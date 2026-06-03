आंतराष्ट्रीय ड्रग्ज कार्टेल पोखरतेय युवा पिढी, मुंबई पोलिसांच्या कारवाईत दोन राज्यांमधून 100 कोटींचा मुद्देमाल जप्त
साकिनाका पोलिसांनी गुजरातमधून 75 कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला. तर मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत तेलंगणातील एमडी ड्रग तयार करणारा कारखाना उद्धवस्त केला.
Published : June 3, 2026 at 11:31 AM IST|
Updated : June 3, 2026 at 11:55 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्रासह तेलंगणा आणि गुजरातमधील युवा पिढीचं प्रचंड नुकसान करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय ड्र्ग्ज कार्टेलचा मुंबई पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. मुंबई पोलिसांनी गुजरात आणि तेलंगणामध्ये कारवाई करून सुमारे 100 कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
ओला-उबर चालक असल्याचं भासवून मुंबई आणि उपनगरात ड्रग्ज पुरवणारी महिला कार चालक आणि तिला ड्रगचा पुरवठा करणारा पप्पू यांना मुंबई पोलिसांनी जेरबंद केलंय. त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर मुंबई पोलिसांनी गुजरारच्या नर्मदा जल्ह्यातील एका गावात छापा टाकून एमडी तयार करण्याचा कारखाना उद्धवस्त करत तिथून 75 कोटींचे अंमली पदार्थ हस्तगत केलेत. तर अन्य एका अशाच कारवाईत मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार पोलीसांनी केलेल्या संयुक्त कारवाईत तेलंगणातील जाहिराबाद येथे सुरू असलेला एमडी ड्रग्ज तयार करण्याचा कारखाना उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत 21 कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या कारखान्यात दररोज 20 कोटींचे अमली पदार्थ तयार केले जात असल्याचा दावा पोलिसांनी केलाय.
साकिनाका पोलिसांची कारवाई - मुंबईतील साकीनाका पोलीस ठाण्याची अंमलीपदार्थ विरोधी शाखेनं गुजरात राज्यातील नर्मदा जिल्ह्यात एका गावात छापा टाकून एमडी (मफेड्रोन) या अमली पदार्थ निर्मितीचा कारखाना उद्धवस्त केलाय. साकीनाका पोलिसांनी या कारखान्यातून जवळपास 75 कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत केला. यात तब्बल 20 किलो लिक्विड एमडीचा समावेश आहे. या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलीस उपायुक्त दत्ता नलावडे यांनी दिलीय.
कोण आहेत अटक केलेले आरोपी - साकीनाका पोलिसांना 21 मे रोजी माहिती मिळाली होती की, अंधेरी-घाटकोपर लिंकरोडवरील पेनिन्सुला हॉटेलसमोर एक महिला अमली पदार्थ विक्रीसाठी येणार आहे. त्यानुसार सापळा रचून पोलिसांनी मुस्कान समीर खान (26) या अॅप टॅक्सी चालक महिलेला 101 ग्रॅम एमडीसह ताब्यात घेतलं. तिची कसून चौकशी केली असता, तिने हे ड्रग्ज मुंब्रा येथील वडाल कमर अबुल वफा चौधरी उर्फ पप्पु (56) याच्याकडून घेतल्याचं कबूल केलं. पप्पू हा या धंद्यातील एक जुना पंटर असलेल्यानं तो आधीपासूनच पोलिसांच्या रेकॉर्डवर आहे. गेल्या 7-8 वर्षांपासून पप्पू मुस्कानला ड्रग्जचा पुरवठा करून मुंबईभर ग्राहकांना विकत होता. साकीनाका पोलिसांनी 26 मे रोजी मुंब्रा येथील शिळफाटा परिसरातून पप्पुला ताब्यात घेतलं.
गुजरातमधील कारखाना उद्धवस्त - पप्पूनं चौकशीत दिलेल्या माहितीनुसार गुजरातमध्ये हा एमडी बनवण्याचा कारखाना असल्याचं समोर आलं. या माहितीच्या आधारे साकीनाका पोलिसांचं एक विशेष पथक थेट गुजरातच्या नर्मदा जिल्ह्यातील नांदोद तालुक्यातील वरखड गावात धडकलं. तेथील एका घरात हा गोरखधंदा चालवला जात होता. पोलिसांनी तिथं छापा टाकून मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ निर्मितीचं साहित्य जप्त केलंय. या कारवाईत पोलिसांनी 20 किलो लिक्विड एमडी (किंमत 74.46 कोटी), 26 किलो 2-ब्रोमो-4-मिथाइलएनिलिन, 50 लिटर 4-मिथाइलप्रोपियोफेनोन, 20 लिटर मोनोमिथाइलअमाइन, 13.50 लिटर ब्रोमिन आणि 35 लिटर क्लोरोफॉर्म यांसारखी घातक रसायनं जप्त केली. याशिवाय स्टेरर मशीन, दोन कमर्शिअल फ्रीज आणि हीटिंग मेटल अशी उपकरणेही हस्तगत केलीत. या संपूर्ण मालाची किंमत 75 कोटींच्या आसपास आहे.
