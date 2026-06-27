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मुंबई पोलिसांच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलनं जप्त केलं 3 कोटी 75 लाख रुपयाचं ड्रग्ज, एका आरोपीला ठोकल्या बेड्या

अँटी नार्कोटिक्स सेलनं गोरेगावमध्ये कारवाई करत 750 ग्रॅम ड्रग्ज जप्त केलं आहे. या प्रकरणी अँटी नार्कोटिक्स सेलनं एका तस्कराला अटक केलं आहे.

Anti Narcotic Cell Seize Drugs
प्रतिकात्मक छायाचित्र (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 10:32 AM IST

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मुंबई : अँटी नार्कोटिक्स सेलनं गोरेगावमध्ये मोठी कारवाई केली आहे. या कारवाईत तब्बल 3 कोटी 75 लाख रुपयांचं 750 ग्रॅम हेरॉइन ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं आहे. या ड्रग्ज कारवाईत एका आरोपीला बेड्या ठोकण्यात पोलिसांना यश आलं. सुभान इमरान गडा असं अँटी नार्कोटिक्स सेलनं अटक केलेल्या ड्रग्ज तस्कराचं नाव आहे.

अँटी नार्कोटिक सेलनं केलं ड्रग्ज जप्त : मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई पोलिसांच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलच्या कांदिवली युनिटला खबऱ्याकडून वीस वर्षाचा तरुण गोरेगावच्या रस्त्यावर ड्रग्ज सप्लाय करत आहे, अशी माहिती मिळाली होती. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अँटी नार्कोटिक्स सेलचे जवान घटनास्थळी पोहोचले. जवानांनी संशयित व्यक्तीची चौकशी केली. यावेळी संबंधित व्यक्तीकडं ड्रग्जसाठा उपलब्ध असल्याचं तपासात उघड झालं.

अँटी नार्कोटिक्स सेलनं केलं 750 ग्रॅम ड्रग्ज जप्त : अँटी नार्कोटिक्स सेलनं या तस्कराकडून 750 ग्रॅम ड्रग्ज यावेळी जप्त केलं. यावेळी अँटी नार्कोटिक्स सेलनं सुभान इमरान गडा या आरोपीला अटक केलं आहे. सुभाननं ड्रग्ज नक्की कुठून आणलं ? यामध्ये मोठं आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा हात आहे का, याचा तपास अँटी नार्कोटिक्स सेल करत आहे. अँटी नार्कोटिक्स सेलनं या आरोपीला न्यायालयात हजर केलं असता, त्याला 30 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे.

साडेसातशे ग्रॅम इतका हेरॉइन जप्त : याविषयी बोलताना नार्कोटिक्स डिपार्टमेंटच्या पोलीस उपायुक्त पोर्णिमा चौगुले यांनी माध्यमांना सांगितलं की, "अंदाजे साडेसातशे ग्रॅम इतका हेरॉइन ड्रग्ज पोलिसांनी जप्त केला आहे. 3 कोटी 75 लाख इतकी या ड्रग्जची किंमत आहे. गोरेगाव इथं मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे आम्ही ही कारवाई केली आहे. यामध्ये आतापर्यंत एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. यामागे कोणतं ड्रग्ज सिंडिकेट आहे का? याचा आम्ही तपास करत आहोत. या प्रकरणी एका 20 वर्षीय तस्कराला अटक करण्यात आली आहे."

ड्रग्ज फ्री मुंबई मोहीम : मुंबईमध्ये अमली पदार्थ अवध तस्करी विरोधी आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज फ्री दिवसाचं आयोजन करण्यात आलं. यानिमित्त संपूर्ण मुंबईतील शाळांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. मोहिमेअंतर्गत शाळा, महाविद्यालयं, स्वयंसेवी संस्था याठिकाणी 25 जनू ते 29 जून या कालावधीत जनजागृतीपर कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. 'ड्रग्ज फ्री मुंबई' मोहिमेची घोषणा मख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 मे 2026 रोजी केली. या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई उपनगराचे सहपालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली आहे.

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TAGGED:

MUMBAI POLICE ANTI NARCOTIC CELL
ANTI NARCOTIC CELL SEIZE DRUGS
अँटी नार्कोटिक्स सेल
3 कोटी 75 लाख रुपयाचं ड्रग्ज
ANTI NARCOTIC CELL SEIZE DRUGS

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