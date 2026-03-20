मुंबई प्रेस क्लबमध्ये बॉम्ब ठेवल्याची अफवा, एका ईमेलमुळे खळबळ
या घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.
Published : March 20, 2026 at 6:13 PM IST
मुंबई : मुंबई शहरातील काही महत्त्वाच्या आस्थापनांना धमक्या देण्याचं सत्र थांबता थांबत नाही. या यादीत आता कधी नव्हे ते मुंबई प्रेस क्लबचाही समावेश झालाय. शुक्रवारी (20 मार्च) सकाळी 7:30 च्या सुमारास एक धमकीचा ईमेल प्रेस क्लबच्या अकांऊटला मिळाला. या ईमेलमध्ये मुंबई प्रेस क्लबच्या आवारात गॅस बॉम्ब ठेवल्याचा दावा करत दुपारी 1 वाजता हा स्फोट घडवण्याची धमकी देण्यात आली होती.
मुंबई पोलीस तातडीनं कामाला लागले : दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच मुंबई पोलीस तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. बॉम्ब शोध व नाशक पथक (BDDS) तसंच श्वान पथकाच्या सहाय्यानं संपूर्ण परिसराची तपासणी करण्यात आली. तसंच सुरक्षेच्या कारणास्तव मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलिसांची एक तुकडी तैनात करण्यात आलीय. सायबर स्टॉकिंगच्या या घटनेचा मुंबई पोलिसांनी तपास सुरू झाला असून प्रोटॉन मेलद्वारे पाठवलेल्या या ईमेलचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या याठिकाणी कोणताही स्फोटक पदार्थ आढळून आलेला नाही. मात्र, पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
तपास सुरू असून ही निव्वळ एक अफवा : मुंबई पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात हा धमकीचा ईमेल "नीरजा अजमल खान" या नावानं पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. संबंधित व्यक्तीनं ईमेलमध्ये काही राजकीय दावेही केल्याची माहिती समोर येत आहे. सायबर पथकानं या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून प्रोटॉन मेलद्वारे पाठवलेल्या ईमेलचा माग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून मुंबई प्रेस क्लब प्रशासनातर्फेही तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचं आश्वासन मुंबई प्रेस क्लबचे अध्यक्ष समर खडस यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं. तर मुंबई पोलीस सहआयुक्त (कायदा आणि सुव्यवस्था) सत्यनारायण चौधरी यांनी तपास सुरू असून ही निव्वळ एक अफवा असल्याची माहिती दिलीय.
महत्त्वाच्या इमारतींना मिळतेय सातत्यानं बॉम्बची धमकी : गेल्या बुधवारी मुंबईतील बीकेसी परिसरात असलेल्या पासपोर्ट कार्यालयात बॉम्बची धमकी मिळाली होती. ही धमकी एका ईमेलद्वारे देण्यात आली होती, ज्यात पासपोर्ट कार्यालयाच्या स्वच्छतागृहांमध्ये सायनाइडनं भरलेले तब्बल 19 बॉम्ब ठेवले असून ते दुपारी 1:30 वाजता स्फोट होतील, असा दावा करण्यात आला होता. ही माहिती मिळताच पोलीस आणि बॉम्ब शोधक पथकानं घटनास्थळी दाखल होऊन बारकाई तपासणी केली होती. परंतु तिथंही काहीही आढळलेलं नाही. ज्या ईमेलमधून धमकी पाठवण्यात आली होती. त्याचा आणि संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात अशाच प्रकारे राज्यातील विधान भवनालाही धमकीचा ईमेल आला होता.
