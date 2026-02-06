मानसिकदृष्ट्या विकलांग तरुणीवर बलात्कार प्रकरणात पित्याला अटक; पोलिसांनी कसा केला तपास?
मानसिकदृष्ट्या विकलांग तरुणीला कुणी बलात्कार केला हे सांगता येत नव्हतं. पोलिसांनी मानसशास्त्रज्ञ, डीएनए चाचणीचा वापर करून महत्त्वपूर्ण तपास करत पीडितेच्या पित्याला अटक केली.
मुंबई : पाच महिन्यांपूर्वी दक्षिण मुंबईत मानसिकदृष्ट्या विकलांग मुलीवर झालेल्या बलात्काराप्रकरणी अखेर आरोपीला अटक करण्यात आलीय. धक्कादायक आणि लाजिरवाणी बाब म्हणजे हा नराधम आरोपी दुसरा-तिसरा कुणी नसून तिचाच जन्मदाता बाप निघालाय. या 20 वर्षीय मुलीच्या अर्भकाचा डीएनए तिच्या 50 वर्षीय वडिलांच्या डीएनएशी मॅच झाल्यानंतर अखेर पित्याला कफ परेड पोलिसांनी अटक केलीय.
काय घडली होती घटना - सप्टेंबर 2025 मध्ये दक्षिण मुंबईतील कफ परेड परिसरात एका 20 वर्षीय मानसिकदृष्ट्या विकलांग तरुणीसोबत बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली होती. मुलगी काहीच बोलू किंवा समजू शकत नसल्यानं अखेर तिच्या संपर्कातील सर्व पुरूषांचे डीएनए सँपल मुंबई पोलिसांनी तपासाकरता पाठवले होते. प्रकरणातील पीडिता ही मानसिकदृष्ट्या विकलांग असल्यानं तिला काहीच बोलता किंवा ऐकता येत नव्हतं. कफ परेड पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडितेनं एकेदिवशी हातवारे करून तिच्या पोटात विचित्र वेदना होत असल्याचं आपल्या आजीला सांगितलं होतं. त्यानंतर, कुटुंबियांनी तिला तातडीनं कामा रुग्णालयात नेलं. मेडिकल टेस्टनंतर डॉक्टरांनी पीडिता ही पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचं सांगितलं. ही धक्कादायक बाब समोर आल्यानंतर, रुग्णालयाच्या प्रशासनानं तातडीनं मुंबई पोलिसांना याची माहिती दिली.
नराधम बापाची सुरूवातीपासून लपवाछपवी - प्राथमिक चौकशीदरम्यान, पीडिता स्पष्ट जबाब देण्याच्या स्थितीत नव्हती. त्यामुळे तिच्या वडिलांचा जबाब नोंदवण्यात आला. यात त्यांनी सांगितलं होतं की त्यांची मुलगी ही लहानपणापासूनच मानसिकदृष्ट्या विकलांग आहे. तिच्यासोबत कोणत्याही प्रकरचा लैंगिक अत्याचार झाला नाही. तसेच, त्यांना याबाबत कोणतीही तक्रार दाखल करायची नाही. मात्र, मुंबई पोलिसांनी आपल्या जबाबदारीचं भान राखत या प्रकरणाचा तपास सुरूच ठेवला. पीडितेनं समुपदेशनात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यासाठी आपली सहमती दिली. सामाजिक संस्थेतील मानसोपचार तज्ञांच्या मदतीनं चित्र काढून तसेच 'फिंगर डॉल' पद्धत वापरून तरुणीचा जबाब नोंदवून घेण्यात आला. मुलीनं दिलेल्या तक्रारीवरून कफ परेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. संवेदनशील प्रकरण असल्यानं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर पोलीस अधिकाऱ्यांनी ई टीव्ही भारतला माहिती दिलीय की, मार्च ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान ही घटना घडली असावी. 22 सप्टेंबर 2025 रोजी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला.
मुंबई पोलिसांनी आपली जबाबदारी ओळखत सुरू ठेवलाय तपास - या तपासादरम्यान मुंबई पोलिसांना पीडितेकडून कोणतीही माहिती मिळण्याची शक्यताच नव्हती. प्राथमिक पुराव्यांरून पोलिसांनी या परिसरातील एका 35 वर्षीय इसमाला अटक करण्यात केली होती. तर एका अल्पवयीन मुलालाही ताब्यात घेतलं होत. पण त्यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्यानं अखेर मुलीच्या संपर्कात आलेल्या 17 हून अधिक पुरूषांचे नमुने घेऊन ते वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले. पुढे गर्भाचं सॅम्पलदेखील डीएनए चाचणीसाठी पाठवण्यात आलं. अखेर 27 जानेवारी 2026 रोजी, फॉरेन्सिक लॅबच्या अहवालात संबंधित गर्भाचा डीएनए हा पीडितेच्या जन्मदात्या पित्याशीच मॅच होत असल्याचं सिद्ध झालं. मग, डीएनए रिपोर्ट्सच्या आधारे, पोलिसांनी मुलीच्या वडिलांची कसून चौकशी करत अखेर त्याला अटक केली. आरोपीनं अद्याप आपल्या गुन्ह्याची कबूली दिलेली नसल्यानं या प्रकरणाचा तपास अद्यापही सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय.
