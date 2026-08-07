मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील मिसिंग लिंक बोगद्यात भीषण अपघात! पिंपरी-चिंचवडचे नेते तुषार भूमकर यांचा जागीच मृत्यू, फॉर्च्युनरचा चक्काचूर
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील मिसिंग लिंक बोगद्यात शुक्रवारी मध्यरात्री फॉर्च्युनर कारनं टेम्पोला धडक दिल्यामुळं पिंपरी-चिंचवडचे सामाजिक-राजकीय नेते तुषार भूमकर यांचा जागीच मृत्यू झाला.
Published : August 7, 2026 at 4:20 PM IST
खंडाळा (पुणे) : मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेसवेवरील मिसिंग लिंक बोगद्यात शुक्रवारी (दि.7) मध्यरात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. या भीषण अपघातात पिंपरी-चिंचवडमधील सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील परिचित व्यक्तिमत्त्व तुषार भूमकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघाताचा थरारक सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला असून, तो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
तुषार भूमकरांचा जागीच मृत्यू : तुषार भूमकर हे आपल्या सहकाऱ्यांसह फॉर्च्युनर कारमधून पुण्याहून मुंबईच्या दिशेनं प्रवास करत होते. मिसिंग लिंक बोगद्यात भरधाव वेगात असताना त्यांच्या कारनं पुढं असलेल्या मालवाहू टेम्पोला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती की, फॉर्च्युनरच्या समोरील भागाचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या भीषण अपघातात तुषार भूमकर यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. कारमधील आणखी एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर बिर्ला रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सुदैवानं वाहनातील अन्य तिघे प्रवासी किरकोळ जखमी होऊन बचावलेत. त्यांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार देण्यात आले.
अपघाताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल : अपघाताची माहिती मिळताच महामार्ग पोलीस, देवदूत यंत्रणा आणि आपत्कालीन पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. अपघातग्रस्तांना बाहेर काढून रुग्णालयात हलवण्यात आले. काहीकाळ या मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम झाला होता. त्यानंतर क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. या अपघाताचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये भरधाव वेगानं येणारी फॉर्च्युनर काही क्षणात मालवाहू टेम्पोवर आदळताना दिसते. धडकेची तीव्रता पाहून अपघात किती भीषण होता? याची कल्पना येते. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे.
अपघात कशामुळं झाला? तपास सुरू : तुषार भूमकर यांच्या आकस्मिक निधनामुळं वाकड परिसरासह पिंपरी-चिंचवडमधील सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात शोककळा पसरली आहे. विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी त्यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलंय. अनेकांनी त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. या प्रकरणी महामार्ग पोलिसांनी अपघाताची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे. अपघात नेमका कशामुळं झाला? वाहनाचा वेग, चालकाचं नियंत्रण सुटणं किंवा अन्य तांत्रिक कारण याबाबत तपास सुरू आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
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