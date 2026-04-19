नेस्को ड्रग पार्टी प्रकरणातील पाच आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी; जामिनसाठीचा कार्यदेशीर मार्ग मोकळा
नेस्को ड्रग पार्टी प्रकरणातील पाच आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत तर तीन आरोपींची पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे.
Published : April 19, 2026 at 7:25 AM IST|
Updated : April 19, 2026 at 8:52 AM IST
मुंबई : नेस्को म्युझिक कॉन्सर्टदरम्यान झालेल्या ड्रग्स पार्टीत दोन तरूणांचा ओव्हर डोसमुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा सध्या सखोल तपास सुरू आहे. याप्रकरणी अटक केलेल्या सर्व आरोपींना शनिवारी बोरिवली दंडाधिकारी कोर्टात हजर करण्यात आलं होतं. त्यावेळी कोर्टानं अटकेतील पाच आरोपींची रवानगी न्यायालयीनं कोठडीत केलीय. तर उर्वरित तीन आरोपींना सोमवार 20 एप्रलिपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलीय.
न्यायालयीन कोठडी सुनावलेल्यांमध्ये पार्टीचा मुख्य आयोजक, नेक्सो कंपाऊंडचा व्यवस्थापक आणि नेस्कोचा मुख्य सुरक्षा अधिकारी यांचा समावेश आहे. न्यायालयीन कोठडी सुनावलेल्या पाचही आरोपींचा जामीनासाठी अर्ज करण्याचा कायदेशीर मार्ग आता मोकळा झालाय.
शनिवारच्या सुनावणीनंतर आरोपी आनंद पटेल यांचे वकील सुरेंद्र लांडगे यांनी माहिती दिली की, "या प्रकरणातील आठ आरोपींना कोर्टात हजर करण्यात आलं. त्यातील पाच आरोपींना न्यायालयानं न्यायालयीन कोठडी सुनावलीय. तर इतर तिघांना सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलीय. आरोपी क्रमांक 3, 4, 5 आणि 8 यांनी त्यांची अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. अटक करताना पोलिसांनी त्यांना अटकेची कारणं दिलेली नाहीत".
नेस्को ड्रग्ज केसची देशभरात चर्चा - मुंबईसारख्या शहरात खुलेआम घडलेल्या या घटनेनं देशभरात खळबळ उडवून दिलीय. 11 एप्रिलच्या शनिवारी पश्चिम उपनगरातील गोरेगावच्या नेस्को सेंटरमध्ये आयोजित केलेल्या या म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये अचानक काही तरुण विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालावली. सर्वांना तातडीनं रूग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यातील दोघांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
मुंबई पोलिसांच्या कारवाईला वेग - या प्रकरणात पोलिसांनी मुंबई आणि कल्याणमधून आतापर्यंत एकूण आठ आरोपींना अटक केलीय. अटक केलेल्या सर्व आरोपींना शनिवारी बोरिवली दंडाधिकारी कोर्टात हजर करण्यात आलं. शनिवारी मुंबई पोलिसांनी कोर्टात दिलेल्या माहितीनुसार अटक केलेला आरोपी विनित गेरोलानी याच्याकडून 305 ग्रॅम एमडी हस्तगत करण्यात आलंय. तसेच त्याचे या प्रकरणी अटक केलेल्या काही आरोपींसोबत आर्थिक व्यवहार झाल्याचे पुरावेही सापडलेत. त्यामुळे याप्रकरणाचा अधिक तपास करण्याकरता यातील ड्रग्ज पेडलर्सच्या अधिक पोलीस कोठडीची आवश्यकता आहे.
ड्रग्जचा पुरवठा करणाऱ्या रॅकेटचा छडा लावण्याचं पोलिसांपुढे आव्हान - या घटनेनं मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात एका हायप्रोफाईल पार्टीत खलेआम अमली पदार्थांच्या वापर झाल्याचं सिद्ध झाल्यानं मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. पोलिसांनी आतापर्यंत घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या आणि या प्रकरणाशी संबंधित अनेकांचे जबाब नोंदवून घेतलेत. यातून इथं ड्रग्सची खरेदी आणि पुरवठा खुलेआम झाल्याची माहिती समोर आलीय. हे ड्रग्स मुंबईत कसे आले? त्यामागे कोणती टोळी आहे?, याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे. 20 ते 25 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा या ड्रग्स पेडलर्सशी संपर्क कसा झाला? याचाही पोलीस शोध घेत आहेत. तरुणांना ड्रग्सच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या या रॅकेटचा पर्दाफाश करून मुख्य सूत्रधारांना अटक करण्याचं पोलिसांसमोर मोठ आव्हान आहे.
अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे -
- विहान उर्फ आकाश सामल: या कार्यक्रमाचा मुख्य आयोजक
(न्यायालयीन कोठडी)
- सनी जैन: नेस्को सेंटरचा व्यवस्थापक
(न्यायालीन कोठडी)
- बालकृष्ण कुरुप: नेस्को सेंटरचा मुख्य सुरक्षा व्यवस्थापक
(न्यायालीन कोठडी)
- रौनक खंडेलवाल: ड्रग्स पुरवठादार
(न्यायालीन कोठडी)
- प्रतीक पांडे: ड्रग्स विक्रेता
(न्यायालयीन कोठडी)
- आनंद पटेल: मुख्य ड्रग्स विक्रेता (कल्याण येथून अटक)
(पोलीस कोठडी)
- विनित गेरोलानी : ड्रग्ज विक्रेता
(पोलीस कोठडी)
- आयुष साहित्य : ड्रग्ज विक्रेता
(पोलीस कोठडी)
काय घडलीय घटना - शनिवार, 11 एप्रिल रोजी, गोरेगाव पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील नेस्को सेंटरच्या हॉल नंबर 5 मध्ये एका म्युझिक कॉन्सर्टचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमासाठी 2 हजार रुपये प्रवेश शुल्क आकारण्यात आलेलं होतं. मोठ्या संख्येनं तरूणाईचा सहभाग असलेल्या या कार्यक्रमाला जमनाबाई बजाज इन्स्टिट्यूटच्या विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुपही सहभागी झाला होता. यातील काही विद्यार्थ्यांनी पार्टी सुरू असताना ‘एमडी’ (MD) आणि ‘एमए’ (MA) यांसारख्या अमली पदार्थांच्या गोळ्यांचं सेवन केलं होतं. नशेची धुंद आणि तरूणाईचा जोश यात तिघांनी प्रमाणापेक्षा जास्त डोस घेतले. घातक ड्रग्जच्या या ओव्हरडोसमुळे त्यांना काहीवेळात श्वसनाचा त्रास सुरू झाला. या घटनेत एका विद्यार्थिनी रुग्णालयात दाखल असून तिची प्रकृती हळूहळू सुधारतेय.
