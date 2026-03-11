'तू फ्रिजमध्ये दिसशील'; मानसिक तणावाखाली मुंबईत आणखी एका महिला डॉक्टरची आत्महत्या
महिला डॉक्टरच्या चारित्र्यावरून सतत संशय घेत 'तू फ्रिजमध्ये दिसशील' अशी धमकी देणारा प्रियकर फजल खानला मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे.
Published : March 11, 2026 at 8:34 PM IST
मुंबई : आणखीन एका महिला डॉक्टरनं मानसिक छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना मुंबईत घडली आहे. या प्रकरणात डॉक्टर महिलेचा प्रियकर फजल मोहम्मद खान (31) याला अटक केली असून सुसाईड नोटमधील काही उल्लेखांमुळं या प्रकरणातील गंभीरता वाढली आहे. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत पतीच्या जाचाला कंटाळून डॉ. गौरी पालवे यांनी आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या केली होती.
काय घडलीय घटना : मध्य मुंबईतील राहणाऱ्या महिला डॉक्टरनं 8 मार्चला आपल्या राहत्या घरी आत्महत्या करत आपलं जीवन संपवलं. घटनेच्या आदल्या रात्री महिला डॉक्टरचे आई-वडील जेवणासाठी बाहेर गेले होते. ते रात्री उशिरा परत आले. सकाळी दार ठोठवूनही तिनं खोलीचा दरवाजा उघडला नाही. म्हणून तिच्या वडिलांनी दरवाजा तोडला, त्यावेळी महिला डॉक्टरचा मृतदेह दिसला. यानंतर आई-वडिलांनी तातडीनं पोलिसांना फोन केला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी पोहचून पंचनामा करत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ताब्यात घेतला. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "महिला डॉक्टर आणि फजल खान यांची ओळख एका डेटिंग अॅपवरून झाली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून दोघांध्ये संबंध होते. मात्र या काळात दोघांमध्ये वारंवार वाद व्हायचे आणि या भांडणात रागाच्या भरात फजल महिला डॉक्टरला थेट जीवे मारण्याची धमकी द्यायचा. या प्रकरणात अँटॉप हिल पोलीस ठाण्यात रितसर गुन्ह्याची नोंद करत मुंबई पोलिसांनी तिचा प्रियकर फजल मोहम्मद खानला लोअर परेल इथून अटक केली आहे.
सुसाईड नोटमध्ये मानसिक छळाचा उल्लेख : महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येनंतर घटनास्थळावरून पोलिसांना एक सहा पानांची सुसाईड नोट सापडली आहे. यामध्ये त्यांनी फजल खानकडून सतत होत असलेल्या मानसिक छळाचा उल्लेख केलाय. या छळाबाबत पीडितेनं आपल्या एका मैत्रिणीलाही सांगितलं होतं. 'तू एक दिवस फ्रिजमध्ये सापडशील,' अशी थेट धमकी फजल तिला वारंवार देत असल्याची नोंद पोलिसांनी एफआयआरमध्ये केली आहे.
मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू : अँटॉप हिल पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शिवाजी पावडे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं "महिला डॉक्टरच्या आत्महत्ये प्रकरणी आम्ही अपमृत्यूची नोंद केलीय. तिच्या घरी सुसाइड नोट सापडली यात फजल मोहम्मद खान (31) या मित्रानं तिच्या चारित्राविषयी काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केल्याची माहिती मिळाली आहे. यातून आलेल्या मानसिक तणावातूनत तिनं आत्महत्या केल्याचं सध्या स्पष्ट होतंय. याप्रकरणी आरोपीला अटक केली असून तो सध्या कोठडीत आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांशी आम्ही संवाद साधत आहोत. या दोघांची साल 2024 मध्ये सोशल मीडियावर एका डेटिंग अॅपवरुन ओळख झाली होती. पुढं या मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं होतं. शवविच्छेदन अहवालानुसार महिला डॉक्टरनं आत्महत्या केल्याचं स्पष्ट झालंय. या प्रकरणात पोलीस अधिक तपास करत असून आरोपीच्या चौकशीतून आणखी काही महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे."
आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा व्हायला हवी, पालकांची मागणी : "महिला डॉक्टर हल्ली सतत मानसिक तणावात होती. मात्र तिनं आम्हाला कधी तसं दाखवलं नाही. ती अभ्यासात फार हुशार होती, त्या रात्री ती अभ्यासासाठी तिच्या खोलीत गेली आणि तिनं हे टोकाचं पाऊल उचललं. तिनं आम्हाला काही सांगितलं असतं तर आम्ही त्यातून मार्ग काढला असता. माझी पोलिसांकडून आता अपेक्षा आहे की आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा झाली पाहिजे," अशी मागणी पीडित महिला डॉक्टरच्या वडिलांनी केली आहे.
- टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाईन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
