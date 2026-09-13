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मुंबई पोलिसांचा मनोज जरांगेंना धक्का: आझाद मैदानावर उपोषणाला परवानगी नाकारली! जरांगेंचा ठाम निर्णय

मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाला परवानगी नाकारली आहे. दुसरीकडं मनोज जरांगे यांनी आपण आंदोलन करण्यावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

Mumbai Police Denied Permission
मुंबई पोलिसांचा मनोज जरांगेंना धक्का (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 13, 2026 at 5:29 PM IST

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मुंबई : मनोज जरांगे यांनी आझाद मैदानावर उपोषण करण्यासाठी मागितलेली परवानगी मुंबई पोलिसांनी नाकारली आहे. मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्यासाठी पोलिसांकडं परवानगी मागताना सर्व अटी शर्तींचं पालन करू असं नमूद केलं होतं. मात्र आझाद मैदान पोलिसांनी 19 सप्टेंबरच्या मनोज जारंगे यांच्या उपोषणाला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलकांमध्ये मोठा संताप परसला आहे. दुसरीकडं मनोज जरांगे यांनी आपण आंदोलन करण्यावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास नाकारली परवानगी : मुंबईतील खास करून दक्षिण मुंबईतील सामान्य व्यवहार, शाळा, रुग्णालय न्यायपालिका, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सार्वत्रिक आरोग्य बाधित होऊन सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यासाठी आझाद मैदान इथं आमरण उपोषण करण्यास मागितलेली परवानगी नाकारत असल्याचं आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजू बिडकर यांनी पत्रामध्ये नमूद आहे.

परवानगी नाकारण्याची मुख्य कारणं : गणेशोत्सवामुळे सुरक्षेचा प्रश्न : 14 सप्टेंबरपासून मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गणेशोत्सव सुरू होत आहे. त्यामुळे मोठा पोलीस बंदोबस्त तिथं लागणार आहे. या गर्दीत आंदोलन झालं तर सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल.

कोर्टाचे आदेश आणि नवीन कायदा : सुप्रीम कोर्टाच्या अमित सहानी केसमधील आदेश आणि मुंबई हायकोर्टाचे आदेश, तसेच 'जाहीर सभा, आंदोलनं व मिरवणुका नियम 2025' मधील कलम 46 (5)(6) नुसार परवानगी देता येणार नाही.

अपुरी जागा आणि मुंबई ठप्प होण्याची भीती : मनोज जरांगे यांनी 4,000 ते 4,500 आंदोलक येतील, असं सांगितलं आहे. पण आझाद मैदानात इतकी क्षमता नाही. यापूर्वी 2024 मधील आंदोलनात वाहतूक, शाळा, व्यवसाय, रुग्णालयावर परिणाम झाला होता. यावेळीही मुंबईच्या जनजीवनावर परिणाम होईल.

कायदा सुव्यवस्थेचा अनुभव : 2024 च्या आंदोलनात 5 हजार आंदोलक आले होते, काहींवर गुन्हे दाखल झाले. तसेच अर्जदारानं यापूर्वीच 'मुंबई बंद' करण्याचं आवाहन केल्यानं कायदा सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

या कारणांमुळे आझाद मैदानात 19 सप्टेंबरपासूनच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारत असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.

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TAGGED:

MARATHA ACTIVIST MANOJ JARANGE
HUNGER STRIKE AT AZAD MAIDAN
पोलिसांचा मनोज जरांगेंना धक्का
उपोषणाला परवानगी नाकारली
MUMBAI POLICE DENIED PERMISSION

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