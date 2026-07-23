मुंबई पोलिसांकडून 900 हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल, शैक्षणिक करियरमध्ये अडचणीची तंबी, विद्यार्थ्यांकडून घेतले लोकेशन
आंदोलनात आघाडीवर असणाऱयांना घरीच राहण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्या, तर काहींकडून लोकेशनही मागितलं. शैक्षणिक करियर, पासपोर्ट पडताळणीत अडचणी येतील, अशी पोलिसांकडून तंबी देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
Published : July 23, 2026 at 12:20 PM IST
मुंबई : नीट पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनाच्या समर्थनार्थ मुंबईत आंदोलन करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांवर आणि आंदोलकांवर मुंबई पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यास सुरूवात केलीय. विनापरवानगी आंदोलन करणं आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा भंग केल्याच्या आरोपाखाली मुंबई पोलिसांनी 900 हून अधिक विद्यार्थी आणि आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केलेत. अनेकांना चौकशीसाठी व्हॉट्सॲपद्वारे नोटिसा बजावण्यात आल्यात.
सीजेपी समर्थकांविरोधात 8 पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल : दादर, चेंबूरसह अन्य भागांत सीजेपीच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांवर मुंबईतील 8 पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. यात विनापरवानगी सभा घेणं, आंदोलनासाठी लोकांना प्रवृत्त केल्याप्रकरणी 900 हून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेत, तर 50 हून अधिक जणांना ताब्यात घेण्यात आलंय.
मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात सर्वाधिक 600 हून अधिक जणांविरोधात FIR दाखल करण्यात आलाय, तर माहिम पोलीस ठाण्यात 100 हून अधिक, दादर पोलीस ठाण्यात 70 हून अधिक आणि सायन पोलीस ठाण्यात 40 हून अधिक, वरळी पोलीस ठाण्यात 21 जणांविरोधात, काळाचौकी पोलीस ठाण्यात 20 हून अधिक, भोईवाडा पोलीस ठाण्यात 20 हून अधिक तसेच वडाळा टीटी पोलीस ठाण्यात 25 हून अधिक आंदोलकांविरोधातही गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. मुंबई पोलिसांनी एकंदरीत शहरातील विविध ठिकाणी आंदोलन केल्याप्रकरणी संबंधित पोलीस ठाण्यांमध्ये स्वतंत्र FIR नोंदविण्यात आल्या असून, सर्व प्रकरणांमध्ये पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
कलमांत 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद, म्हणून अटक नाही - या आंदोलनात सहभागी असलेल्या विद्यार्थ्यांना आणि आयोजकांना पोलीस ठाण्यात हजेरीसाठी पोलिसांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी काही आंदोलकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत कारणे दाखवा नोटिसाही जारी केल्यात. या प्रकरणी शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार, बीएनएस कलम 35(3) अंतर्गत आंदोलकांना या नोटीसा बजावण्यात आल्यात. याअंतर्गत 7 वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असते, अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना थेट अटक न करता तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची नोटीस दिली जाते.
त्यानुसारच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलंय. आंदोलकांच्या वकिलांनी पोलिसांच्या या कारवाईला विरोध केला असून, शांततापूर्ण आंदोलनावर अशा नोटिसा बजावणे असंवैधानिक असल्याचे सांगत याविरोधात हायकोर्टात जाण्याचा इशारा दिलाय.
विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर नोटीस - मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर व्हॉट्सॲपद्वारे आता पोलिसांनी नोटीस पाठवण्यास सुरुवात केलीय. मंगळवारी पहाटेपासूनच या नोटीसा मिळण्यास सुरुवात झाल्यानं विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे. विद्यार्थी संघटनांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध करत, हा तरुणांचा आवाज दाबण्याचा आणि त्यांना घाबरवण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केलाय.
विधी शाखेची विद्यार्थीनी श्रेयानं याबाबत बोलताना सांगितलं, “मंगळवारी पहाटे 2:45 वाजता व्हॉट्सॲपवर शिवाजी पार्क पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याची नोटीस पाठवण्यात आली. सोमवारी झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलीस विद्यार्थ्यांवर करत असलेल्या कारवाईचा जाब विचारला म्हणून मला ताब्यात घेतलं होतं. मात्र, त्यानंतर चौकशी करून सोडून देण्यात आलं." हे प्रकरण तिथेच संपलं असं वाटलं होतं. मात्र, त्यानंतर मध्यरात्री अशी नोटीस आल्यानं घरचे चिंतेत आल्याचं तिनं सांगितलं. अश्याचप्रकारे सोमवारी पोलिसांनी शेकडो आंदोलकांना ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले होते. मात्र, मंगळवारी पहाटेपासूनच अनेक विद्यार्थ्यांच्या मोबाईलवर व्हॉट्सॲपद्वारे पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश देणाऱ्या नोटीसा येण्यास सुरुवात झाली.
विद्यार्थ्यांना करियर आणि पासपोर्ट पडताळणीत अडचणी येतील असा पोलिसांकडून दम दिला जातोय - शहरात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी या आंदोलक विद्यार्थ्यांना आता घरीच राहण्याच्या आणि आंदोलनात पुन्हा सहभागी न होण्याच्या सूचना दिल्यात. या आंदोलनात सहभागी होऊन एफआयआर दाखल झाली, तर तुमचं शैक्षणिक करिअर धोक्यात येईल, पासपोर्ट पडताळणी आणि इतर प्रक्रियांमध्येही अडचणी येऊ शकतात, असा इशारा पोलिसांनी या सर्वांना दिलाय. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या आंदोलक तरुणांच्या घरी जाऊन त्यांना बाहेर न पडण्याचे आणि आंदोलनात पुन्हा सहभागी न होण्याची समन्स बजावण्यात आलीत. काही जणांकडून डिजिटल मॉनिटरिंग किंवा 'लाइव्ह लोकेशन'ही मागितलं जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येतोय.
पोलिसांच्या कारवाईविरोधात विद्यार्थी संघटना आक्रमक - या कारवाईवर ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचे आमिर काझी यांनी आपला तीव्र आक्षेप नोंदवलाय. "शिवाजी पार्कातील आंदोलनाकरता माहिम पोलीस ठाण्यातून 100 हून अधिक नोटीसा पाठवण्यात आल्यात. यापूर्वी आंदोलनाबाबत कारवाई ही आयोजक किंवा प्रमुख कार्यकर्त्यांवर होत होती. परंतु सध्या सामान्य विद्यार्थी आणि आंदोलक तरुणांना लक्ष्य केलं जातंय. तरुणांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे सर्व सुरूय,” असा थेट आरोप त्यांनी केलाय. ‘मुंबई अगेन्स्ट सप्रेशन ऑफ स्टुडंट्स’ या विद्यार्थी संघटनेनंही मुंबई पोलिसांच्या या कारवाईचा निषेध केलाय. विद्यार्थ्यांचा लोकशाही मार्गानं उठणारा आवाज दडपण्यासाठीच कायद्याचा गैरवापर केला जात असल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय. या कारवाईचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी अनेक वकील पुढे आले असून, ते या तरुणांना मोफत कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत पुरवत असल्याचंही या संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
मुंबईत 6 ऑगस्टपर्यंत जमावबंदी - ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या समर्थनार्थ, तसेच नीट परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात मुंबईत विविध ठिकाणी दररोज आंदोलनं सुरू आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील जमावबंदी वाढवण्यात आली असून वाढत्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण शहरात 23 जुलै ते 6 ऑगस्ट या 15 दिवसांच्या कालावधीसाठी जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येण्यावर आणि विनापरवानगी निदर्शनं देण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे.
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