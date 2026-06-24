मुंबईत पावसामुळे लोकल ट्रेन सेवेवर परिणाम; अनेक भागांमध्ये पाणी साचले, पुढील तीन तासांसाठी रेड अलर्ट
मुंबईसह ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्येही काल सोमवार रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. हवामान विभागानं मुंबईसाठी पुढील तीन तासांचा रेड अलर्ट केला आहे.
Published : June 24, 2026 at 9:10 AM IST
मुंबई : मुंबईसह उपनगरांमध्ये आज मंगळवारी (24 जून) पहाटेपासून मुसळधार पाऊस सुरू असून जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. रात्रभर झालेल्या जोरदार पावसामुळे मुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाणारी लोकल रेल्वे सेवा काही प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. मालाड परिसरातील काही सखल भागांमध्ये घरांमध्ये पाणी शिरल्याची घटना घडली असून नागरिकांची गैरसोय झाली आहे. तसेच उपनगरातील अनेक भागांमध्ये जोरदार पावसाची नोंद झाली आहे.
काल रात्रीपासून मुसळधार पाऊस : मुंबईसह ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्येही काल सोमवारी रात्रीपासून मुसळधार पाऊस सुरू आहे. हवामान विभागानं मुंबईसाठी तीन तासांचा रेड अलर्ट जारी केला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे वाहतूक आणि दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम झाला असून प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.
लोकल सेवा विस्कळीत : मुंबईची जीवनवाहिनी मानली जाणारी लोकल रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली आहे. पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या गाड्या सुमारे 15 मिनिटं उशिरानं धावत आहेत, तर हार्बर रेल्वेची वाहतूक ठप्प झाली आहे. तुर्भे आणि कोपरखैरणे स्थानकांदरम्यान रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं हार्बर मार्गावरील सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. या स्थानकांवरील रेल्वे रुळांवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणी साचण्याची ही पहिलीच घटना असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनानं दिली.
सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे मुंबईतील अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचले आहे. मालाड पूर्व येथील कोकणी पाडा परिसरातील काही घरांमध्ये पाणी शिरल्यानं नागरिकांची गैरसोय झाली आहे.
दरम्यान, दादर आणि माटुंगा स्थानकांदरम्यानही रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्यानं मध्य रेल्वेची वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. मुसळधार पावसाचा फटका रेल्वे सेवेला बसल्यानं सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांचे हाल होत असून अनेकांना विलंबाचा सामना करावा लागत आहे.
कुठे किती पाऊस? : सोमवारी रात्री 11 नंतर पश्चिम उपनगरातील अनेक भागांमध्ये जोरदार पाऊस झाल्यानं रस्त्यांवर पाणी साचलं असून काही ठिकाणी पाणी वाहताना दिसत आहे. दादर परिसरात एका चारचाकी वाहनावर झाड कोसळल्याची घटना घडली. सुदैवानं या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नाही.
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत मुंबई शहरात 184 मिमी, पश्चिम उपनगरांत 190 मिमी, तर पूर्व उपनगरांत 154 मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे अंधेरी सबवे, हिंदमाता, दादर आणि मालाड सबवे या ठिकाणी काही काळ पाणी साचलं होतं. मात्र, नंतर पाणी ओसरल्यानं वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. तसेच सायन येथील गांधी मार्केट परिसरातील पाणीही ओसरत असून तेथील वाहतूक सुरळीत सुरू असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.