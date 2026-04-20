डोंबिवली स्थानकाजवळ लोकलचा डबा घसरला; रेल्वे प्रवासी संघाकडून मेगा ब्लॉकमधील कामांची चौकशी करण्याची मागणी

कळवा कारशेडमधून डोंबिवलीच्या दिशेनं येणारी लोकल सोमवारी सकाळी रूळांवरून घसरली. सुदैवानं गाडी पूर्णपणे रिकामी असल्यानं कुणीही जखमी नाही. मात्र, वेळापत्रक कोलमडलं आहे.

Mumbai local derailed near central line at dombivali station
रेल्वे स्थानकाजवळ डबे घसरले (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 20, 2026 at 12:04 PM IST

Updated : April 20, 2026 at 12:40 PM IST

मुंबई : आठवड्याचा पहिलाच वार 'म.रे' (मध्य रेल्वे) साठी पुन्हा एकदा डोकेदुखीचा ठरलाय. मध्य रेल्वेच्या डोंबिवली स्थानकाजवळ लोकल ट्रेनचा एक डबा रुळावरुन घसरल्याची घटना सोमवार सकाळी घडलीय. ही लोकल ट्रेन कळवा कारशेडमधून कल्याणच्या दिशेनं जात होती. त्यावेळी अचानक डोंबिवली स्थानक परिसरात या ट्रेनचा एक डबा रुळावरुन खाली घसरला. सुदैवानं ही ट्रेन पूर्णपणे रिकामी असल्यानं कुणालाही दुखापत झालेली नाही.

ऐन सकाळी गर्दीच्यावेळी ही लोकल रुळावरुन खाली घसरल्यानं संपूर्ण ट्रॅक अडकून पडला. त्यामुळे या मार्गावरील अन्य लोकल ट्रेनचाही खोळंबा झाला. ऐन गर्दीच्यावेळी मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली. त्याचा प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. घसरलेला डब्बा हटवण्यात आला असून रेल्वे वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आलीय.



काय घडलीय घटना - डोंबिवली रेल्वे स्थानकाजवळ सोमवारी सकाळी 8 वाजून 9 मिनिटांनी कळवा कारशेडमधून निघालेल्या रेल्वेचा डबा रुळांवरून घसरल्यामुळे मुंबईच्या दिशेनं येणारी बाधित झाली. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडल्यामुळे कामावर निघालेल्या चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल झाले. या घटनेमुळे कल्याण, कर्जत, कसारा येथून मुंबईच्या दिशेनं वाहतूक करणाऱ्या प्रवासांचे हाल झाले. मुंबईच्या दिशेनं निघालेल्या रेल्वेगाड्यांची वाहतूक तब्बल अर्धा तास उशिरानं सुरू होती. त्यामुळे या मार्गावरील रेल्वे फलाटांवरही प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली होती. तर या मार्गावरील काही लोकल रुळांवरच उभ्या राहिल्यानं नेमका काय प्रकार झालाय? याबाबत रेल्वेतील प्रवाशांना पुरेशी माहिती मिळत नव्हती. त्यामुळे प्रवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. या प्रकारामुळे अनेकांचा सोमवारी लेटमार्क लागला.



लोकल रूळांवरून हटवत चौकशी सुरू - रेल्वेचा हा रेक पूर्णपणे रिकामा असल्यानं कुणीही जखमी झालेलं नाही, अशी माहिती मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली. परंतु, हा प्रकार नेमका कसा झाला याची चौकशी सुरू असून लवकरच रेल्वेचे अधिकारी माहिती देतील असं सीपीआरओ स्वप्निल लीला यांच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलंय. दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि तांत्रिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. रेल्वे प्रशासनाकडून ट्रॅकच्या दुरुस्तीचं काम तातडीनं सुरू करण्यात आलं. सध्या घसरलेला डबा पुन्हा रुळावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले. रेल्वेच्या या वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक समस्यांमुळे आणि ऐन गर्दीच्या वेळी खोळंबा झाल्यामुळे नोकरदार वर्गातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. जोपर्यंत वाहतूक पूर्णपणे पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत प्रवाशांना धीर धरण्याचं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलं होतं.

मुंबई रेल्वे प्रवासी संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई यांनी 19 एप्रिल 2026 रोजी मध्य रेल्वेवर घेण्यात आलेल्या मेगाब्लॉकदरम्यान करण्यात आलेल्या देखभाल, कामांच्या गुणवत्तेबाबत आणि अंमलबजावणीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली. मुंबई रेल्वे प्रवासी संघानं म्हटलं की, अधिकृत माहितीनुसार मुलुंड, ठाणे, दिवा आणि डोंबिवली या दरम्यान प्लॅटफॉर्म विस्तार तसेच ट्रॅकसंबंधित सुधारणा आणि देखभाल कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. या कामांमुळे उपनगरीय रेल्वे सेवांची सुरक्षितता आणि कार्यक्षमता वाढेल, अशी अपेक्षा होती.

कर्मचाऱ्यांच्या जीविताला गंभीर धोका- मेगाब्लॉकनंतर काही तासांतच 20 एप्रिल 2026 रोजी सकाळी डोंबिवली स्थानकाजवळ डिरेलमेंटची घटना घडली. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. परंतु याच विभागात नुकत्याच करण्यात आलेल्या कामांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मेगाब्लॉकदरम्यान उपनगरीय गाड्या बंद ठेवूनही त्याच ट्रॅकवर लांब पल्ल्याच्या गाड्या चालवण्यात आल्याची बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. यामुळे देखभाल कामात अडथळा निर्माण होतोच. त्याचबरोबर ट्रॅकवर काम करणाऱ्या गॅंगमेन आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण होतो.

मुंबई रेल्वे प्रवासी संघाच्या पुढील मागण्या आहेत:

1. डोंबिवली येथील डिरेलमेंट घटनेची तसेच 19 एप्रिल 2026 रोजी झालेल्या मेगाब्लॉकमधील कामांशी त्याचा संबंध आहे का, याची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.

2. सर्व मेगाब्लॉकमधील देखभाल कामांचे कडक दर्जा परीक्षण (क्वालिटी ऑडिट) आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची यंत्रणा लागू करावी.

3. मेगाब्लॉकदरम्यान देखभालीखाली असलेल्या ट्रॅकवर लांब पल्ल्याच्या गाड्यांची वाहतूक तात्काळ पूर्णपणे बंद करण्यात यावी.

4. देखभाल कामे सुरक्षित आणि विनाअडथळा पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र कॉरिडॉर/ट्रॅक निर्माण करून त्याची कडक अंमलबजावणी करावी.

5. विशेषतः अत्यंत उष्ण हवामानात रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना व मानवीय कामकाजाच्या अटी लागू कराव्यात.

