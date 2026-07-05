मुंबईत पावसाचं तांडव सुरूच : झाड पडून आणखी एका व्यक्तीचा मृत्यू, मनसे कार्यकर्ते आक्रमक
कुर्ला परिसरात झाड पडून एका 63 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. मुंबईतील मुसळधार पावसानं आतापर्यंत 3 जणांचा बळी घेतला आहे.
Published : July 5, 2026 at 4:25 PM IST
मुंबई : मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यामुळे झाड पडून 63 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. युनूस कुंदावाला असं झाड अंगावर पडून मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं नाव आहे. ही घटना कुर्ल्यातील नवपाडा परिसरातील गोमेस गाउन बिल्डिंगजवळ रविवारी दुपारी घडली. या घटनेमुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या मान्सूनपूर्व तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. काही दिवसांपूर्वी चेंबूर इथं शाळेतील व्हॅनवर झाड कोसळून एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. आता कुर्ल्यामध्ये देखील अजून एक घटना घडली आहे. यामुळे मान्सूनपूर्व झाड छाटणीच्या दाव्यांवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
दुकानात गेले अन् गमावला जीव : मिळालेल्या माहितीनुसार, कुर्ला येथील कमानी परिसरात बीएमसी शाळेजवळ असलेल्या गोमेस गाउन बिल्डिंग परिसरात ही दुर्घटना घडली. रविवारी दुपारच्या वेळी अचानक जोरदार वारा सुटल्यानं तिथं एक मोठं झाड अचानक शेजारील दुकानावर उमळून पडलं. झाड कोसळलं तेव्हा युनूस कुंदावाला हे दुकानातच हजर होते. झाडाचा प्रचंड ढिगारा दुकानावर पडल्यानं ते गंभीररित्या जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र त्याआधीच त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.
रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच झाला मृत्यू : झाड दुकानावर पडल्यानं युनूस कुंदावाला हे गंभीर जखमी झाले. त्यामुळे उपस्थित नागरिकांनी त्यांना तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केलं. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशामक दल, पोलीस दलातील जवान, बेस्ट कर्मचारी आणि महापालिका वॉर्ड ऑफिसचं पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालं. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी कटरनं दुकानावर पडलेलं झाड कापून बाजूला केलं. झाड पडल्यानं परिसरातील वीज पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे आता बेस्ट प्रशासनाकडून वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचं सुरू आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक : झाड अंगावर पडून युनूस कुंदावाला यांचा मृत्यू झाल्याची घटना वाऱ्यासारखी परिसरात पसरली. घटनेची माहिती मिळताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली. मनसैनिकांकडून रस्त्यावर बसून या घटनेच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी कार्यकर्ते पोलिसांना भिडले. मनसैनिक आंदोलनावर ठाम होते. मनसेचे कांदिवली विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुषाली यांच्याकडून कुर्ल्याच्या घटनेचा निषेध करण्यात आला. डोक्यावर काळी पट्टी बांधून हा निषेध व्यक्त करण्यात आला.
महापौरांनी जबाबदारी स्वीकारायला हवी - किशोरी पेडणेकर : मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी घडलेल्या या घटनेवर संताप व्यक्त केला. या घटनेला महापौर रितू तावडे या जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रसार माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "याला प्रशासन नाही तर महापौर जबाबदार आहेत. महापौरांनी जबाबदारी स्वीकारायला हवी."
मुंबईच्या दुर्दशेला भाजपा जबाबदार - वर्षा गायकवाड : "बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्ष मागील 30 वर्षांपासून सत्तेत आहे. यात 25 वर्षे शिवसेनेसोबतची युती आणि ज्या काळात निवडणुका झाल्या नाहीत, त्या काळात प्रशासकांमार्फतही भाजपाची सत्ता होती. आताही महापालिकेमध्ये भाजपाचीच सत्ता आहे. तरीही, मुंबईच्या दुर्दशेला आपण जबाबदार नाही, असं भासवून जबाबदारी झटकण्याचं काम भाजपा करत आहे. परंतु मुंबईला लुटून स्वतःचे खिसे भरणाऱ्या भाजपाला जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. मुंबईची वाताहत होण्यास भाजपाच जबाबदार आहे," असा हल्लाबोल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
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