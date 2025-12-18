ETV Bharat / state

सागरी सेतूवर वेगाचा थरार पडला महागात; ताशी 250 किमी वेगात लँबोर्गिनी पळवणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

वांद्रे-वरळी सी लिंकवर स्पोर्ट्सकार लँबोर्गिनी 'ऊरूस' ताशी 250 किमीच्या वेगानं पळवल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय. वेगात कार चालविल्याबद्दल चालकाला अटक करून त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Mumbai arrest drive for overspeeding car on sealink
अटकेतील चालक (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 18, 2025 at 9:27 AM IST

Updated : December 18, 2025 at 10:08 AM IST

मुंबई - बेदरकारपणे गाडी चालवल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी चालकाविरोधात बुधवारी उशिरा रात्री गुन्हा दाखल केलाय. फैज अदेनवाला असं या 36 वर्षीय चालकाचं नाव असून तो खार (पश्चिम) येथील एक बडा कार डीलर आहे. या कारवाईतून अशाप्रकारे वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्यांना मुंबई पोलिसांकडून इशारा देण्यात आलाय.

मुंबई पोलिसांनी दाखल केलाय गुन्हा - सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओनंतर वरळी पोलीस ठाण्यात रितसर गुन्हा दाखल करण्यात आला. संबंधित कार जप्त केली असून चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. व्हिडिओत कारचालक लँबोर्गिनी ऊरूस ही जगातील आघाडीची एसयुव्ही ताशी 250 किमी वेगानं पळवत असल्याचं दिसून येत आहे. वांद्रे-वरळी सी लिंकवर मर्यादित वेगाच्या तिप्पटीपेक्षाही हा वेग जास्त होता. याप्रकरणी पोलिसांनी तपास करून फैज अदेनवाला अशी चालकाची ओळख पटवलीय. कारचालकांनी सार्वजनिक रस्त्यांवर वेगमर्यादा ओलांडू नये. अशा वाहन चालकांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असंही पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.



लँबोर्गिनी ऊरूसची वैशिष्टय - लँबोर्गिनी 'ऊरूस' ही जगातील सर्वात वेगवान आणि शक्तिशाली 'सुपर एसयूव्ही' पैकी एक कार आहे. यात 4.0 लिटरचं (V8) ट्विन-टर्बो इंजिन हे शक्तिशाली इंजिन देण्यात आलंय. याची क्षमता 789 बीएचपी इतकी अफाट ताकद निर्माण करते. या इंजिनमुळे ही कार प्रति ताशी 312 किमी तास इतका वेग गाठू शकते. अवघ्या 3.3 सेकंदात ही कार 0 ते 100 किमीचा वेग गाठू शकते. यात अडॅप्टिव्ह एअर सस्पेंशन दिल्यानं यातील प्रवास अतिशय आरामदायक होतो. या कारमध्ये उच्च दर्जाचं (Alcantara) लेदर वापरण्यात येतं. तसेच कार्बन फायबर आणि अत्याधुनिक इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिल्यानं या कारमध्ये एखाद्या विमानाच्या कॉकपिटमध्ये बसल्याचा अनुभव येतो. भारतात लँबोर्गिनी ऊरूसची भारतीय बाजारपेठेतील किंमत साधारणपणे 4.18 कोटी रुपये ते 4.57 कोटी (एक्स-शोरूम) रुपया दरम्यान आहे.

यापूर्वी वरळीत घडली होती हिट अँड रनची घटना- भरधाव वेगानं कार चालविल्यानं हिट अँड रनचे प्रकार पुण्यासह मुंबईत अनेकदा घडले आहेत. वरळीत 7 जुलैच्या पहाटे दारूच्या नशेत आरोपीनं बीएमडब्ल्यू कार चालवत वरळी परिसरात नाखवा दाम्पत्याच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली होती. त्यात दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या कावेरी नाखवा (45) यांचा मृत्यू झाला. आरोपीनं वरळी नाक्याहून वांद्रे-वरळी सागरी सेतूपर्यंत फरफटत नेल्यानंतर अत्यंत निर्दयीपणे कावेरी यांच्यावरून गाडी चढवत तिथून पळ काढला होता. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयानं मुख्य आरोपी मिहिर शाहचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

Last Updated : December 18, 2025 at 10:08 AM IST

