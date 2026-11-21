बागेत फिरायला गेलेल्या जोडप्यावर अल्पवयीन मुलांचा हल्ला, मुंबई पोलिसांकडून तातडीनं कारवाई
घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच घाटकोपर परिसरातून 8 अल्पवयीन मुलांना अटक करण्यात आली. अशाप्रकारची गुडंगिरी खपवून घेणार नसल्याचा पोलिसांनी इशारा दिला.
Published : November 21, 2026 at 3:36 PM IST
मुंबई - बागेत फिरायला आलेल्या जोडप्याला घेराव घालून तरुणीची छेडछाड आणि मारहाण करणाऱ्या 8 अल्पवयीन मुलांवर मुंबई पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या घटनेच्या व्हिडिओमध्ये घाटकोपर परिसरातील एका उद्यानात एक मुलगा आणि मुलगी फोटो काढत असताना अचानक 8 ते 10 टावळखोर लहान मुलांच्या गटानं त्यांना घेरून दादागिरी करत असल्याचं त्यात दिसत आहे. आजूबाजूला लहान मुलं असतानाही हा प्रकार सुरू होता. काही वेळानंतर हे जोडपं तिथून निघून जाताना दिसत आहे.
हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीनं कायदेशीर कारवाई केली आहे.
मुंबई पोलिसांकडून तातडीनं गुन्हा दाखल - मुंबई पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी 8 विधीसंघर्षित बालकांविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या यासंदर्भातील कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) (कलम 189(2), 189(4), 118(1), 352 आणि 351(2) अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. या सर्व अल्पवयीन मुलांना बाल न्याय मंडळासमोर (Juvenile Justice Board) हजर करून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं मुंबई पोलिसांनी स्पष्ट केलंय. तसंच सार्वजनिक ठिकाणी फिरायला येणाऱ्या नागरिकांना त्रास देणाऱ्यांची कधीही गय केली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी पोलिसांनी दिलाय.
काय घडलीय घटना - 20 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी कुर्ला पश्चिम येथील फिनिक्स मॉलजवळच्या पालिकेच्या उद्यानात नवी मुंबईतील रहिवासी असलेले एक तरुण-तरुणी उद्यानात फिरण्यासाठी आले होते. हे दोघ तिथं फोटो काढत असताना अचानक तिथं 8 ते 10 अल्पवयीन मुलांच्या टोळक्यानं त्यांना घेराव घातला आणि तरुणीची छेड काढली आणि जोडप्यानं त्याला विरोध केल्यावर वादाचं रुपांतर हाणामारीत झालं. हल्लेखोर मुलांनी तरुणाला लाथा-बुक्क्यांसह, दगड आणि बेल्टनं मारहाण केली, तर तरुणीच्या डोक्यावरही लाकडानं वार केले. एका प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तीनं हा संपूर्ण प्रकार मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केला. मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच घाटकोपर पोलिसांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आणि तरुणीच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत 8 अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतलं. कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या या सर्व अल्पवयीन आरोपींना बाल न्याय मंडळासमोर हजर केलं जाणार आहे. तसंच काही मुलांच्या पालकांनाही मुंबई पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे.
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