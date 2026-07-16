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शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात मुंबईच्या आझाद मैदानावर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'चं आंदोलन

आझाद मैदानावर 'कॉक्रोच जनता पार्टी'तर्फे परीक्षांमधील भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी एकदिवसीय आंदोलन सुरू असून, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्या ऐकाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

COCKROACH JANTA PARTY PROTEST
आंदोलन करताना आंदोलक विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 4:48 PM IST

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मुंबई : कॉक्रोच जनता पार्टी मुंबईतर्फे आझाद मैदानावर एकदिवसीय आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाचं उद्दिष्ट भारतीय शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, भ्रष्टाचारमुक्त परीक्षा व्यवस्था निर्माण व्हावी हे आहे. या आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर युवकांनी सहभाग घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे. गुरुवारी (दि.16) सकाळी दहा वाजता आंदोलनला सुरुवात झाली आहे.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनाला भेट द्यावी : गेल्या काही दिवसांपासून विविध परीक्षा प्रक्रियांची संबंधित गैरप्रकारामुळं शिक्षण व्यवस्थेबाबत देशभरातील विद्यार्थी, पालक आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या लाखो युवकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. याच अनुषंगानं गेल्या 19 दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर इथं सोनम वांगचुक यांनी आमरण उपोषण पुकारलं आहे. मात्र केंद्र सरकारनं त्यांना अजून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही. अशावेळी त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी गुरुवारी (दि. 16) मुंबईमध्ये एक दिवसीय आंदोलन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आझाद मैदानात आंदोलन स्थळी भेट द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना आंदोलक विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

पोलीस प्रशासनाला आंदोलकांचं सहकार्य : 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम', 'जय भीम', 'इनक्लाब जिंदाबाद', 'दादा भुसे इस्तिफा दो', 'धर्मेंद्र कदम इस्तीफा दो' अशा विविध घोषणा देत विद्यार्थ्यांनी आझाद मैदानचा परिसर दणाणून सोडला. मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत आंदोलनात उत्स्फुर्त सहभागी झाले. या आंदोलनाला गालबोट लागू नये, यासाठी आझाद मैदान परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. पोलीस प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार सायंकाळी चार वाजेपर्यंत आंदोलन करण्यास परवानगी देण्यात आली. पोलीस प्रशासनाला सर्व प्रकारचं सहकार्य आंदोलकांनी केलेलं आहे.

आंदोलनात सहभागी झालेल्या पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया :

या देशासाठी तरुणांनी बलिदान दिलं आहे. त्यांच्या नखाची बरोबरीही आम्ही करू शकत नाही. त्यांची लढाई ही ब्रिटिशांकडं जात होती. आमची लढाई ही चोरांविरोधात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मुंबईच्या आंदोलनस्थळी यावं ही आमची मागणी आहे - प्रणय अहिरे, कोअर कमिटी सदस्य, सी.जे.पी.

धर्मेंद्र प्रधान यांनी केंद्रामध्ये आणि दादा भुसे यांनी राज्यामध्ये आपल्या शिक्षण मंत्री पदाचा राजीनामा द्यायलाच हवा. हे सरकार युवकांच्या भविष्याशी खेळत आहे. ज्याप्रकारे पेपर फुटी होत आहे, याला जबाबदार मंत्री महोदयांनी राजीनामा देणं ही आमची मागणी आहे. जर केंद्रामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला नाही तर आम्ही नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या राजीनाम्याची मागणी करू. - आमिर काझी, सेक्रेटरी, ए.एस.आय.एफ., महाराष्ट्र

मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकांमध्ये आक्रोश दिसून येत आहे. मुंबईतला तरुण वर्ग आझाद मैदानामध्ये आला आहे. याचा आम्हाला अतिशय आनंद आहे. शिक्षण पद्धती विरोधातला रोष तरुणांमध्ये दिसत आहे. - अमोल अश्वेकर, आयोजक

मी स्वतः पालक असून मी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आलो आहे. आज जर सरकारचा विरोध केला नाही तर भविष्यातली पिढी घडणार नाही. घडणाऱ्या घटनांच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारून राजीनामे द्यायलाच हवेत. - भरत सुर्वे, पालक

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TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY
कॉक्रोच जनता पार्टी
सोनम वांगचुक
SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
COCKROACH JANTA PARTY PROTEST

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