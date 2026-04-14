अंधेरीत 13 हजार महिना भाडं असलेल्या खोलीत सुरू होता 'कोट्यवधींचा ड्रग्ज कारखाना'
मुंबईतील अंधेरी परिसरात अवघ्या 13 हजार रुपये महिना भाड्याने घेतलेल्या एका छोट्या खोलीत कोट्यावधींचा ड्रग्ज कारखाना चालत असल्याचं उघड झालं आहे.
Published : April 14, 2026 at 8:23 PM IST
मुंबई : नेस्को कंपाऊंडमधील म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्जच्या अतिसेवननामुळं दोन तरूणांचा बळी गेल्याची घटना ताजी असतानाच, पश्चिम उपनगरातील भरवस्तीत ड्रग्जची एक फॅक्टरी तपास यंत्रणांनी उध्वस्त केलीय. अंधेरी पूर्व येथील सहार रोड परिसरात एमडी (सिंथेटिक ड्रग्स) तयार करणारी फॅक्टरी उभारून मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्स उत्पादन आणि पुरवठा केला जात होता. आश्चर्याची बाब म्हणजे अवघ्या 13 हजार रूपये महिना भाडं असलेल्या छोट्याशा खोलीतून हा कोट्यावधींचा ड्रग्स व्यवसाय चालवला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय.
13 हजार रूपये भाडं आणि कमाई करोडोंमध्ये : दाटीवटीच्या वस्तीत अवघ्या 13 हजारात एक खोली भाड्यानं घेऊन तिथं ही ड्रग्स फॅक्टरी आरोपींनी सुरू केली होती. अंधेरीतील सहार रोड परिसरात असलेल्या भास्कर चाळीत आरोपींनी ही खोली भाड्यानं घेतली होती. तिथंच सारा सेटअप तयार करून एमडी ड्रग्स तयार करण्याचं काम दिवसरात्र सुरू होतं. विशेष म्हणजे, स्थानिक भागात विक्री टाळून बाहेरील नेटवर्कद्वारे या ड्रग्सचा सारा सप्लाय राज्याबाहेर केला जात होता. त्यामुळं ते आजवर मुंबई पोलिसांच्या नजरेत आले नाहीत. मुंबईतून दरमहा काही कोटी रुपयांच्या ड्रग्सची निर्मिती करून ती विविध राज्यात पाठवली जात असल्याची माहिती या तपासातून समोर आली आहे.
कसा लागला ड्रग्ज फॅक्टरीचा छडा : या ड्रग्ज फॅक्टरीचा छडाही मुंबई पोलिसांना अवाधानानंच लागला. खार पोलीस ठाण्याच्या पथकाला गस्तीदरम्यान एक इसम संशयास्पद हालचाल करताना आढळून आला. त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं असता त्याच्याकडून 15.44 ग्रॅम एमडी ड्रग्स आणि एक मोबाईल हस्तगत करण्यात आला. त्याच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावल मुंबई पोलिसांनी अंधेरीतील त्याच्या खोलीवर छापा टाकत ड्रग्स तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारी मशिन आणि इतर साहित्य जप्त केल्याची माहिती खार पोलीस ठाण्याचे वरीष्ठ पोलीस अधिक्षक संजीव धुमाळ यांनी 'ईटिव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
गुजरातमधला वॉंटेड आरोपी मुंबई पोलिसांच्या जाळ्यात : या प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इलियास शेखला (44) अटक केली. आरीफ हा गुजरात पोलिसांच्या ताब्यातून फरार झालेला एक वॉंटेड आरोपी असून गेल्या काही काळापासून मुंबईत ही फॅक्टरी चालवत होता. आरोपीची पत्नी नसरीन ही ड्रग्समधून मिळणाऱ्या या पैशांचा सारा हिशोब ठेवत होती. तिच्या बँक खात्यातील 26 लाख रुपयेही पोलिसांनी जप्त केलेत. मोहम्मद आरिफ शेखच्यावर आधीच 15 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. गुजरातमधील ड्रग्स प्रकरणात त्याला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. 2023 मध्ये पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर तो फरार झाला होता. या प्रकरणाची माहिती लागताच मुंबईतून पळून गेलेला त्याचा साथीदार रिझवान अहमद लियाकत अलीला उत्तर प्रदेशातील प्रतापगड येथून अटक करण्यात आलीय. मोहम्मद आरीफला पुन्हा गुजरात पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं असून त्याची रवानगी गुजरातच्या कारागृहात करण्यात आलीय. तर त्याची पत्नी आणि साथीदाराला अंधेरी दंडाधिकारी कोर्टानं न्यायालयीन कोठडीत पाठवलंय. या संपूर्ण प्रकारामुळं यात एका मोठ्या ड्रग्स रॅकेटचे धागेदोरे तपास यंत्रणांच्या हाती लागले असून अधिक तपास सुरू आहे. मुंबईत एकापाठोपाठ घडणाऱ्या या ड्रग्जशी संबंधित प्रकरणांमुळं संपूर्ण यंत्रणेचे धाबे दणाणले असून पोलीस या प्रकरणाचा अधिक गंभीरतेनं तपास करत आहेत.
हेही वाचा -