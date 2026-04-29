ETV Bharat / state

मुंबई–पुणे एक्स्प्रेस वे ‘मिसिंग लिंक’ 1 मेपासून खुला; अवजड वाहनांना तात्पुरती बंदी

1 मे 2026 पासून हा मार्ग सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात येणार असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतुकीचे नियोजन टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतलाय.

Mumbai Pune Expressway Missing Link Opens 1 May 2026
मुंबई–पुणे एक्स्प्रेस वे 'मिसिंग लिंक' 1 मेपासून खुला
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 29, 2026 at 12:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड- मुंबई आणि पुणेदरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ करणाऱ्या यशवंतराव चव्हाण मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतीक्षित ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प अखेर पूर्णत्वास आला आहे. येत्या 1 मे 2026 पासून हा मार्ग सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्यात येणार असून, सुरक्षेच्या दृष्टीने वाहतुकीचे नियोजन टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतलाय. या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे नियम आणि निर्बंध लागू करण्यात आलेत.

वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार : मुंबई–पुणे एक्स्प्रेस वेवरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे घाटातील वळणावळणाच्या रस्त्यांवर होणारी वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) आणि वाहतूक पोलीस प्रशासनाने संयुक्तरीत्या हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी नियोजन केले असून, अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे यांनी यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केलीय. या अधिसूचनेनुसार, 1 मे 2026 ते 31 मे 2026 या पहिल्या टप्प्यात केवळ हलकी मोटार वाहने (LMV), बस आणि इतर प्रवासी वाहनांनाच ‘मिसिंग लिंक’ मार्गावरून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या काळात वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास आणि सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी मालवाहू आणि अवजड वाहनांना पूर्णपणे प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.

सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाकडून कठोर नियम लागू : दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच 1 जून 2026 पासून हा मार्ग हलक्या वाहनांसाठी आणि बससाठी कायम खुला राहणार असला तरी मालवाहू वाहनांना परवानगी द्यायची की नाही, याचा अंतिम निर्णय पुढील सहा महिन्यांच्या निरीक्षणानंतर घेतला जाणार आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनाने कठोर नियम लागू केले आहेत. विशेषतः ज्वलनशील, स्फोटक आणि धोकादायक पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या ‘हॅझमॅट’ (HAZ-MAT) वाहनांना या प्रकल्पातील बोगद्यांमधून प्रवास करण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आलीय. अशा वाहनांना जुन्या एक्स्प्रेस वे मार्गाचाच वापर करणे बंधनकारक असेल.

ताशी 80 किलोमीटर इतकी कमाल वेगमर्यादा निश्चित : वेगमर्यादेबाबतही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. बोगद्यांमध्ये हलक्या वाहनांसाठी ताशी 100 किलोमीटर तर बस आणि इतर प्रवासी वाहनांसाठी ताशी 80 किलोमीटर इतकी कमाल वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आलीय. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत कडक कारवाई केली जाणार असून, मात्र 5 टक्क्यांपर्यंतची वेग सवलत तांत्रिकदृष्ट्या मान्य करण्यात येणार आहे. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर घाट विभागातील वेळखाऊ आणि धोकादायक प्रवास टाळता येणार असून, प्रवाशांचा प्रवास, वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. यामुळे मुंबई–पुणे दरम्यानची कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार असून, आर्थिक आणि औद्योगिक हालचालींनाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. हा आदेश 1 मे 2026 पासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार असून, सर्व वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

हेही वाचाः

TAGGED:

BAN ON HEAVY VEHICLES
MUMBAI PUNE TRAFFIC
Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.