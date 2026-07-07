मॅनहोल सुरक्षेतील त्रुटी मान्य; पण मुंबईत झाडे कशामुळे पडली? महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडेंनी दिलं स्पष्टीकरण
मुंबईत रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासह इतर विकासकामंही सुरू आहेत. त्यामुळे केवळ काँक्रिटीकरणामुळेच झाडं पडतायंत, असं म्हणणं योग्य नाही, असं मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे म्हणाल्या.
Published : July 7, 2026 at 8:12 PM IST
मुंबई - येथील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणामुळेच झाडं पडत आहेत, असा निष्कर्ष काढणं चुकीचं असल्याचं स्पष्टीकरण मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिलं. आज मंगळवारी (7 जुलै) पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी झाडं पडण्यामागे यंदाच्या मुसळधार पावसासह जोरदार वाऱ्यांचाही मोठा परिणाम असल्याचं सांगितलं. अश्विनी भिडे म्हणाल्या, "यंदा मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाला. त्याचबरोबर यावर्षी जोरदार वारेही होते. त्यामुळे अनेक झाडं आणि झाडांच्या फांद्या कोसळल्या. वर्षभरात जितकी झाडं पडतात, त्यापैकी जवळपास 50 टक्के झाडं एका दिवसात कोसळली. या दुर्घटनांमध्ये दोन जणांचा मृत्यू झाला."
त्या पुढे म्हणाल्या की, मुंबईत रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासह इतर विकासकामंही सुरू आहेत. त्यामुळे केवळ काँक्रिटीकरणामुळेच झाडं पडत आहेत, असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. झाडं पडण्यामागं हवामान, मुसळधार पाऊस, जोरदार वारे आणि इतर घटकांचाही विचार करणं आवश्यक आहे.
'काम नियोजनानुसार झालं, पण पाऊस जास्त पडला' : यंदा मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्यामुळे काही ठिकाणी पाणी साचलं असलं, तरी त्यावरून नालेसफाई झाली नाही, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही, असं मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केलं. त्या पुढे बोलताना म्हणाल्या, "यंदा नालेसफाई नियोजनानुसार करण्यात आली होती. मात्र पावसाचं प्रमाण अत्यंत जास्त असल्यानं काही ठिकाणी पाणी साचलं. नालेसफाई झाली नसती, तर मुंबईतील परिस्थिती यापेक्षाही अधिक गंभीर झाली असती."
'मॅनहोलबाबतच्या कामात आम्ही कमी पडलो' : गेल्या काही दिवसांतील मुसळधार पावसामुळे मुंबईसह उपनगरांमध्ये अनेक ठिकाणी पाणी साचलं, वाहतुकीवर परिणाम झाला आणि झाडं कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या. या दुर्घटनांमध्ये काही नागरिकांचा मृत्यू झाला. तसंच उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका व्यक्तीचाही मृत्यू झाला. मॅनहोलच्या सुरक्षेबाबत बोलताना अश्विनी भिडे यांनी, "मुंबईत सुमारे एक लाख मॅनहोल आहेत. या विषयात मायक्रो लेव्हलवर काम करण्यात आम्ही कमी पडलो, हे आम्ही मान्य करतो. गेल्या 4 वर्षांत विविध स्तरांवर काम झालं असलं, तरी सूक्ष्म पातळीवरील अंमलबजावणीत त्रुटी राहिल्या. आता या बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करून मायक्रो लेव्हलवर काम सुरू करण्यात येत असून, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी सर्व मॅनहोलचे जिओ-टॅगिंग, नियमित तपासणी आणि अधिक कठोर कार्यपद्धती लागू करण्यात येणार आहे."
'राजकीय आरोपांबाबत मला प्रश्न विचारणं योग्य नाही' : सत्ताधाऱ्यांकडून प्रशासनावर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबत विचारलं असता अश्विनी भिडे म्हणाल्या, "प्रशासन म्हणून आम्ही आमची जबाबदारी पार पाडत आहोत. प्रशासन नेहमीच आपलं काम करत असतं. त्यामुळे आयुक्त म्हणून मला राजकीय आरोपांबाबत प्रश्न विचारणं योग्य नाही. प्रशासन आणि सत्ताधारी यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा विसंवाद नसून आम्ही समन्वयाने काम करत आहोत."
हेही वाचा