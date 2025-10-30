ETV Bharat / state

बनावट अणुशास्त्रज्ञ प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर, मुंबई पोलिसांसह देशातील यंत्रणांकडून सखोल तपास सुरू

बनावट बीएआरसी वैज्ञानिक प्रकरणातील आरोपींची रिमांड संपत असल्यानं त्यांना मुंबईतील किल्ला कोर्टापुढं हजर करण्यात आलं.

Mumbai police deeply investigating fake nuclear scientist case regarding national security
बनावट अणुशास्त्रज्ञ प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 3:59 PM IST

2 Min Read
मुंबई : अणु शास्त्रज्ञ असल्याचा बनाव रचणाऱ्या कुतूबुद्दीन अख्तरला कोर्टानं न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तर झारखंडहून अटक केलेल्या मुनाझील खान या सहआरोपीला 1 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित बनावट कागदपत्रं बनवल्याच्या आरोपाखाली या दोघांना अटक करण्यात आलीय.


बनावट शास्त्रज्ञांची कोर्टापुढं हजेरी : बनावट बीएआरसी वैज्ञानिक प्रकरणातील आरोपींची रिमांड संपत असल्यानं त्यांना मुंबईतील किल्ला कोर्टापुढं हजर करण्यात आलं. या सुनावणीदरम्यान, झारखंडमधून अटक केलेल्या आरोपीकडून अतिरिक्त कागदपत्रं जप्त करण्यात आल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेचं पथक दिल्ली विशेष कक्षाशी सतत संपर्कात आहे. आरोपी मुनाझील खानच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून काही कागदपत्रं जप्त करण्यात आलीत, ज्याचा तपास सुरू आहे. तसंच आरोपींचे सीडीआरही तपासलं जातायेत. तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडून काही सिमकार्डही जप्त केलीत. सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत महत्वाची ही केस आहे. सखोल चौकशी गुन्हे शाखेमार्फत सुरू असल्यानं आरोपींची पोलीस कोठडी वाढवून देण्यात आली. मुनाझीलकडून 48 परदेशी चलनी नोटा आणि काही मोबाईल हस्तगत करण्यात आलेत. साल 2019 मध्ये त्यानं जबलपूरमधील एका एजंटच्या मदतीनं बनावट भारतीय पासपोर्ट मिळवल्याची माहिती आहे.


काय आहे प्रकरण? : मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रांचनं हेरगिरीच्या एका प्रकरणाचा नुकताच भांडाफोड केला आहे. कुतुबुद्दीन अख्तर हुसैनी उर्फ अलेक्जेंडर पालमर या आरोपीला 21 ऑक्टोबरला अटक करण्यात आली. परदेशी नागरिक असलेला हा आरोपी एक आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ असल्याचा बनाव करत होता. याप्रकरणात मुंबई पोलिसांसह, देशातील गुप्तचर यंत्रणांसह दिल्ली पोलिसांचे स्पेशल सेल आणि झारखंड पोलिसही तपास करत आहेत. प्रकरण आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्यानं याप्रकरणी सखोल चौकशी सुरू आहे.


मुख्य आरोपी पाकिस्तानी हेर असल्याचा संशय : रिमांड कॉपीतील माहितीनुसार, आरोपी हुसैनीनं बनावट भारतीय पासपोर्ट, पॅनकार्ड, आधार कार्ड आणि इतर सरकारी दस्तावेज तयार करत भारतीय नागरिक असल्याचा दावा केलाय. तो मुंबईतील अंधेरी परिसरातील जुहू येथील सौर आयलँडमधील एका फ्लॅटममध्ये बऱ्याच काळापासून राहत होता. आरोपीला अटक झाली, तेव्हा त्याची पत्नी आणि मुलगाही सोबत होता. या फ्लॅटमधून पोलिसांनी अनेक बोगस ओळखपत्रं, परदेशी जाण्यासाठीची बोगस कागदपत्रं, अनेक मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस जप्त केले आहेत. आरोपीकडे पाकिस्तानी सिमकार्ड आणि इतरही नंबर आढळून आलेत. IMEI कोडवरून आरोपीचे इतर देशातील हेरगिरी करणाऱ्या संस्थांशी संबंध आहेत का?, याचाही तपास सुरू आहे. याचबरोबर, कोटक महिंद्रा बँकेचं एनआरआय खातं, एसबीआयचं क्रेडिट कार्ड सापडलं असून तो काही एमएनसी कंपन्यांमध्ये मॅनेजरपदी असल्याची बोगस ओळखपत्रंही पोलिसांनी हस्तगत केलीत. तसंच आरोपीकडून परदेशी विद्यापीठांतील बोगस प्रमाणपत्रही हस्तगत करण्यात आलीत. लंडन विद्यापाठातून एमबीए केल्याचं प्रमाणपत्रही आरोपीकडे सापडल्याची मुंबई पोलिसांनी माहिती दिलीय.

