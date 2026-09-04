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गेट वे ऑफ इंडियाजवळ भर समुद्रात बोट पडली बंद: 38 प्रवाशांच्या डोळ्यापुढं 'अंधार', पोलिसांनी असं केलं 'रेस्कू'

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ भर समुद्रात बोट अचानक बंद पडल्यानं 38 प्रवाशांना मुंबई पोलिसांनी सुखरुप बाहेर काढलं. ही गुरुवारी रात्री घडली.

Mumbai Police Rescued 38 People
गेट वे ऑफ इंडियाजवळ भर समुद्रात बोट पडली बंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 7:16 AM IST

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मुंबई : गेटवे ऑफ इंडियाजवळ भर समुद्रात बोट अचानक बंद पडल्यानं 38 प्रवाशांना मोठा हादरा बसला. लख्ख काळोखात ही घटना घडल्यानं प्रवासी चांगलेच हादरले. मात्र पोलिसांनी जिवाची बाजी लावत या प्रवाशांची सुटका केली. त्यामुळे मोठी दुर्घटना थोडक्यात टळली. 'अन्वरी' असं या फेरीबोटीचं नाव असून ती गेट वे ऑफ इंडिया जवळ सफर करते. 'अन्वरी' फेरीबोट गेटवे ऑफ इंडियाकडं परत येत होती. किनाऱ्यापासून साधारण 1.5 नॉटिकल मैल अंतरावर असताना बोटीच्या इंजिनमध्ये अचानक बिघाड झाल्यानंतर ती बंद पडली. मात्र पुढचं काम मुंबई पोलीस दलातील जवानांनी पार पाडून प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढलं.

काय घडली घटना : 3 सप्टेंबरच्या रात्री 8:30 वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. पर्यटकांना समुद्रात फिरवून आणणारी 'अन्वरी' फेरीबोट गेटवे ऑफ इंडियाकडं परत येत होती. किनाऱ्यापासून साधारण 1.5 नॉटिकल मैल अंतरावर असताना बोटीच्या इंजिनमध्ये अचानक बिघाड झाला आणि ती बंद पडली. रात्रीच्या अंधारामुळे प्रवाशांमध्ये काही काळ प्रचंड घबराट पसरली होती. मात्र मुंबई पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन सर्व 38 प्रवाशांची सुखरूप सुटका केली.

कसं पार पडलं बचावकार्य : बोटीवर 34 प्रवासी आणि 4 क्रू मेंबर असे मिळून एकूण 38 जण होते. बोट बंद पडल्याची माहिती कंट्रोल रूमकडून मिळताच बिट क्रमांक 01 चे पोलीस शिपाई अभिजित शिंदे आणि पोलीस निरीक्षक गुरव यांनी तत्काळ हालचाली सुरू केल्या. याच परिसरात 'आझाद हिंद' ही फेरीबोट असल्याचं समजताच त्यांनी तिचे मालक जुनेद मुल्ला यांच्याशी वायरलेसवर संपर्क साधला. मुल्ला यांनीही तत्काळ प्रतिसाद देत आपल्या बोटीच्या क्रूला सूचना देऊन बंद पडलेल्या बोटीजवळ पाठवलं. आझाद हिंद बोटीनं अन्वरी बोटीला टोइंग करून रात्री 21:10 वाजता गेटवे ऑफ इंडिया जेट्टी क्रमांक 02 इथं सुखरूप आणून सोडलं. अखेर बोटीवरील सर्व 38 जण जेट्टीवर उतरताच मोठा अनर्थ टळला.

मुंबई ते मांडवा बोटसेवा नुकतीच पुन्हा करण्यात आली सुरू : मांडवा ते गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यानची फेरीबोट जलवाहतूक सेवा 1 सप्टेंबरपासून पावसाळ्याच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा सुरु करण्यास मेरीटाईम बोर्डानं अनुमती दिली आहे. मुंबईला अलिबागशी जोडणारा हा सर्वांत जवळचा आणि वेळेची बचत करणारा मार्ग असून वर्षातील तीन महिने ही सेवा बंद असते. त्याचा परिणाम येथील पर्यटन व्यवसायावर जाणवतो. त्यामुळे फेरीबोट सेवा कधी सुरु होणार याकडं येथील प्रवाशांसह पर्यटन व्यावसायिकांचं लक्ष लागून असते. वर्षातील नऊ महिने अलिबाग मांडवा ते गेट वे ऑफ इंडिया, गेट वे ऑफ इंडीया ते अलिबाग मांडवा असा बोटीनं प्रवास करणाऱ्यांची संख्या पंधरा लाखाच्या आसपास आहे. या जलमार्गावरून पीएनपी, मालदार, अजंठा, अपोलो या कंपन्यांच्या प्रवासी बोटी सुरू असतात. दर अर्ध्यातासानं एक फेरीबोट बंदरातून सुटते. गर्दीच्या वेळेला ही सरासरी वाढवली जाते. स्पीडबोट, रो-रो पेक्षा फेरीबोटीचा प्रवास सर्वसामान्यांना परवडणारा आहे. मात्र जेव्हा अशी एखादी घटना घडते, तेव्हा प्रवाश्यांच्या सुरक्षेचाही मोठा प्रश्न निर्माण होतो.

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TAGGED:

BOAT BREAK DOWN NEAR GATE WAY
MUMBAI POLICE RESCUED 38
भर समुद्रात बोट पडली बंद
गेटवे ऑफ इंडिया
MUMBAI POLICE RESCUED 38 PEOPLE

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