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मुंबईच्या राम मंदिर परिसरात धक्कादायक घटना, शौचालयात गुदमरुन दोघांचा मृत्यू

मुंबईच्या गोरेगाव पूर्व येथील राम मंदिर परिसरात सार्वजनिक शौचालयात विषारी रासायनिक वायूचा उग्र वास पसरल्यानं, श्वास कोंडून दोन तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

Mumbai Ram Mandir Toilet Gas Leak
राम मंदिर परिसरात शौचालयात गुदमरुन दोघांचा मृत्यू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 27, 2026 at 1:08 PM IST

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मुंबई : पश्चिम उपनगरातून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. राम मंदिर परिसरातील एका सार्वजनिक शौचालयामध्ये रासायनिक वायूचा उग्र वास पसरल्यानं, श्वास गुदमरून दोन जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मुंबई महानगरपालिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम उपनगरातील महत्त्वाचं ठिकाण असलेल्या राम मंदिर परिसरामध्ये, मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाजवळ आणि पारशी पंचायत गेटसमोर असलेल्या एका सार्वजनिक शौचालयात गुरुवारी रात्री ही मोठी दुर्घटना घडली.

शौचालयात विषारी रासायनिक वायू पसरल्यामुळे, तिथे गेलेल्या दोन तरुणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. प्रभाकर धनिवर (वय 24 वर्षे) आणि भाविन देसाई (वय 18 वर्षे) अशी मृत पावलेल्या दोन्ही तरुणांची नावं आहेत.

या सार्वजनिक शौचालयामध्ये अचानक तीव्र रासायनिक वास येऊ लागला. या उग्र वासामुळे शौचालयात गेलेल्या प्रभाकर आणि भाविन या दोघांना तीव्र त्रास होऊन त्यांचा श्वास कोंडला गेला आणि गुदमरून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी तातडीनं मदतकार्य सुरू केलं व दोघांनाही जोगेश्वरी येथील ट्रॉमा केअर रुग्णालयामध्ये दाखल केले. मात्र, उपचारांपूर्वीच दोघांचा मृत्यू झाला होता.

रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी पहाटे दोघांनाही मृत घोषित केलं. या सार्वजनिक शौचालयात विषारी वायू कसा पसरला आणि हा विषारी वायू कशामुळे तयार झाला, याबाबत अद्याप नेमकी माहिती समोर येऊ शकलेली नाही. या संबंधित घटनेचा पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

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TAGGED:

MUMBAI PUBLIC TOILET DEATH
DEATH IN TOILET MUMBAI
राम मंदिर गोरेगाव शौचालय मृत्यू
मुंबई शौचालय गुदमरून मृत्यू
RAM MANDIR TOILET GAS LEAK

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