्यासाठी शवविच्छेदन सुरू असून, मुंबई पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
Published : August 16, 2026 at 3:45 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई : मुंबईतील नेव्ही नगर परिसरामध्ये अतिशय धक्कादायक घटना घडली आहे. नेव्ही नगर परिसरात नौदलातील कर्मचाऱ्याने कुटुंबासह आपलं जीवन संपवलं आहे. संबंधित नौदलाचा सैनिक, बायको, दोन मुलं नेव्ही नगर परिसरामध्ये वास्तव्यास होते. मृत मुलांमध्ये दोन महिन्याचा बाळाचा आणि तीन वर्षाच्या मुलाचा समावेश आहे. नौदलातील कर्मचाऱ्यानं राहत्या घरात आपलं जीवन संपवल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केलाय.
मृत्यू नेमका कशामुळं झाला? : तर पत्नी आणि दोन्ही मुलांच्या मृत्यूचं कारण विष प्राशन असल्याचा प्राथमिक अंदाजात मुंबई पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. मात्र नेमका मृत्यू कशामुळं झाला? याचा तपास सुरू आहे. मृतदेह शवविच्छनासाठी पाठवण्यात आले असून शवविच्छेदनाच्या अहवालानंतर मृत्यूचं नेमकं कारण स्पष्ट होणार आहे. मुंबई पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
मुंबई पोलीस काय म्हणाले? : मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कफ परेड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील नेव्ही नगर येथे एका नौदलाच्या कर्मचाऱ्यानं आणि त्याच्या पत्नी व दोन मुलांचा (वय 2 महिने आणि 3 वर्षे) त्यांच्या राहत्या घरी मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. प्राथमिक तपासानुसार कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूचं कारण वेगवेगळे असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालं नाही.
भारतीय नौदलानं दिले निवेदन : तर भारतीय नौदलानं दिलेल्या निवेदनुसार, मुंबईतील कुलाबा येथील नेव्ही नगरमध्ये घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेत, 15 ऑगस्ट रोजी भारतीय नौदलातील एक कर्मचाऱ्याने, त्यांची पत्नी आणि दोन मुले त्यांच्या निवासस्थानी मृत अवस्थेत आढळले. याप्रकरणी पोलीस तपास सुरू असून, भारतीय नौदल त्यास सर्वतोपरी सहकार्य करत आहे.
मृतांची नावे : पुरणमल शंभूलाल मेहरा (वय 30), तर त्याची पत्नी ओमा पूरनमल मेहरा (वय 28) यांचा मृत्यू झाला. यश पुरणमल मेहरा (वय 3), लहान बाळ (वय 2 महिने) हे दोघे मृत आढळले आहेत. चारही मृतदेह जेजे हॉस्पिटल मुंबई येथे शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात आले आहेत.
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