मिरारोड पोलिसांच्या कारवाईत तेलंगणातील मोठा ड्रग्ज कारखाना उद्धवस्त -मिरा रोड येथील एका महिलेच्या घरातून एमडी (मेफेड्रोन) हे अमली पदार्थ जप्त केल्यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या कारवाई पोलिसांनी तेलंगणातील मोठे अमली पदार्थ उत्पादनाचे रॅकेट उद्धवस्त केलंय. तिथं दररोज किमान 20 कोटींचं एमडी तयार केलं जात होतं. मिरा-भाईंदर आणि वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या गुन्हे प्रकटीकरण युनिट 4 नं तेलंगणातील जाहिराबाद इथं सुरू असलेला एमडी ड्रग्ज तयार करण्याचा कारखाना उद्धवस्त केलाय. या कारवाईत 21 कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. इथल्या कारखान्यात दररोज 20 कोटींचे अमली पदार्थ तयार केले जात असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
कशी झाली संपूर्ण कारवाई - 4 एप्रिल रोजी नयानगर येथील छेडा आदर्श इमारतीमध्ये राहणाऱ्या फिरदोस अरबाज कुरेशी हिच्या घरावर पोलिसांनी छापा टाकला होता. या कारवाईत 2.66 कोटी रुपये किमतीचं 1 किलो 324 ग्रॅम एमडी जप्त करण्यात आलं होतं. या प्रकरणी फिरदोस आणि तिचा पती अरबाज वकील कुरेशी यांच्याविरोधात नयानगर पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणातील तपासात मिरारोड, आझाद मैदान, मालवणी, मनोर आणि खालापूर परिसरातून 15 जणांना अटक करण्यात आली असून त्यांच्याकडून 13.66 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
दिवसाला 20 कोटींच्या एमडीची निर्मिती- तपासादरम्यान आरोपी संदीप नायडू याला रायगड जिल्ह्यातील खालापूर येथून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर नसीर उर्फ बाबा जामिनिया शेख आणि मेहमूद मेहबूब खान यांना हैदराबाद येथून ताब्यात घेण्यात आलं. त्यांच्याकडे केलेल्या चौकशीतून तेलंगणातील संगारेड्डी जिल्ह्यातील जाहिराबाद तालुक्यातील एका फार्महाऊसमध्ये एमडी तयार करण्याचा कारखाना सुरू असल्याची माहिती समोर आली. पोलिसांनी तत्काळ तिथं छापा टाकून हा कारखाना उद्धवस्त केला. तिथं तीन किलो एमडी ड्रग्ज, क्लोरोफॉर्म, अॅसिटोन, मोनोमिथाईलअमाईन, हायड्रोक्लोरिक अॅसिड आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत नियंत्रित असलेले ‘2-ब्रोमो’ यांसह एकूण 2293 लिटर प्रतिबंधित रसायन जप्त करण्यात आलं. याशिवाय अमली पदार्थ निर्मितीसाठी वापरले जाणार इतर साहित्य आणि उपकरण असा मिळून 6.32 कोटी रुपये किमतीचा माल जप्त केलाय.
आतंरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेलशी संबध असल्याचे पुरावे - या प्रकरणात आतापर्यंत 18 आरोपींना अटक करण्यात आली असून या रॅकेटचे आणखी धागेदोरे शोधण्यासाठी गुन्हे शाखेकडून अधिक तपास सुरू आहे. या एमडी निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रसायनांचा पुरवठा आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी विविध राज्यातून होत असल्याचं तपासात समोर आलंय. विविध राज्यांमध्ये पसरलेल्या या जाळ्याचं आंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेलशी असलेलं कनेक्शन तपासलं जात आहे. हा सारा कच्चा माल आयात करण्यासाठी वापरण्यात आलेली बँक खाती आणि व्यवहारांची आता चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी दिलीय.
हेही वाचा-