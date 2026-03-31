यंदा मुंबई तुंबणार नाही याची खात्री देते, आयुक्त अश्विनी भिडे यांचं मुंबईकरांना आश्वासन
अश्विनी भिडे यांनी मुंबई पालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला. यानंतर त्यांनी मुंबईकरांना एक मोठं आश्वासन दिलं आहे.
Published : March 31, 2026 at 8:33 PM IST
मुंबई - मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी अश्विनी भिडे या विराजमान झाल्या. भूषण गगराणी यांच्याकडून त्यांनी पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारल्यावर पत्रकार परिषदेत बोलताना "यंदा मुंबई तुंबणार नाही" याची त्यांनी खात्री दिली. मुंबई आयुक्त पदावर काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल अश्विनी भिडे यांनी महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे आभार मानले. मुंबई महानगरपालिकेच्या समृद्ध परंपरेचा भाग होता येणार असल्याने याचा मला आनंद होतोय, असं त्या म्हणाल्या.
शहरासाठी चांगलं काम करेन - "मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ॲडिशनल कमिशनर म्हणून काम करत असताना इथल्या सहकाऱ्यांची माहिती मला आहे. त्यामुळं सर्वांच्या सहकार्यानं शहरासाठी चांगलं काम करेन," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये चार वर्ष ॲडिशनल कमिशनर म्हणून काम करताना मला कोविड काळातला अनुभव आहे, असं त्या म्हणाल्या.
यंदा मुंबई तुंबणार नाही - मुंबईच्या पहिल्या महिला आयुक्त झाल्याबद्दल अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, पहिली महिला आयुक्त झाले यासाठी माझे अभिनंदन केलं जात आहे. मुंबईत महिला सुरक्षित असल्यानं मोठ्या प्रमाणावर महिला वर्ग हा नोकरी करतो. हीच सुरक्षितता अजून चांगली करण्यासाठी मी काम करेन. पुढं नाले सफाई विषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, "मुंबई महानगरपालिका नेहमीच नालेसफाईचं काम व्यवस्थित करत असते. गेल्या काही वर्षांमध्ये फ्लड रेसिलियन्स बनवण्याचं काम मुंबई महानगरपालिकेतर्फे होत आहे. यंदाही त्याच प्रकारचं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. नक्कीच यंदा मुंबई तुंबणार नाही याची खात्री मी देते."
लोकप्रतिनिधींबरोबर काम करण्याची सवय - लोकप्रतिनिधींबरोबर काम करण्याची मला सवय आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन मिळूनच काम चांगलं होतं. आता लोकप्रतिनिधी आल्यामुळं खऱ्या अर्थानं मुंबई महानगरपालिका वाटत आहे, असंही त्या म्हणाल्या. भूषण गगराणी यांच्याविषयी बोलताना अश्विनी भिडे म्हणाल्या की, यशस्वीरित्या आयुक्त म्हणून काम केल्यानंतर ते सेवामुक्त होत आहेत. त्यांना बघूनच मी प्रशासनात आले. त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देते. भूषण गगराणी यांनी देखील प्रशासनाचे व सहकाऱयांचे आभार मानले.
मुंबईत महिलाराज - "महापौर : मुंबई महानगरपालिकेवर मी महापौर आहे. याचबरोबर अश्विनी भिडे या आयुक्त झाल्या आहेत. यामुळं आता खऱ्या अर्थानं मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महिलाराज आलं," अशी प्रतिक्रिया महापौर रितू तावडे यांनी दिली.
मुंबई तुंबणार नाही - "मुंबईच्या नालेसफाईविषयी दर पंधरा दिवसांनी आम्ही मुंबईकरांना माहिती देणार आहोत. स्वतः नालेसफाईसाठी फील्डवर उतरणार आहे. माझ्यासकट सर्व नगरसेवक देखील नालेसफाईच्या कामासाठी फिल्डवर असतील. नालेसफाईवर आमचं बारीक लक्ष असणार आहे. मुंबई तुंबणार नाही, असं आशावादी आपण राहिलं पाहिजे," असं रितू तावडे म्हणाल्या.
