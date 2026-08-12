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रक्षकच बनला भक्षक : 'खिशात पुडी टाकेन'च्या धमकीनंतर आता पोलिसाला ड्रग्ज खरेदी करताना पकडलं रंगेहात

नायगाव बीडीडी चाळीतील एक उत्तम खोखो खेळाडू, वडील पोलीस दलातून सेवानिवृत्त. मात्र तरीही झटपट श्रीमंतीच्या नादात कॉन्स्टेबल किरण इंदुलकर बनला ड्रग पेडलर.

Police Constable Drug Smuggling
मुंबई पोलीस किरण इंदुलकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2026 at 5:33 PM IST

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मुंबई : भारतासह जगभरात लौकीक असलेल्या मुंबई पोलिसांच्या प्रतिमेला काळीमा फासणारा एक धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. काही दिवसांपूर्वी नीट आंदोलनात सहभागी झालेल्या महाविद्यालयीन तरूणांच्या खिशात ड्रग्जची पुडी टाकून त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देणारा पोलीस कर्मचारी सर्वांनीच पाहिला. हे कमी होत म्हणून की काय आता एका पोलीस कर्मचाऱ्याला खुलेआम ड्रग्ज तस्करी करताना रंगेहात पकडण्यात आलं. किरण इंदुलकर असं या ड्रग्जची तस्करी करणाऱ्या पोलिसाचं नाव आहे. या घटनेमुळे मुंबई पोलीस दलात एकच खळबळ उडालीय. पोलीस दलातील कर्मचाऱ्याच्या गुन्ह्यातील थेट सहभागामुळे मुंबई पोलीस दलाची प्रतिमा पुन्हा एकदा काळवंडली आहे.

Police Constable Drug Smuggling
मुंबई पोलीस किरण इंदुलकर (ETV Bharat)

कसा रचला होता सापळा : मालवणी पोलिसांना या परिसरातील गेट क्रमांक 8 जवळ ड्रग्जची तस्करी होणार असल्याची माहिती खबऱ्याकडून मिळाली होती. त्यानुसार रविवारी मालवणी पोलिसांनी याठिकाणी सापळा रचला. पोलिसांनी एका डमी व्यक्तीला अमली पदार्थ विक्रेता म्हणून उभं केलं. त्यावेळी किरण इंदुलकर त्याठिकाणी आला आणि त्यानं 15000 रुपये रोख देत 50 ग्रॅम एमडी खरेदी केलं. हा व्यवहार पूर्ण होताच, पोलिसांनी धाड टाकत किरण इंदुलकरला रंगेहात अटक केली. मात्र, त्यावेळी कारवाई करणाऱ्या पोलिसांना आरोपी हा स्वत: एक कॉन्स्टेबल असल्याची माहितीच नव्हती. पोलीस स्टेशनला नेताच किरण इंदुलकरची ओळख पटताच हा सारा प्रकार उघडकीस आला.

Police Constable Drug Smuggling
पोलिसाला ड्रग्ज खरेदी करताना पकडलं रंगेहात (ETV Bharat)

मुंबई पोलीस कर्मचारी निघाला ड्रग्ज पेडलर : मुंबई पोलिसांनी तरूणाईला पोखरणाऱ्या ड्रग्ज तस्करीविरोधात उघडलेल्या मोहिमेअंतर्गत एक सापळा रचला. अपेक्षा होती की यात एका ड्रग्ज पेडलरला अटक होईल, जी झालीदेखील. मात्र या जाळ्यात अलगदपणे सापडलेला दुसरा तिसरा कोणी नसून मुंबई पोलीस दलातील एक पोलीस कर्मचारीच निघाला. मालवणी पोलिसांनी ड्रग्ज विक्री करताना किरण इंदुलकरला रंगेहात अटक केली. किरण इंदुलकर हा सध्या जोगेश्वरी पोलीस ठाण्यात कार्यरत होता. यापूर्वी काहीकाळ तो मालवणी पोलीस ठाण्यातही कार्यरत होता. किरण हा ड्रग्जची विक्री करत असल्याचा पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणांना संशय होताच. त्यानुसार मालवणी पोलिसांनी सापळा रचून किरण इंदुलकर याला 50 ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन) विकताना रंगेहात पकडलंय.

कोण आहे किरण इंदुलकर : किरण इंदुलकर हा नायगावच्या बीडीडी चाळीत लहानाचा मोठा झाला. तो एक उत्तम खोखो खेळाडू म्हणून परिसरात प्रचलित आहे. साल 2011 मध्ये किरण पोलीस खात्यात रूजू झाला. त्याचे वडीलही पोलीस खात्यातच सेवानिवृत्त झालेत. इंदुलकर दोन वर्षांपूर्वी मालवणी पोलीस ठाण्यात कार्यरत असल्यानं त्याला या परिसरातील ड्रग्ज नेटवर्कची चांगलीच माहिती होती. मालवणी पोलीस ठाण्यात ड्युटीवर असतानाच किरण हा अमली पदार्थांची विक्री करणाऱ्या टोळीच्या संपर्कात आला. तेव्हापासूनच तो तपासयंत्रणांच्या रडारवर होता. यापूर्वीही किरण इंदुलकर याच्याबाबत यासंदर्भातील काही तक्रारी आल्या होत्या, त्यावरून दोन वर्षांपूर्वी ताकीद देऊन इंदुलकरची मालवणीतून बदली करण्यात आली. तसेच काहीकाळ त्याला निलंबितही करण्यात आलं. मुंबई पोलीस दलातील किरणची पार्श्वभूमी ही वादग्रस्तच ठरली. "विना परवानगीमधूनच कामावर गैरहजर राहिल्यामुळे त्याला काहीकाळ खात्यातूनही निलंबित केलं गेलं. मात्र तरीही किरणच्या वर्तवणुकीत फारसा फरक दिसून आला नाही. ड्रग्ज तस्करीतून चांगले पैसे मिळतात हे लक्षात आल्यानंतर झटपट श्रीमंत होण्यासाठी किरणही ड्रग्जची तस्करी करू लागला," असावा अशी शंका मुंबई पोलीस उपायुक्त संदिप घुगे यांनी व्यक्त केलीय. किरण इंदुलकरला कोर्टात हजर केलं असता, त्याला पुढील तपासाकरता पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. या प्रकरणी मालवणी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरु असून याचे धागदोरे नेमके कुठवर पसरलेत याचा लवकरच छडा मुंबई पोलीस लावतील अशी अपक्षा आहे.

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TAGGED:

KIRAN INDULKAR ARRESTED RED HANDED
MUMBAI POLICE DRUG SMUGGLING
मुंबई पोलीस ड्रग्ज तस्करी
खिशात पुडी टाकेन
POLICE CONSTABLE DRUG SMUGGLING

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