सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होणं भोवलं! अमेरिकन नागरिक असलेल्या अभिनेता इम्रान खानला देश सोडून जाण्याची नोटीस
बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानचा भाचा, अभिनेता इम्रान खान याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी ही नोटीस बजावली आहे.
Published : October 15, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 11:08 AM IST
मुंबई- बॉलिवूड अभिनेता आमिर खानचा भाचा, अभिनेता इम्रान खान याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची मुंबई पोलिसांनी नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर झालेल्या आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाला होता.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर झालेल्या आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाला होता. मुंबई पोलिसांनी इम्रान खानला ताब्यातही घेतले. भारतीय नागरिक नसतानाही भारतात अशा आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल इम्रान खानवर इमिग्रेशन कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
शनिवारी निदर्शने करत असताना मुंबई पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्यानं स्वत:चा फोटो सोशल मीडियात शेअर केला. त्यात तो पोलीस व्हॅनमध्ये बसलेला दिसून आला आहे. कदाचित मी आता एका प्रवासाला चाललो आहे, अशी त्यानं सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये फोटोओळ दिली होती. मुंबईचा नागरिक म्हणून आलो आहे. कोणत्याही विशिष्ट मागण्या नाहीत, असे त्यानं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं. लोकांच्या मुक्त हालचालींवर निर्बंध का घातले जात आहेत? लोकांचे आवाज का दाबले जात आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी मी इथे आलो आहे, असेही त्यानं म्हटलं होतं.
भाजपा नेते किरीट सोमैया यांनी अभिनेता इम्रान खान याच्यावर मुंबईतील निदर्शनात सहभागी झाल्याबद्दल कारवाईची मागणी केली होती. खानने 'ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया' (OCI) तरतुदींचे आणि व्हिसा अटींचे उल्लंघन केलं आहे, असे सौमैय्या यांनी म्हटलं होतं. सोमैया यांनी पोलिसांकडे अभिनेत्याच्या भाषणांचे आणि आधी केलेल्या विधानांचे पुरावे सादर केले आहेत. बेकायदेशीर राजकीय आंदोलनात'सहभागी होऊन आपल्या OCI दर्जाचा गैरवापर केल्याचा आरोप किरीट सोमैय्या यांनी केला होता.