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मुंबईत मुसळधार पाऊस अन् वेगवान वाऱ्याचा तडाखा; विमानतळाची धावपट्टी तासभर बंद, 4 उड्डाणं रद्द तर 13 विमानं डायव्हर्ट

मुंबईत मुसळधार पाऊस आणि वेगवान वाऱ्यामुळं रविवारी विमानतळाची धावपट्टी तासभर बंद ठेवावी लागली. यामुळं इंडिगोची 4 उड्डाणे रद्द झाली, तर 13 विमानं अन्यत्र वळवावी लागली.

MUMBAI AIRPORT RUNWAY SUSPENDED
विमानतळाची धावपट्टी तासभर बंद (IANS)
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By PTI

Published : July 5, 2026 at 6:25 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 7:22 PM IST

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मुंबई : मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यांमुळं मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासनाला रविवारी (दि.5) एका तासासाठी धावपट्टीवरील सर्व कामकाज थांबवावं लागलं. यामुळं इंडिगोची चार विमानं रद्द करण्यात आली आणि विविध विमान कंपन्यांची 13 विमानं जवळच्या विमानतळांकडं वळवण्यात आली. खराब हवामानामुळं वळवलेली 13 विमानं मुंबईत परत उतरली, अशी माहिती 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.

एका तासानंतर धावपट्टीवरील कामकाज पूर्ववत : मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळं 90 टक्के बाह्य उड्डाणे सरासरी 65 मिनिटांच्या विलंबानं सुटत होती. येणाऱ्या विमानांपैकी 45 टक्के मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उशिरानं येत होती. लाईव्ह फ्लाईट ट्रॅकिंग वेबसाइट flightradar24.com.latest च्या डेटानुसार, याचा प्रवाशांवर गंभीर परिणाम होत होता. यापूर्वी, अदानी समूह आणि एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) यांच्या संयुक्त मालकीच्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळानं एका निवेदनात म्हटलं आहे, "सकाळी साधारण 10:17 वाजता खराब हवामान होतं. यात 42 नॉट्सपर्यंतचा वेगवान वारा आणि मुसळधार पावसामुळं दृश्यमानता कमी झाली होती. यामुळं धावपट्टीवरील कामकाजावर परिणाम झाला होता. प्रवाशांची, विमानांची आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी नियमांनुसार धावपट्टीवरील कामकाज तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलं होतं. हवामानात सुधारणा झाल्यानंतर, एका तासानंतर धावपट्टीवरील कामकाज पूर्ववत झालं."

इंडिगोच्या रद्द केलेल्या फ्लाईट्स : रद्द करण्यात आलेल्या इंडिगोच्या चार विमानांमध्ये 6E 395 (दिल्ली-मुंबई), 6E 5273 (मुंबई-इंदूर), 6E 552 (इंदूर-मुंबई) आणि 6E 6613 (मुंबई-दिल्ली) यांचा समावेश आहे.

इंडिगोनं दिली 'एक्स'वर माहिती : "दिल्ली आणि मुंबईतील खराब हवामानाचा विमान उड्डाणांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला आहे. आम्ही हवामानावर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत. आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की, तुम्ही तुमच्या विमानाची स्थिती (फ्लाइट स्टेटस) जाणून घेत राहा," असे इंडिगोने 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (ATC) च्या सूत्रांनुसार, या विमानतळावरून दररोज 980 ते 1,000 विमानांची ये-जा होते. यात दर तासाला सरासरी 48 एअर ट्रॅफिक मूव्हमेंट्स (विमानांचं संचालन) होते. यामध्ये 24 विमानांचं आगमन आणि 24 विमानांचं प्रस्थान यांचा समावेश असतो.

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Last Updated : July 5, 2026 at 7:22 PM IST

TAGGED:

MUMBAI RAIN CHAOS
AIRPORT RUNWAY OPERATIONS SUSPENDED
मुंबई विमानतळ इंडिगो उड्डाणे रद्द
मुंबई मुसळधार पाऊस
MUMBAI AIRPORT RUNWAY SUSPENDED

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