ETV Bharat / state

'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचं काम पूर्ण, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केली प्रकल्पाची पाहणी

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाचं काम पूर्ण झालं असून, आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

Mumbai Pune Expressway Missing Link
मिसिंग लिंकची पाहणी करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 26, 2026 at 7:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुंबई -पुणे द्रुतगती महामार्गावरील ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचं काम पूर्ण झालं आहे. या प्रकल्पाचं लोकार्पण 1 मे रोजी म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. उद्घाटनापूर्वी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.


1 मे रोजी ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाचं होणार उद्घाटन : “या मिसिंग लिंक प्रकल्पातील बोगदा हा जगातील सर्वात रुंद बोगदा आहे. तसेच येथील वायर डक्ट हा भारतातील सर्वात उंच, 182 मीटर उंचीचा आहे. त्यामुळं हा प्रकल्प तंत्रज्ञानाचा एक चमत्कार ठरतो. टायगर व्हॅली परिसरात वेगाने वारे वाहतात, मोठ्या प्रमाणावर धुके आणि पाऊस असतो. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे फिनिशिंगचे काही काम अद्याप बाकी असून ते येत्या दोन ते तीन दिवसात पूर्ण होईल. 1 मे रोजी मुख्यमंत्र्यांच्याहस्ते या प्रकल्पाचं उद्घाटन होणार आहे. या प्रकल्पामुळं प्रवासाचा वेळ अर्धा ते पाऊण तासांनी कमी होणार आहे.

" ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाला 2019 साली मंजुरी मिळाली. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते आणि मी एमएसआरडीसी मंत्री होतो. विशेष म्हणजे, आता उद्घाटनावेळीही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री आहेत आणि मी एमएसआरडीसी मंत्री आहे. हा एक योगायोग आहे.” - एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री

मिसिंग लिंक’ प्रकल्पात नेमकं काय? : 13.3 किमी लांबीच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अभियांत्रिकीचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. यात 850 मीटरचा व्हायाडक्ट 1.75 किमीचा बोगदा
640 मीटरचा केबल-स्टेड पूल 8.9 किमीचा लांब बोगदा यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, टायगर व्हॅलीवरील केबल-स्टेड पुलाचे 180 मीटर उंच टॉवर्स या प्रकल्पाची ओळख ठरत आहेत. तर जवळपास 9 किमीचे बोगदे डोंगर फोडत आणि लोणावळा तलावाखालून मार्गक्रमण करतात.

30 मिनिटांची होणार बचत : 6,695 कोटींचा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प खोपोली ते कुसगावदरम्यान उभारला जात आहे. हा प्रकल्प खंडाळा-लोणावळ्याच्या वळणावळणाच्या आणि वाहतूककोंडीच्या घाटमार्गाला पर्याय ठरणार आहे. सध्याचा 19.8 किमीचा मार्ग 6 किमीहून अधिक कमी होणार आहे. त्यामुळे मुंबई-पुणे प्रवासात 25 ते 30 मिनिटांची बचत होणार आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात खोपोलीजवळील 900 मीटरच्या व्हायाडक्टनं होते. हा व्हायाडक्ट जमिनीपासून सुमारे 60 मीटर उंचीवर असून, पुढे 1.64 किमीच्या बोगद्यात प्रवेश होतो. त्यानंतर मार्ग टायगर व्हॅलीवरील 650 मीटरच्या केबल-स्टेड पुलावरून जातो. 180 मीटर उंचीचे 2 पायलॉन असलेला हा पूल भारतामधील सर्वात उंच रोड केबल-स्टेड पूल मानला जातो. या पुलाचं काम Afcons Infrastructure Ltd कंपनीकडून करण्यात येत आहे. हा मार्ग जवळपास 9 किमी लांबीच्या बोगद्यातून जात कुसगाव येथे बाहेर पडतो. हा नवा 4-लेन कॉरिडॉर सध्याच्या घाटमार्गावरील ताण कमी करत वाहतुकीची क्षमता वाढवणार आहे.

TAGGED:

मिसिंग लिंक
MISSING LINK
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
MUMBAI PUNE EXPRESSWAY MISSING LINK
MISSING LINK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.