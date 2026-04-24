ऑफिसमधला माजी सहकारी तरुणीला पाठवायचा अश्लील मेसेज, फोटो अन् व्हिडिओ, गुन्हा दाखल करत आरोपी अटकेत
मुंबईसारख्या महानगरातही कॉर्पोरेट जिहादसारखा प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे.
Published : April 24, 2026 at 8:31 PM IST
मुंबई - नाशिक, अमरावतीनंतर आता मुंबईसारख्या महानगरातही कॉर्पोरेट जिहादसारखा प्रकार समोर आलाय. बांधकाम क्षेत्रातील एका बड्या कंपनीत काम करणाऱ्या एका 19 वर्षीय तरुणीला तिचा माजी सहकारी अश्रफ शेख सिद्दिकी यानं अश्लील मेसेज, फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून त्रास दिल्याच्या तक्रारी समोर आल्यात. याप्रकरणी मुंबईतील आग्रीपाडा आणि पायधुनी पोलीस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आलेत. 2024 पासून हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप पीडित तरूणीनं आपल्या तक्रारीत केलाय. आरोपीला अटक केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
काय आहे प्रकरण? - पीडितेच्या वडिलांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीनं सुरूवातीला मैत्रीच्या नावाखाली तिच्याबरोबर जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर एका लॉजवर भेटून तिच्यावर शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकला. तिच्याकडून काही वैयक्तिक फोटो मागवून घेत त्याआधारे तिचा मानसिक छळही करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकाराची माहिती मिळताच तिच्या पालकांनी पोलिसांत धाव घेत याची रितसर तक्रार दिली. त्यानुसार आग्रीपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सध्या सुरू असलेली राज्यातील परिस्थिती पाहता मुंबई पोलिसांनी हे प्रकरण गंभीरतेनं घेत आरोपीला तातडीनं अटक करत कोर्टाकडून त्याची पोलीस रिमांड घेतली. अश्रफचा मोबाईल पोलिसांनी ताब्यात घेतला असून, त्यातील डेटा आणि इतर संपर्कांची चौकशी सुरू आहे. या घटनेमुळे आता मुंबईसारख्या शहरांतही कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.
कशा पद्धतीनं केली मुलींची फसवणूक? - पीडितेला भुलवण्यासाठी अश्रफनं तिला सांगितलं, "माझ्या काकांनी तीन लग्न केलीत, त्यापैकी एक हिंदू महिला आहे. आम्ही तिला सगळी सूट देतो. तू माझ्याशी शारीरिक संबंध ठेवलेस, तर पुढे तुलाही पूजाअर्चा करण्याची सूट असेल." तरूणीनं दिलेल्या तक्रारीनुसार, अश्रफनं तिला अनेक प्रलोभनं दिली होती. तिच्या फोटोंची मागणी करत फोटोत दिसणाऱया तिच्या मैत्रिणींसोबतही आपले शारीरिक संबंध असल्याचा त्यानं दावा केला होता. दरम्यान, या तरुणीशी 'लव्ह फ्रेंडशिप' करून लॉजवर जाऊन शारीरिक संबंध करण्याची आरोपीने फोनवर इच्छा व्यक्त केल्याची माहितीआहे. तरुणीच्या मैत्रिणींसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्याचा आरोपीने दावा केल्याचा एफआयआरमध्ये उल्लेख करण्यात आला आहे. वरील सर्व माहिती तक्रारीत नमूद केली आहे.
मुंबई पोलिसांचा तपास सुरू - अश्रफ शेखविरोधात आग्रीपाडा आणि पायधुनी पोलीस ठाण्यात लैंगिक अत्याचार, महिलेचा पाठलाग करणं, आयटी अॅक्ट यांसह अन्य कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पीडित तरुणी ही बांधकाम क्षेत्रातील एका कंपनीत टेलीकॉलर म्हणून काम करत होती. यात कंपनीच्या ग्रुपमधून आरोपीनं तिचा मोबाईल नंबर मिळवला. पीडित तरुणीनं वेळीच भानावर येत शेजाऱ्याच्या मोबाईलवरून तिला येणारे Whats App कॉल रेकॉर्ड केले. त्यानंतर ही बाब आपल्या पालकांच्या निर्दशनास आणून दिली. तरुणीच्या या प्रसंगावधानामुळे आणखीन उशीर होण्यापूर्वीच या आरोपीचा खरा चेहरा समोर आला.
हेही वाचा -