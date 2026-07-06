दादरमध्ये चाळीवर कोसळलं झाड; घरांचं मोठं नुकसान, मदतकार्य सुरू
मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दादरमध्ये चाळीवर झाड कोसळल्यामुळं घरांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
Published : July 6, 2026 at 8:30 PM IST
मुंबई - गेले दोन ते तीन दिवस मुंबईमध्ये पावसाची संततधार सुरू आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी झाडं पडून झालेल्या दुर्घटना समोर येत असतानाच दादर पूर्व येथील प्रमोद पेडणेकर मार्गावरील राजाराम वाडी, भावनगरी कॉटेज परिसरात आज दुपारी अवाढव्य झाड चाळीवर कोसळल्यानं अनेक घरांचं मोठं नुकसान झालं. झाड रस्त्यावरही कोसळल्यानं काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
घरांच्या नुकसानीचा पंचनामा सुरू - घटनेची माहिती मिळताच बृहन्मुंबई महानगरपालिका, अग्निशमन दल आणि उद्यान विभागाची पथकं तातडीनं घटनास्थळी दाखल झाली. कोसळलेलं झाड हटवून वाहतूक पूर्ववत करण्याचं काम हाती घेण्यात आलं. बाधित घरांच्या नुकसानीचा पंचनामा सुरू आहे. परिसरातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
झाड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ - गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं मुंबई आणि उपनगरात झाडं कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अनेक ठिकाणी झाड, घरे, चाळी, वाहने आणि रस्त्यांवर कोसळल्यानं मालमत्तेचं नुकसान झालं असून काही घटनांमध्ये जीवितहानीही झाली आहे. दादर, भांडुप, अंधेरी, गोरेगाव, विक्रोळी, मुलुंड आदी भागांत अशा घटनांमुळं वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेनं आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवली असून नियंत्रण कक्षात प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीवर तातडीनं प्रतिसाद दिला जात आहे.
कोसळलेले झाड आणि फांद्या हटवण्याचं काम सुरू - उद्यान विभाग, अग्निशमन दल आणि इतर संबंधित विभागांच्या पथकांकडून कोसळलेली झाडं आणि फांद्या हटविण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. नुकसानग्रस्त ठिकाणांचा पंचनामा करून आवश्यक ती मदतही पुरवली जात आहे. पालिकेने पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक झाड आणि वाळलेल्या फांद्यांची छाटणी केली होती. मात्र, सलग पडणारा मुसळधार पाऊस, वेगवान वारे आणि भुसभुशीत झालेली जमीन यामुळं काही निरोगी झाडंही उन्मळून पडत असल्याचं प्रशासनानं म्हटलं आहे. त्यामुळं संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत असून आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त पथकं तैनात करण्यात आली आहेत.
कामाशिवाय घराबाहेर पडणं टाळा - नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणं टाळावं, मोठ्या झाडाखाली अथवा धोकादायक ठिकाणी वाहनं उभी करू नयेत. तसंच धोकादायक झाड, तुटलेल्या फांद्या किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थिती आढळल्यास तातडीनं पालिकेच्या नियंत्रण कक्ष किंवा अग्निशमन दलाशी संपर्क साधावा, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
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