ETV Bharat / state

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर 'कनेक्टिंग लिंक टनेल इथं 'या' कारणामुळं 3 तासांचे मॉक ड्रिल; वाहतुकीत मोठे बदल

मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावरील कनेक्टिंग लिंक टनेल इथं बुधवारी दुपारी 12 ते 3 या वेळेत देखभाल-दुरुस्ती आणि आपत्कालीन यंत्रणेची मॉक ड्रिल सुरळीतपणे करण्यात आली.

MUMBAI PUNE EXPRESSWAY MAINTENANCE
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 3:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लोणावळा, पुणे : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील कनेक्टिंग लिंक टनेल इथं बुधवारी (दि.12) दुपारी 12 ते 3 या वेळेत नियमित देखभाल-दुरुस्तीचं काम तसंच मॉक ड्रिल करण्यात आली. मुंबईच्या दिशेनं जाणाऱ्या मार्गावर (RHS) हे काम करत असताना तीन तासांच्या कालावधीत वाहतुकीत आवश्यकतेनुसार बदल केले होते. त्यामुळं द्रुतगती मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी खबरदारी घेण्याचं आवाहन महामार्ग पोलिसांकडून करण्यात आलं होतं.

या कारणासाठी घेण्यात आली मॉक ड्रिल : कनेक्टिंग लिंक टनेल हा मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील महत्त्वाचा आणि वाहतुकीच्या दृष्टीनं संवेदनशील भाग आहे. या ठिकाणी नियमित देखभाल-दुरुस्तीच्या कामासोबतच आपत्कालीन परिस्थितीत यंत्रणा कितपत सज्ज आहे? याची तपासणी करण्यासाठी मॉक ड्रिल घेण्यात आली. या मॉक ड्रिलच्या माध्यमातून टनेलमध्ये एखादी दुर्घटना, वाहन बिघाड, आग किंवा अन्य आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय कसा साधला जातो? याची प्रत्यक्ष चाचणी करण्यात आली.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (ETV Bharat Reporter)

महामार्गावर सुरक्षारक्षकांचीही नियुक्ती : देखभाल काम आणि मॉक ड्रिलच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठिकाणी वाहतुकीचं नियमन करण्यासाठी महामार्ग पोलीस तैनात केले होते. या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी दिशादर्शक फलक, ट्रॅफिक कोन आणि बॅरिकेड्स लावले होते. तसंच सुरक्षारक्षकांचीही नियुक्ती करण्यात आली. कनेक्टिंग लिंक टनेलच्या बाहेरून या मॉक ड्रिलच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. टनेल परिसरात कोणत्याही प्रकारची गर्दी किंवा वाहतूक कोंडी निर्माण होऊ नये, तसंच देखभाल-दुरुस्तीचं काम सुरक्षित वातावरणात पूर्ण व्हावं, यासाठी संबंधित यंत्रणांकडून आवश्यक खबरदारी घेतली जात आहे.

वाहनचालकांनी पोलिसांच्या सूचनांचं पालन करावं : महामार्ग पोलीस अधीक्षक शिवाजी पवार यांनी वाहनचालकांना विशेष काळजी घेण्याचं आवाहन केलं. "कनेक्टिंग लिंक टनेल इथं दुपारी 12 ते 3 या कालावधीत देखभाल-दुरुस्तीचं काम आणि मॉक ड्रिल घेण्यात आली. या कालावधीत वाहतुकीचं नियमन करण्यात आलं. वाहनचालकांनी पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावं, वाहनांचा वेग नियंत्रणात ठेवावा आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित अंतर राखावं. मॉक ड्रिलचा उद्देश आपत्कालीन परिस्थितीत विविध यंत्रणांची तयारी आणि समन्वय तपासणं हा आहे," असं महामार्ग पोलीस अधीक्षक शिवाजी पवार यांनी सांगितलं.

हेही वाचा :

  1. कोंदिवडेच्या मुलींनी प्रश्न उपस्थित केल्यानं आदित्य ठाकरेंनी केलं कौतुक; रस्ते दुरुस्तीनंतर वृक्षलागवडीचा विद्यार्थिनींनी केला संकल्प
  2. सर्पदंश मृत्यू प्रकरणात आश्रमशाळा प्रशासनावर निष्काळजीपणाचा ठपका; मुख्याध्यापक, अधीक्षकासह अधीक्षिकेवर गुन्हा दाखल
  3. मुंबईत 9 कोटी 40 लाख किमतीचा मेथॅफिटामाईन ड्रग्ज जप्त; तिघांना अटक

TAGGED:

MUMBAI PUNE EXPRESSWAY
मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे
कनेक्टिंग लिंक टनेल
LONAVALA HIGHWAY
MUMBAI PUNE EXPRESSWAY MAINTENANCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.